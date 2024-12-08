https://sarabic.ae/20241208/أنصار-الله-تعلن-عن-مهاجمتها-بالاشتراك-مع-المقاومة-العراقية--هدفا-حيويا-في-إسرائيل-1095600034.html

أنصار الله" تعلن عن مهاجمتها بالاشتراك مع "المقاومة العراقية" هدفا حيويا في إسرائيل

أنصار الله" تعلن عن مهاجمتها بالاشتراك مع "المقاومة العراقية" هدفا حيويا في إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاحد، أنها شنت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، هجوما بعدد من الطائرات المسيرة على هدف حيوي في إسرائيل. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T13:05+0000

2024-12-08T13:05+0000

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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في جنوبي فلسطين المحتلة".وبينت أن هذه العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردّا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة".وكانت الجماعة قد كشفت، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.بعد الهدنة في لبنان.. هل تتوقف صواريخ "أنصار الله" عن استهداف إسرائيل والسفن في البحر الأحمر؟بعد ترحيب مجلس التعاون الخليجي بالجهود السعودية والعمانية.. هل بات السلام قريبا في اليمن؟

https://sarabic.ae/20241204/متحدث-القوات-الجنوبية-يكشف-لـسبوتنيك-عن-القدرات-الحقيقية-لتنظيم-القاعدة-في-اليمن-1095491788.html

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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى