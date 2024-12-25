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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ضد رئيس شركة للصناعات الدفاعية... فيديو
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"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد هدف عسكري في يافا
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد هدف عسكري في يافا
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذها عملية عسكرية ضد هدف عسكري في إسرائيل، ضمن هجمات الجماعة المستمرة على إسرائيل، وفي إطارِ الرد على... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T07:33+0000
2024-12-25T07:33+0000
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وقالت جماعة "أنصار الله": "استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".وأشارت إلى أنه "العملية حقتت أهدافها بنجاح".وأكدت أن قواتها "مستمرة في تنفيذ عملياتها ضد العدوان إسرائيلي وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بتفعيل صافرات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من اليمن، وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة 9 أشخاص خلال تدافعهم باتجاه الملاجئ إثر إطلاق صفارات الإنذار.إسرائيل توجه البعثات الدبلوماسية في أوروبا للسعي لتصنيف "أنصار الله" كـ"منظمة إرهابية"الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله إلى البلاد
https://sarabic.ae/20241224/الإسعاف-الإسرائيلي-إصابة-العشرات-خلال-توجهم-إلى-الملاجئ-بعد-إطلاق-الصاروخ-من-اليمن-1096097177.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, قطاع غزة
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, قطاع غزة

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد هدف عسكري في يافا

07:33 GMT 25.12.2024
© AP Photo / Osamah Abdulrahman المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع
 المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذها عملية عسكرية ضد هدف عسكري في إسرائيل، ضمن هجمات الجماعة المستمرة على إسرائيل، وفي إطارِ الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن.
وقالت جماعة "أنصار الله": "استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

وأضافت: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخوانِنا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتحِ الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا‍".

وأشارت إلى أنه "العملية حقتت أهدافها بنجاح".
وأكدت أن قواتها "مستمرة في تنفيذ عملياتها ضد العدوان إسرائيلي وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
إسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة العشرات خلال توجهم إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن
أمس, 01:22 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بتفعيل صافرات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من اليمن، وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة 9 أشخاص خلال تدافعهم باتجاه الملاجئ إثر إطلاق صفارات الإنذار.
إسرائيل توجه البعثات الدبلوماسية في أوروبا للسعي لتصنيف "أنصار الله" كـ"منظمة إرهابية"
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله إلى البلاد
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