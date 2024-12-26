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غارات جوية عنيفة تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
غارات جوية عنيفة تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
سبوتنيك عربي
تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس، لسلسلة من الغارات الجوية، بما فيها المطار الدولي، خلال الخطاب الأسبوعي لزعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مصدر في السلطات المحلية لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ سلسلة غارات جوية على قاعدة الديلمي الجوية ومحيطها شمال صنعاء، كما تعرض مطار صنعاء الدولي لقصف جوي".وأشار المصدر إلى أن إسرائيل نفذت 6 غارات على قاعدة جوية، والمطار في شمال العاصمة اليمنية، وتضرر المدرج وقاعة المغادرة. ونوه المصدر إلى تعرض محافظة الحديدة غربي اليمن لغارات جوية مماثلة، أدت إلى أضرار بالميناء على البحر الأحمر.وقالت جماعة "أنصار الله": "استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".وبدوره، صرح قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومير بار، يوم أمس الأربعاء، بأن "قواته العسكرية الجوية هاجمت الحوثيين في اليمن ثلاث مرات".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اللواء تومير بار، أنه "رغم مهاجمة قوات سلاح الجو للحوثيين في اليمن لـ3 مرات، فإن بلاده ستواصل استهدافهم وستزيد من وتيرة وشدة الهجمات بقدر الضرورة".الحرس الثوري الإيراني: "أنصار الله" غيرت حسابات إسرائيل في الوقت المناسب"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد هدف عسكري في يافا
https://sarabic.ae/20241226/مقرب-من-أنصار-الله-قرارنا-يمني-ولا-علاقة-لإيران-فيه-ومستمرون-في-استهداف-إسرائيل-1096213528.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنصار الله, الأخبار, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنصار الله, الأخبار, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم
غارات جوية عنيفة تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس، لسلسلة من الغارات الجوية، بما فيها المطار الدولي، خلال الخطاب الأسبوعي لزعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي.
وقال مصدر في السلطات المحلية لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ سلسلة غارات جوية على قاعدة الديلمي الجوية ومحيطها شمال صنعاء، كما تعرض مطار صنعاء الدولي لقصف جوي".
وأشار المصدر إلى أن إسرائيل نفذت 6 غارات على قاعدة جوية، والمطار في شمال العاصمة اليمنية، وتضرر المدرج وقاعة المغادرة. ونوه المصدر إلى تعرض محافظة الحديدة غربي اليمن لغارات جوية مماثلة، أدت إلى أضرار بالميناء على البحر الأحمر.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الأربعاء، تنفيذها هجوما بطائرتين مُسيرتين على "هدف حيوي حساس" في تل أبيب وسط إسرائيل، والمنطقة الصناعية في عسقلان جنوبي البلاد.
وقالت جماعة "أنصار الله": "استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي
في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".
وبدوره، صرح قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومير بار، يوم أمس الأربعاء، بأن "قواته العسكرية الجوية هاجمت الحوثيين
في اليمن ثلاث مرات".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اللواء تومير بار، أنه "رغم مهاجمة قوات سلاح الجو للحوثيين
في اليمن لـ3 مرات، فإن بلاده ستواصل استهدافهم وستزيد من وتيرة وشدة الهجمات بقدر الضرورة".