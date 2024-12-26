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إسرائيل تعلن شن هجوم على أهداف في اليمن
إسرائيل تعلن شن هجوم على أهداف في اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما على أهداف متعددة في اليمن. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T14:52+0000
2024-12-26T14:52+0000
إسرائيل
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل شنت الهجوم منفردة للمرة الرابعة، وأبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بتفاصيل العملية.وأوضحت أن الهجمات شملت مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية غربي اليمن.وفي السياق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهجوم على اليمن تسبب بأضرار في محطة كهرباء رأس الخطيب، إلى جانب أضرار في برج مراقبة المطار. وأشارت إلى أن الأهداف شملت البنية التحتية للطاقة ومحطات توليد الكهرباء.كما أفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك" بأن "مقاتلات إسرائيلية شنت 6 غارات توزعت على مرافق في مطار صنعاء الدولي، وقاعدة الديلمي الجوية المجاورة لها شمال مدينة صنعاء".وأضاف أن القصف الجوي ألحق أضراراً واسعة في المطار المدني بينها المدرج وصالة المغادرة.وذكر المصدر أيضًا أن غارتين جويتين أُخريين استهدفتا "محطة الكهرباء في منطقة حزيز جنوبي صنعاء".يشار إلى أن الهجوم بالتزامن مع خطاب لزعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية عبد الملك الحوثي أكد خلاله أن "اليمن لن يتوقف عن عملياته العسكرية لدعم غزة، بغض النظر عن الضغوط".
https://sarabic.ae/20241226/غارات-جوية-عنيفة-تستهدف-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1096219072.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تعلن شن هجوم على أهداف في اليمن

14:52 GMT 26.12.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية "إف-35 بي" (F-35 B)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domain
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أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما على أهداف متعددة في اليمن.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل شنت الهجوم منفردة للمرة الرابعة، وأبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بتفاصيل العملية.
وأوضحت أن الهجمات شملت مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية غربي اليمن.
وفي السياق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهجوم على اليمن تسبب بأضرار في محطة كهرباء رأس الخطيب، إلى جانب أضرار في برج مراقبة المطار.
وأشارت إلى أن الأهداف شملت البنية التحتية للطاقة ومحطات توليد الكهرباء.
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
غارات جوية عنيفة تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
14:47 GMT
كما أفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك" بأن "مقاتلات إسرائيلية شنت 6 غارات توزعت على مرافق في مطار صنعاء الدولي، وقاعدة الديلمي الجوية المجاورة لها شمال مدينة صنعاء".
وأضاف أن القصف الجوي ألحق أضراراً واسعة في المطار المدني بينها المدرج وصالة المغادرة.
وذكر المصدر أيضًا أن غارتين جويتين أُخريين استهدفتا "محطة الكهرباء في منطقة حزيز جنوبي صنعاء".
يشار إلى أن الهجوم بالتزامن مع خطاب لزعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية عبد الملك الحوثي أكد خلاله أن "اليمن لن يتوقف عن عملياته العسكرية لدعم غزة، بغض النظر عن الضغوط".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:50 GMT
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