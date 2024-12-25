https://sarabic.ae/20241225/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-مهاجمة-هدفين-في-تل-أبيب-وعسقلان-بطائرتين-مسيرتين-1096188572.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة هدفين في تل أبيب وعسقلان بطائرتين مسيرتين
"أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة هدفين في تل أبيب وعسقلان بطائرتين مسيرتين
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذها هجوم بطائرتين مُسيرتين على "هدف حيوي حساس" في تل أبيب وسط إسرائيل والمنطقة الصناعية في عسقلان جنوب... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T18:47+0000
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وجاء في بيان صادر عن جماعة "أنصار الله": "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت هدفاً حيوياً حساساً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة وقد حققت العملية هدفها بنجاح".وأكدت أن قواتها "مستمرة في تنفيذ عملياتها ضد العدوان إسرائيلي وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وقالت جماعة "أنصار الله": "استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".إسرائيل توجه البعثات الدبلوماسية في أوروبا للسعي لتصنيف "أنصار الله" كـ"منظمة إرهابية"الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله إلى البلاد
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار اليمن الأن, طوفان الأقصى, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار اليمن الأن, طوفان الأقصى, العالم العربي
"أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة هدفين في تل أبيب وعسقلان بطائرتين مسيرتين
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذها هجوم بطائرتين مُسيرتين على "هدف حيوي حساس" في تل أبيب وسط إسرائيل والمنطقة الصناعية في عسقلان جنوب إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن جماعة "أنصار الله": "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت هدفاً حيوياً حساساً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة وقد حققت العملية هدفها بنجاح".
وتابع البيان: "والأخرى استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة وقد أصابت هدفها بدقة".
وأكدت أن قواتها "مستمرة في تنفيذ عملياتها ضد العدوان إسرائيلي وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذها عملية عسكرية ضد هدف عسكري في إسرائيل، ضمن هجمات الجماعة المستمرة على إسرائيل، وفي إطارِ الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن.
وقالت جماعة "أنصار الله": "استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".