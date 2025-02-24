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https://sarabic.ae/20250224/ميرتس-يدعو-نتنياهو-لزيارة-ألمانيا-رغم-قرار-الجنائية-الدولية-باعتقاله-1098111824.html
ميرتس يدعو نتنياهو لزيارة ألمانيا رغم قرار "الجنائية الدولية" باعتقاله
ميرتس يدعو نتنياهو لزيارة ألمانيا رغم قرار "الجنائية الدولية" باعتقاله
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن المستشار المقبل لألمانيا، فريدريتش ميرتس، دعاه لزيارة برلين، رغم القرار الصادر من المحكمة... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T08:51+0000
2025-02-24T08:51+0000
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وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، محادثة وديّة الليلة الماضية مع فريدريتش ميرتس، الذي أصبح بعد فوزه في الانتخابات الألمانية، مستشارا معينا، وهنأه على فوزه".وأضاف: "شكر ميرتس، نتنياهو على المحادثة، وقال إنه سيدعوه لزيارة رسمية إلى ألمانيا، في تحد صارخ للقرار الفاضح للمحكمة الجنائية الدولية بتعريف رئيس الوزراء كمجرم حرب".وخسر حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، الانتخابات التشريعية في البلاد، ليأتي في المركز الـ3 بعد تكتل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي" وحزب "البديل من أجل ألمانيا".وتصدر التكتل المسيحي بقيادة فريدريتش ميرتس، انتخابات البرلمان الألماني "بوندستاغ" بنسبة 29 في المئة، وفقًا لبيانات استطلاع خروج الناخبين الصادرة عن المعهد الاجتماعي "إنفرا تيست".وأشار الاستطلاع إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني بقيادة أليس فايدل، احتل المركز الثاني بحصوله على 19.5 في المئة.واحتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني بقيادة المستشار الحالي أولاف شولتس، المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع حزب الخضر، وفقًا لبيانات الاستطلاع، بقيادة نائب المستشار الحالي روبرت هابيك، بحصوله على 13.5 في المئة.يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب جرائم عدة تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
https://sarabic.ae/20250203/تقرير-طائرة-نتنياهو-تغير-مسارها-خشية-اعتقاله-1097423140.html
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أخبار ألمانيا, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

ميرتس يدعو نتنياهو لزيارة ألمانيا رغم قرار "الجنائية الدولية" باعتقاله

08:51 GMT 24.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiberزعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس
زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس
© AP Photo / Markus Schreiber
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن المستشار المقبل لألمانيا، فريدريتش ميرتس، دعاه لزيارة برلين، رغم القرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله باعتباره "مجرم حرب".
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، محادثة وديّة الليلة الماضية مع فريدريتش ميرتس، الذي أصبح بعد فوزه في الانتخابات الألمانية، مستشارا معينا، وهنأه على فوزه".
وأضاف: "شكر ميرتس، نتنياهو على المحادثة، وقال إنه سيدعوه لزيارة رسمية إلى ألمانيا، في تحد صارخ للقرار الفاضح للمحكمة الجنائية الدولية بتعريف رئيس الوزراء كمجرم حرب".
وخسر حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، الانتخابات التشريعية في البلاد، ليأتي في المركز الـ3 بعد تكتل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي" وحزب "البديل من أجل ألمانيا".
وتصدر التكتل المسيحي بقيادة فريدريتش ميرتس، انتخابات البرلمان الألماني "بوندستاغ" بنسبة 29 في المئة، وفقًا لبيانات استطلاع خروج الناخبين الصادرة عن المعهد الاجتماعي "إنفرا تيست".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
تقرير: طائرة نتنياهو تغير مسارها خشية اعتقاله
3 فبراير, 10:22 GMT
وأشار الاستطلاع إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني بقيادة أليس فايدل، احتل المركز الثاني بحصوله على 19.5 في المئة.
واحتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني بقيادة المستشار الحالي أولاف شولتس، المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع حزب الخضر، وفقًا لبيانات الاستطلاع، بقيادة نائب المستشار الحالي روبرت هابيك، بحصوله على 13.5 في المئة.

وقال ‌‏الأمين العام للحزب الديمقراطي المسيحي كارستن لينمان، إن المحافظين فازوا في الانتخابات، بينما قال ‏زعيم تكتل المحافظين فريدريتش ميرتس، إن هذه ليلة مريرة للحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة شولتس.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب جرائم عدة تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
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