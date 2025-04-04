https://sarabic.ae/20250404/خبير-المحكمة-الجنائية-الدولية-تتخذ-سلوكا-تمييزيا-ويجب-حلها-1099206267.html

خبير: المحكمة الجنائية الدولية تتخذ سلوكا تمييزيا ويجب حلها

خبير: المحكمة الجنائية الدولية تتخذ سلوكا تمييزيا ويجب حلها

سبوتنيك عربي

استغرب الاأستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية بجامعة مدريد المستقلة، أوغوستو زامورا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، من الإجراءات التي تتبعها المحكمة... 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T06:35+0000

2025-04-04T06:35+0000

2025-04-04T06:35+0000

العالم

المحكمة الجنائية الدولية

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وتعجب أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، من قيام "المحكمة الجنائية الدولية بفتح قضية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من أن روسيا ليست عضوا في هذه الهيئة، وتصدر على الفور مذكرة اعتقال. وفي الوقت نفسه، وبصعوبة كبيرة، يتم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، ولكن لا أحد ينفذ هذا الأمر. وبعد ذلك تنتقل المحكمة إلى رودريغو دوتيرتي، الرئيس السابق للفلبين، وتم حل القضية بسرعة، وبعد يومين تم اعتقاله".وتابع الخبير مستغربا: "عندما نفذت إسرائيل وحشيتها في غزة - وهي إبادة جماعية مخطط لها مسبقًا - لم تفعل المحكمة الجنائية الدولية شيئًا. ولكن عندما يتعلق الأمر بالحكم على الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، تم اعتقاله في غضون يومين فقط. ومن الواضح أن هذا سلوك تمييزي".وكانت المجر قد أعلنت أمس الخميس، انسحابها من المحكمة، وشدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، على أن المجر قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لأنها تعتقد أن المنظمة أصبحت مسيسة في السنوات الأخيرة، بدلاً من أن تكون محايدة.وأضاف أوربان أن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، سيقدم مشروع قانون إلى البرلمان المجري، اليوم الخميس، بشأن انسحاب المجر من نظام روما.

https://sarabic.ae/20250403/المجر-انسحبنا-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-لأنها-تحولت-إلى-منظمة-مسيسة--1099181921.html

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سبوتنيك عربي

العالم, المحكمة الجنائية الدولية