https://sarabic.ae/20250309/المجر-البيان-الختامي-للقمة-الاستثنائية-للاتحاد-الأوروبي-ليس-له-قوة-قانونية-1098536762.html
المجر: البيان الختامي للقمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي ليس له قوة قانونية
المجر: البيان الختامي للقمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي ليس له قوة قانونية
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن البيان الختامي للقمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي، الذي دعمته 26 دولة من أصل 27 دولة، ليس له قوة قانونية، حيث يجب... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T19:16+0000
2025-03-09T19:16+0000
2025-03-09T19:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سيارتو لراديو "كوسوث": "فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية، لا يتم اتخاذ قرار الاتحاد الأوروبي إلا إذا وافقت عليه جميع الدول الأعضاء الـ27. وبما أننا لم نستسلم للضغوط، فإننا لسنا مستعدين للوقوف إلى جانب المعسكر الذي يريد مواصلة الحرب، لذلك لا يمكن اتخاذ قرار مواصلة الحرب. وحقيقة أن 26 شخصًا قد أدلىوا ببيان سياسي ليس لها قوة قانونية. وهذا رأي سياسي".وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن المجر ستجري مسحًا للسكان حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه يعتقد أن هذه القضية يجب حلها أولاً، ومن ثم يجب اتخاذ قرار بشأن الدعم المالي لأوكرانيا من المجتمع.
https://sarabic.ae/20250309/صحيفة-إيطالية-القوات-الروسية-تزيد-الضغط-على-قوات-كييف-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1098536180.html
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روسيا
المجر: البيان الختامي للقمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي ليس له قوة قانونية
ذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن البيان الختامي للقمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي، الذي دعمته 26 دولة من أصل 27 دولة، ليس له قوة قانونية، حيث يجب اتخاذ جميع القرارات بشأن قضايا السياسة الخارجية بالإجماع.
وقال سيارتو لراديو "كوسوث": "فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية، لا يتم اتخاذ قرار الاتحاد الأوروبي إلا إذا وافقت عليه جميع الدول الأعضاء الـ27. وبما أننا لم نستسلم للضغوط، فإننا لسنا مستعدين للوقوف إلى جانب المعسكر الذي يريد مواصلة الحرب، لذلك لا يمكن اتخاذ قرار مواصلة الحرب. وحقيقة أن 26 شخصًا قد أدلىوا ببيان سياسي ليس لها قوة قانونية. وهذا رأي سياسي".
ووفقا له، فإن أوروبا على مدى السنوات الثلاث الماضية "جرت نفسها إلى القاع"، والآن لن تكون بالتأكيد قادرة على تحقيق جميع الأهداف التي تتطلب تكاليف مالية ضخمة، مثل: الحفاظ على الجيش الأوكراني والدولة الأوكرانية، واستعادة القدرة التنافسية للمجتمع، فضلا عن انضمام أوكرانيا المتسارع إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت المجر، يوم الخميس، الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي لم تدعم الوثيقة النهائية للقمة الاستثنائية للاتحاد بشأن الوضع في أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن المجر ستجري مسحًا للسكان حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه يعتقد أن هذه القضية يجب حلها أولاً، ومن ثم يجب اتخاذ قرار بشأن الدعم المالي لأوكرانيا من المجتمع.