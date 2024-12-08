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الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد
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https://sarabic.ae/20241208/أنصار-الله-تعلن-عن-مهاجمتها-بالاشتراك-مع-المقاومة-العراقية--هدفا-حيويا-في-إسرائيل-1095600034.html
أنصار الله" تعلن عن مهاجمتها بالاشتراك مع "المقاومة العراقية" هدفا حيويا في إسرائيل
أنصار الله" تعلن عن مهاجمتها بالاشتراك مع "المقاومة العراقية" هدفا حيويا في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاحد، أنها شنت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، هجوما بعدد من الطائرات المسيرة على هدف حيوي في إسرائيل. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T13:05+0000
2024-12-08T13:05+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في جنوبي فلسطين المحتلة".وبينت أن هذه العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردّا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة".وكانت الجماعة قد كشفت، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.بعد الهدنة في لبنان.. هل تتوقف صواريخ "أنصار الله" عن استهداف إسرائيل والسفن في البحر الأحمر؟بعد ترحيب مجلس التعاون الخليجي بالجهود السعودية والعمانية.. هل بات السلام قريبا في اليمن؟
https://sarabic.ae/20241204/متحدث-القوات-الجنوبية-يكشف-لـسبوتنيك-عن-القدرات-الحقيقية-لتنظيم-القاعدة-في-اليمن-1095491788.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى

أنصار الله" تعلن عن مهاجمتها بالاشتراك مع "المقاومة العراقية" هدفا حيويا في إسرائيل

13:05 GMT 08.12.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoإيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى "الوعد الصادق  2"
إيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى الوعد الصادق  2 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاحد، أنها شنت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، هجوما بعدد من الطائرات المسيرة على هدف حيوي في إسرائيل.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في جنوبي فلسطين المحتلة".

وأضاف أن العملية تمت "بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية هدفها بنجاح".

وبينت أن هذه العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردّا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة".

وأشار إلى إن "القوات المسلحة اليمنية ومعها مجاهدو المقاومة العراقية مستمرة في الردّ على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة"، مؤكدا أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

المقدم محمد النقيب المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
متحدث القوات الجنوبية يكشف لـ"سبوتنيك" عن القدرات الحقيقية لتنظيم "القاعدة" في اليمن
4 ديسمبر, 20:02 GMT
وكانت الجماعة قد كشفت، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
بعد الهدنة في لبنان.. هل تتوقف صواريخ "أنصار الله" عن استهداف إسرائيل والسفن في البحر الأحمر؟
بعد ترحيب مجلس التعاون الخليجي بالجهود السعودية والعمانية.. هل بات السلام قريبا في اليمن؟
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:22 GMT
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