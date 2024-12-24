الإسعاف الإسرائيلي: إصابة العشرات خلال توجهم إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:30 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"، فصائل فلسطينية تطالب السلطة بوقف الحملة الأمنية في جنين
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241224/الإسعاف-الإسرائيلي-إصابة-العشرات-خلال-توجهم-إلى-الملاجئ-بعد-إطلاق-الصاروخ-من-اليمن-1096097177.html
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة العشرات خلال توجهم إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة العشرات خلال توجهم إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء"، اليوم الثلاثاء، إصابة أكثر من 20 شخصا خلال توجهم إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ من اليمن. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T01:22+0000
2024-12-24T01:22+0000
إسرائيل
أنصار الله
الإسعاف
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091694095_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d452e436c1d6e81ae55e6c4cb8325ee8.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال الإسعاف الإسرائيلي في بيان له، "يقدم المسعفون ومساعدو نجمة داوود الحمراء الرعاية الطبية لأكثر من 20 شخصًا أصيبوا أثناء البحث عن ملجأ".من جانبه، قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له، "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الاسرائيلي. جاء تفعيل الانذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".وأمس الاثنين، قال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" (الحوثيين) العميد يحيى سريع، في بيان نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين على هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقتي عسقلان ويافا [تل أبيب] المحتلتين".وأوضح أن "العمليتين نفذتا بطائرتين مُسيرتين نوع (يافا)"، مشيرًا إلى "أن العمليتين حققتا هدفيهما بنجاح"، مشددًا على "استمرار العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية ولنداءات الأحرار من أبناء الشعب والأمة".ويأتي هجوم "أنصار الله" على إسرائيل، بعد يومين، من إعلان الجماعة، يوم السبت الماضي، مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)، وذلك عقب 24 ساعة من تبني الجماعة هجوماً بالإشتراك مع فصيل عراقي مسلح، على أهداف وصفتها بـ "الحيوية" جنوب إسرائيل بالطائرات المُسيرة، ومهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، 1147 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله"، أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20241222/رئيس-الموساد-يوصي-بمهاجمة-إيران-ردا-على-هجمات-أنصار-الله-1096063397.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091694095_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c4326ce36b4bc69fe10ab40ed0de73e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أنصار الله, الإسعاف, طوفان الأقصى
إسرائيل, أنصار الله, الإسعاف, طوفان الأقصى

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة العشرات خلال توجهم إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن

01:22 GMT 24.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergإسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة
إسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء"، اليوم الثلاثاء، إصابة أكثر من 20 شخصا خلال توجهم إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ من اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الإسعاف الإسرائيلي في بيان له، "يقدم المسعفون ومساعدو نجمة داوود الحمراء الرعاية الطبية لأكثر من 20 شخصًا أصيبوا أثناء البحث عن ملجأ".
وأضاف أنه "لم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار نتيجة إطلاق الصاروخ باتجاه وسط إسرائيل".
من جانبه، قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له، "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الاسرائيلي. جاء تفعيل الانذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".
وأمس الاثنين، قال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" (الحوثيين) العميد يحيى سريع، في بيان نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين على هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقتي عسقلان ويافا [تل أبيب] المحتلتين".
وأوضح أن "العمليتين نفذتا بطائرتين مُسيرتين نوع (يافا)"، مشيرًا إلى "أن العمليتين حققتا هدفيهما بنجاح"، مشددًا على "استمرار العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية ولنداءات الأحرار من أبناء الشعب والأمة".

وأكد العميد سريع "أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

ويأتي هجوم "أنصار الله" على إسرائيل، بعد يومين، من إعلان الجماعة، يوم السبت الماضي، مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)، وذلك عقب 24 ساعة من تبني الجماعة هجوماً بالإشتراك مع فصيل عراقي مسلح، على أهداف وصفتها بـ "الحيوية" جنوب إسرائيل بالطائرات المُسيرة، ومهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة.
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، 1147 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله"، أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
معرض يضم بعض مقتنيات الموساد التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
رئيس الموساد يوصي بمهاجمة إيران ردا على هجمات "أنصار الله"
22 ديسمبر, 18:33 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала