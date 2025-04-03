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لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو
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https://sarabic.ae/20250403/المجر-انسحبنا-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-لأنها-تحولت-إلى-منظمة-مسيسة--1099181921.html
المجر: انسحبنا من المحكمة الجنائية الدولية لأنها تحولت إلى منظمة مسيسة
المجر: انسحبنا من المحكمة الجنائية الدولية لأنها تحولت إلى منظمة مسيسة
سبوتنيك عربي
شدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، على أن المجر قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لأنها تعتقد أن المنظمة أصبحت مسيسة في السنوات... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T11:42+0000
2025-04-03T11:42+0000
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وقال أوربان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "السبب (لانسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية) هو أننا أصبحنا مقتنعين بأن المحكمة أصبحت مسيسة. أي أنها في السنوات الأخيرة لم تعد محكمة محايدة قائمة على سيادة القانون، بل محكمة مسيسة. ويتجلى ذلك بوضوح في قرارها بشأن إسرائيل".وأضاف أوربان أن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، سيقدم مشروع قانون إلى البرلمان المجري، اليوم الخميس، بشأن انسحاب المجر من نظام روما.وقال جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: "قررت الحكومة (المجرية) الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية". وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد "إم تي آي"، أكد جولياس، أن الحكومة "ستبدأ، يوم الخميس، إجراءات إنهاء الصلاحيات وفقًا للدستور والإطار القانوني الدولي". ورغم أن المجر صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذي الصلة، فإنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكامه.أول تعليق إسرائيلي على إعلان المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدوليةأوربان يتعهد بمقاومة محاولات بروكسل لمعاقبة المجر
https://sarabic.ae/20250403/المجر-تعلن-انسحابها-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-بالتزامن-مع-زيارة-نتنياهو--1099176862.html
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المجر: انسحبنا من المحكمة الجنائية الدولية لأنها تحولت إلى منظمة مسيسة

11:42 GMT 03.04.2025
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Sputnik . Valery Melnikov
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شدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، على أن المجر قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لأنها تعتقد أن المنظمة أصبحت مسيسة في السنوات الأخيرة، بدلاً من أن تكون محايدة.
وقال أوربان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "السبب (لانسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية) هو أننا أصبحنا مقتنعين بأن المحكمة أصبحت مسيسة. أي أنها في السنوات الأخيرة لم تعد محكمة محايدة قائمة على سيادة القانون، بل محكمة مسيسة. ويتجلى ذلك بوضوح في قرارها بشأن إسرائيل".
وأضاف أوربان أن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، سيقدم مشروع قانون إلى البرلمان المجري، اليوم الخميس، بشأن انسحاب المجر من نظام روما.
وفي وقت سابق، أعلنت المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى البلاد.
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهو
09:22 GMT
وقال جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: "قررت الحكومة (المجرية) الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد "إم تي آي"، أكد جولياس، أن الحكومة "ستبدأ، يوم الخميس، إجراءات إنهاء الصلاحيات وفقًا للدستور والإطار القانوني الدولي". ورغم أن المجر صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذي الصلة، فإنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكامه.
أول تعليق إسرائيلي على إعلان المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
أوربان يتعهد بمقاومة محاولات بروكسل لمعاقبة المجر
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