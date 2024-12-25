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https://sarabic.ae/20241225/قائد-سلاح-الجو-الإسرائيلي-سنزيد-معدل-الهجمات-ضد-الحوثيين-1096185474.html
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: سنزيد معدل الهجمات ضد الحوثيين
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: سنزيد معدل الهجمات ضد الحوثيين
سبوتنيك عربي
صرح قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومير بار، اليوم الأربعاء، بأن قواته العسكرية الجوية هاجمت الحوثيين في اليمن ثلاث مرات. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T16:36+0000
2024-12-25T16:36+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن اللواء تومير بار أنه رغم مهاجمة قوات سلاح الجو للحوثيين في اليمن لثلاث مرات، فإن بلاده ستواصل استهدافهم وستزيد من وتيرة وشدة الهجمات بقدر الضرورة.وأفاد اللواء تومير بار بأن قيادة سلاح الجو أكملت تقريرها بشأن تحقيقات عملية "طوفان الأقصى" التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من خلال فريق مستقل.وأشار قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى أن هذا التحقيق عميق وشامل وسيعرض في نهاية اكتماله على الجمهور بطريقة شفافة ومهنية.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، "تنفيذها عملية عسكرية ضد هدف عسكري في إسرائيل، ضمن هجمات الجماعة المستمرة على إسرائيل، وفي إطارِ الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن".وقالت جماعة "أنصار الله": "استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".وأضافت: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخوانِنا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتحِ الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا‍".وأشارت إلى أنه "العملية حقتت أهدافها بنجاح".وأكدت الجماعة أن قواتها "مستمرة في تنفيذ عملياتها ضد العدوان إسرائيلي وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، 1147 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
https://sarabic.ae/20241224/الإسعاف-الإسرائيلي-إصابة-العشرات-خلال-توجهم-إلى-الملاجئ-بعد-إطلاق-الصاروخ-من-اليمن-1096097177.html
https://sarabic.ae/20241225/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-ضد-هدف-عسكري-في-يافا-1096151018.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم العربي

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: سنزيد معدل الهجمات ضد الحوثيين

16:36 GMT 25.12.2024
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Str/HO
تابعنا عبر
صرح قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومير بار، اليوم الأربعاء، بأن قواته العسكرية الجوية هاجمت الحوثيين في اليمن ثلاث مرات.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن اللواء تومير بار أنه رغم مهاجمة قوات سلاح الجو للحوثيين في اليمن لثلاث مرات، فإن بلاده ستواصل استهدافهم وستزيد من وتيرة وشدة الهجمات بقدر الضرورة.
وأفاد اللواء تومير بار بأن قيادة سلاح الجو أكملت تقريرها بشأن تحقيقات عملية "طوفان الأقصى" التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من خلال فريق مستقل.
إسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة العشرات خلال توجهم إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن
أمس, 01:22 GMT
وأشار قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى أن هذا التحقيق عميق وشامل وسيعرض في نهاية اكتماله على الجمهور بطريقة شفافة ومهنية.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، "تنفيذها عملية عسكرية ضد هدف عسكري في إسرائيل، ضمن هجمات الجماعة المستمرة على إسرائيل، وفي إطارِ الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن".
وقالت جماعة "أنصار الله": "استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".
وأضافت: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخوانِنا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتحِ الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا‍".
وأشارت إلى أنه "العملية حقتت أهدافها بنجاح".
المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد هدف عسكري في يافا
07:33 GMT
وأكدت الجماعة أن قواتها "مستمرة في تنفيذ عملياتها ضد العدوان إسرائيلي وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، 1147 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
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