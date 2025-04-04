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https://sarabic.ae/20250404/خبير-المحكمة-الجنائية-الدولية-تتخذ-سلوكا-تمييزيا-ويجب-حلها-1099206267.html
خبير: المحكمة الجنائية الدولية تتخذ سلوكا تمييزيا ويجب حلها
خبير: المحكمة الجنائية الدولية تتخذ سلوكا تمييزيا ويجب حلها
سبوتنيك عربي
استغرب الاأستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية بجامعة مدريد المستقلة، أوغوستو زامورا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، من الإجراءات التي تتبعها المحكمة... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T06:35+0000
2025-04-04T06:35+0000
العالم
المحكمة الجنائية الدولية
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وتعجب أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، من قيام "المحكمة الجنائية الدولية بفتح قضية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من أن روسيا ليست عضوا في هذه الهيئة، وتصدر على الفور مذكرة اعتقال. وفي الوقت نفسه، وبصعوبة كبيرة، يتم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، ولكن لا أحد ينفذ هذا الأمر. وبعد ذلك تنتقل المحكمة إلى رودريغو دوتيرتي، الرئيس السابق للفلبين، وتم حل القضية بسرعة، وبعد يومين تم اعتقاله".وتابع الخبير مستغربا: "عندما نفذت إسرائيل وحشيتها في غزة - وهي إبادة جماعية مخطط لها مسبقًا - لم تفعل المحكمة الجنائية الدولية شيئًا. ولكن عندما يتعلق الأمر بالحكم على الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، تم اعتقاله في غضون يومين فقط. ومن الواضح أن هذا سلوك تمييزي".وكانت المجر قد أعلنت أمس الخميس، انسحابها من المحكمة، وشدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، على أن المجر قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لأنها تعتقد أن المنظمة أصبحت مسيسة في السنوات الأخيرة، بدلاً من أن تكون محايدة.وأضاف أوربان أن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، سيقدم مشروع قانون إلى البرلمان المجري، اليوم الخميس، بشأن انسحاب المجر من نظام روما.
https://sarabic.ae/20250403/المجر-انسحبنا-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-لأنها-تحولت-إلى-منظمة-مسيسة--1099181921.html
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العالم, المحكمة الجنائية الدولية
العالم, المحكمة الجنائية الدولية

خبير: المحكمة الجنائية الدولية تتخذ سلوكا تمييزيا ويجب حلها

06:35 GMT 04.04.2025
© AP Photoالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© AP Photo
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استغرب الاأستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية بجامعة مدريد المستقلة، أوغوستو زامورا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، من الإجراءات التي تتبعها المحكمة الجنائية الدولية مشددا على ضرورة حل هذه المحكمة وإعادة إنشائها على مبادئ مختلفة.
وتعجب أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، من قيام "المحكمة الجنائية الدولية بفتح قضية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من أن روسيا ليست عضوا في هذه الهيئة، وتصدر على الفور مذكرة اعتقال. وفي الوقت نفسه، وبصعوبة كبيرة، يتم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، ولكن لا أحد ينفذ هذا الأمر. وبعد ذلك تنتقل المحكمة إلى رودريغو دوتيرتي، الرئيس السابق للفلبين، وتم حل القضية بسرعة، وبعد يومين تم اعتقاله".

واعتبر الخبير في القانون الدولي، أن "هذا الموقف عنصري وتمييزي وفاحش تمامًا ولا يؤدي إلا إلى تقويض سلطة المحكمة نفسها. ويجب حل المحكمة الجنائية الدولية وإعادة إنشائها على مبادئ مختلفة تمامًا".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
المجر: انسحبنا من المحكمة الجنائية الدولية لأنها تحولت إلى منظمة مسيسة
أمس, 11:42 GMT
وتابع الخبير مستغربا: "عندما نفذت إسرائيل وحشيتها في غزة - وهي إبادة جماعية مخطط لها مسبقًا - لم تفعل المحكمة الجنائية الدولية شيئًا. ولكن عندما يتعلق الأمر بالحكم على الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، تم اعتقاله في غضون يومين فقط. ومن الواضح أن هذا سلوك تمييزي".
وكانت المجر قد أعلنت أمس الخميس، انسحابها من المحكمة، وشدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، على أن المجر قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لأنها تعتقد أن المنظمة أصبحت مسيسة في السنوات الأخيرة، بدلاً من أن تكون محايدة.

وقال أوربان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "السبب (لانسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية) هو أننا أصبحنا مقتنعين بأن المحكمة أصبحت مسيسة. أي أنها في السنوات الأخيرة لم تعد محكمة محايدة قائمة على سيادة القانون، بل محكمة مسيسة. ويتجلى ذلك بوضوح في قرارها بشأن إسرائيل".

وأضاف أوربان أن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، سيقدم مشروع قانون إلى البرلمان المجري، اليوم الخميس، بشأن انسحاب المجر من نظام روما.
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