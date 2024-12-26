https://sarabic.ae/20241226/مقرب-من-أنصار-الله-قرارنا-يمني-ولا-علاقة-لإيران-فيه-ومستمرون-في-استهداف-إسرائيل-1096213528.html

مقرب من "أنصار الله": قرارنا يمني ولا علاقة لإيران فيه ومستمرون في استهداف إسرائيل

مقرب من "أنصار الله": قرارنا يمني ولا علاقة لإيران فيه ومستمرون في استهداف إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد أحمد البحري، المحلل السياسي المقرب من جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن "اليمن لن يتوقف عن الرد على أي تهديد يستهدف أراضيه"، مشددًا على أن "الشعب اليمني وجيشه... 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T12:32+0000

2024-12-26T12:32+0000

2024-12-26T12:32+0000

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وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "اليمن يواجه تحالفًا أميركيًا - بريطانيا - عربيًا، منذ أكثر من 10 أعوام"، مشيرًا إلى أن "الفترة الأخيرة شهدت تشكيل تحالف غربي بقيادة الولايات المتحدة، والذي سُمي بتحالف الازدهار"، مؤكداً أن "هذا التحالف لم يمنع اليمنيين من استهداف السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، بل ونجح اليمن في استهداف إسرائيل في عمقها".وأكد أن "اليمن أصبح قوة عسكرية كبيرة وأن الولايات المتحدة، بكل قوتها، لم تستطع منع هذا التطور"، مشيرًا إلى أن "التحالف الغربي يستهدف في عملياته المنشآت التي تخدم المواطنين اليمنيين، وليس الأهداف العسكرية".وأضاف ضيف "سبوتنيك"، أن "الرد اليمني على أي هجوم سيكون مزلزلًا"، قائلًا: "لا نستبعد أي عملية اغتيال، والرد سيكون حاسمًا ضد أي تهديدات"، لافتًا إلى أن "أي دولة تتعاون مع أميركا وإسرائيل لضرب اليمن ستكون هدفًا لليمنيين، وأننا لن نتساهل مع أي دولة تساهم في ضرب اليمن، سواء كانت محيطة أو غيرها".وفي ما يتعلق بالقدرة العسكرية لليمن، أشار المحلل السياسي المقرب من جماعة "أنصار الله"، إلى أن "اليمن أصبح مكتفيًا في تصنيع أسلحته محليًا"، وتابع أن "اليمن قد يتعاون تقنيًا مع بعض الدول مثل روسيا وإيران، لكنه أكد أن السلاح الذي يمتلكه اليمن، يتم تصنيعه داخل البلاد بشكل مستقل".

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