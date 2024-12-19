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https://sarabic.ae/20241219/نتنياهو-الحوثيون-يتعلمون-بطريقة-صعبة-أن-من-يهاجم-إسرائيل-سيدفع-ثمنا-باهظا-1095973223.html
نتنياهو: الحوثيون يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا
نتنياهو: الحوثيون يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن "الحوثيين (جماعة أنصار الله اليمنية) سيدفعون ثمنا باهظا نتيجة لاستمرار إطلاقهم الصواريخ على... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T13:55+0000
2024-12-19T13:55+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن نتنياهو، تعليقا على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية في اليمن، أن "الحوثيين يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".وأكد نتنياهو أن "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا في ميناء الحديدة وعمق اليمن، ردًا على الهجمات المتكررة للحوثيين"، مضيفًا أن "الحوثيين تقريبا هم الذراع الأخيرة الباقية لمحور الشر الإيراني، ويجب أن يعرفوا أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية.وقال الجيش في بيان: "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".وأضاف البيان: "️لقد نفذ نظام الحوثي الإرهابي هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الاراضي الاسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح".‏وتابع: "تستخدم قوات نظام الحوثي الأهداف التي تم استهدافها في أنشطتها الإرهابية حيث تضرب هذه الغارات نظام الحوثي بحيث تمنع استخدام هذه البنى التحتية لأغراض عسكرية وإرهابية بما فيها نقل الوسائل القتالية الايرانية إلى المنطقة"، وأشار الجيش إلى مواصلة العمل واستهداف كل من يشكل تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل في كل مسافة يتطلب ذلك.وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه اعترض صاروخا أطلقت من اليمن وذلك قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241219/الجيش-الإسرائيلي-تفعيل-صفارات-الإنذار-في-مناطق-عدة-وسط-إسرائيل-إثر-إطلاق-صاروخ-من-اليمن-1095941236.html
https://sarabic.ae/20241201/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-مهاجمة-هدف-حيوي-وسط-إسرائيل-1095371584.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار إيران, إيران, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار إيران, إيران, أنصار الله

نتنياهو: الحوثيون يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا

13:55 GMT 19.12.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن "الحوثيين (جماعة أنصار الله اليمنية) سيدفعون ثمنا باهظا نتيجة لاستمرار إطلاقهم الصواريخ على إسرائيل"، على حد قوله.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن نتنياهو، تعليقا على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية في اليمن، أن "الحوثيين يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".
وأكد نتنياهو أن "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا في ميناء الحديدة وعمق اليمن، ردًا على الهجمات المتكررة للحوثيين"، مضيفًا أن "الحوثيين تقريبا هم الذراع الأخيرة الباقية لمحور الشر الإيراني، ويجب أن يعرفوا أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".
الدرع الصاروخي الإسرائيلي مقلاع داود - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن
01:12 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقال الجيش في بيان: "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".
وأضاف البيان: "️لقد نفذ نظام الحوثي الإرهابي هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الاراضي الاسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح".
‏وتابع: "تستخدم قوات نظام الحوثي الأهداف التي تم استهدافها في أنشطتها الإرهابية حيث تضرب هذه الغارات نظام الحوثي بحيث تمنع استخدام هذه البنى التحتية لأغراض عسكرية وإرهابية بما فيها نقل الوسائل القتالية الايرانية إلى المنطقة"، وأشار الجيش إلى مواصلة العمل واستهداف كل من يشكل تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل في كل مسافة يتطلب ذلك.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه اعترض صاروخا أطلقت من اليمن وذلك قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.
أحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة "هدف حيوي" وسط إسرائيل
1 ديسمبر, 12:49 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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