"أنصار الله" تقصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي... فيديو
08:28 GMT 27.12.2024 (تم التحديث: 09:33 GMT 27.12.2024)
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان، إن "تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)".
🎥 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين في العمق الصهيوني وضد سفينة خرقت الحظر اليمني على العدو الإسرائيلي | 26-06-1446هـ 27-12-2024م— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 27, 2024
#يمن_الإيمان_يضرب_الكيان #فلسطين_قضيتنا_الأولى pic.twitter.com/mhzkE2Qm3x
وأضاف أن "الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه رغم تكتم العدو، وأدت العملية إلى وقوع إصابات وتوقف حركة الملاحة في المطار".
وأوضح أن ذلك جاء ردا على "العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية بصنعاء والحديدة، والذي يزيد الشعب اليمني إصرارا وعزما على إسناد الشعب الفلسطيني".
وأكد أن "أنصار الله" تمتلك القدرات لتوسيع بنك الأهداف في إسرائيل ليشمل المزيد من "المنشآت الحيوية التابعة للعدو".
كما شدد على أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
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وفي الإطار، أفاد سريع باستهداف سفينة (Santa Ursula) في البحر العربي شرق جزيرة سقطرى بعدد من الطائرات المسيرة، لافتا إلى أن الإصابة كانت مباشرة.
وأوضح أن استهداف السفينة أتى لانتهاك الشركة المالكة لقرار حظر الدخول إلى موانئ الإسرائيلية.
وكانت مقاتلات إسرائيلية، قد نفذت أمس الخميس، سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية في محيطه ومحطة لتوليد الكهرباء في الضواحي الجنوبية لصنعاء، وكذلك ميناءي الحديدة (غرب اليمن) ورأس عيسى النفطي (شمال غربي مدينة الحديدة) ومحطة لتوليد الكهرباء شمال مدينة الحديدة، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين.