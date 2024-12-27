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"أنصار الله" تقصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي... فيديو
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"أنصار الله" تقصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي... فيديو
"أنصار الله" تقصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T08:28+0000
2024-12-27T09:33+0000
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان، إن "تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)".وأوضح أن ذلك جاء ردا على "العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية بصنعاء والحديدة، والذي يزيد الشعب اليمني إصرارا وعزما على إسناد الشعب الفلسطيني".وأكد أن "أنصار الله" تمتلك القدرات لتوسيع بنك الأهداف في إسرائيل ليشمل المزيد من "المنشآت الحيوية التابعة للعدو".كما شدد على أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.وأوضح أن استهداف السفينة أتى لانتهاك الشركة المالكة لقرار حظر الدخول إلى موانئ الإسرائيلية.وكانت مقاتلات إسرائيلية، قد نفذت أمس الخميس، سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية في محيطه ومحطة لتوليد الكهرباء في الضواحي الجنوبية لصنعاء، وكذلك ميناءي الحديدة (غرب اليمن) ورأس عيسى النفطي (شمال غربي مدينة الحديدة) ومحطة لتوليد الكهرباء شمال مدينة الحديدة، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
https://sarabic.ae/20241219/نتنياهو-الحوثيون-يتعلمون-بطريقة-صعبة-أن-من-يهاجم-إسرائيل-سيدفع-ثمنا-باهظا-1095973223.html
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إسرائيل, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله, الأخبار

"أنصار الله" تقصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي... فيديو

08:28 GMT 27.12.2024 (تم التحديث: 09:33 GMT 27.12.2024)
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان، إن "تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)".
وأضاف أن "الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه رغم تكتم العدو، وأدت العملية إلى وقوع إصابات وتوقف حركة الملاحة في المطار".
وأوضح أن ذلك جاء ردا على "العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية بصنعاء والحديدة، والذي يزيد الشعب اليمني إصرارا وعزما على إسناد الشعب الفلسطيني".
وأكد أن "أنصار الله" تمتلك القدرات لتوسيع بنك الأهداف في إسرائيل ليشمل المزيد من "المنشآت الحيوية التابعة للعدو".
كما شدد على أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
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وفي الإطار، أفاد سريع باستهداف سفينة (Santa Ursula) في البحر العربي شرق جزيرة سقطرى بعدد من الطائرات المسيرة، لافتا إلى أن الإصابة كانت مباشرة.
وأوضح أن استهداف السفينة أتى لانتهاك الشركة المالكة لقرار حظر الدخول إلى موانئ الإسرائيلية.
وكانت مقاتلات إسرائيلية، قد نفذت أمس الخميس، سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية في محيطه ومحطة لتوليد الكهرباء في الضواحي الجنوبية لصنعاء، وكذلك ميناءي الحديدة (غرب اليمن) ورأس عيسى النفطي (شمال غربي مدينة الحديدة) ومحطة لتوليد الكهرباء شمال مدينة الحديدة، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
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