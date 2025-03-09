المجر: البيان الختامي للقمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي ليس له قوة قانونية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
109 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250309/المجر-البيان-الختامي-للقمة-الاستثنائية-للاتحاد-الأوروبي-ليس-له-قوة-قانونية-1098536762.html
المجر: البيان الختامي للقمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي ليس له قوة قانونية
المجر: البيان الختامي للقمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي ليس له قوة قانونية
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن البيان الختامي للقمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي، الذي دعمته 26 دولة من أصل 27 دولة، ليس له قوة قانونية، حيث يجب... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T19:16+0000
2025-03-09T19:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg
وقال سيارتو لراديو "كوسوث": "فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية، لا يتم اتخاذ قرار الاتحاد الأوروبي إلا إذا وافقت عليه جميع الدول الأعضاء الـ27. وبما أننا لم نستسلم للضغوط، فإننا لسنا مستعدين للوقوف إلى جانب المعسكر الذي يريد مواصلة الحرب، لذلك لا يمكن اتخاذ قرار مواصلة الحرب. وحقيقة أن 26 شخصًا قد أدلىوا ببيان سياسي ليس لها قوة قانونية. وهذا رأي سياسي".وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن المجر ستجري مسحًا للسكان حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه يعتقد أن هذه القضية يجب حلها أولاً، ومن ثم يجب اتخاذ قرار بشأن الدعم المالي لأوكرانيا من المجتمع.
https://sarabic.ae/20250309/صحيفة-إيطالية-القوات-الروسية-تزيد-الضغط-على-قوات-كييف-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1098536180.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_f4e60cd8c57eebda04f4a3afb05a2df9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

المجر: البيان الختامي للقمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي ليس له قوة قانونية

19:16 GMT 09.03.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن البيان الختامي للقمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي، الذي دعمته 26 دولة من أصل 27 دولة، ليس له قوة قانونية، حيث يجب اتخاذ جميع القرارات بشأن قضايا السياسة الخارجية بالإجماع.
وقال سيارتو لراديو "كوسوث": "فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية، لا يتم اتخاذ قرار الاتحاد الأوروبي إلا إذا وافقت عليه جميع الدول الأعضاء الـ27. وبما أننا لم نستسلم للضغوط، فإننا لسنا مستعدين للوقوف إلى جانب المعسكر الذي يريد مواصلة الحرب، لذلك لا يمكن اتخاذ قرار مواصلة الحرب. وحقيقة أن 26 شخصًا قد أدلىوا ببيان سياسي ليس لها قوة قانونية. وهذا رأي سياسي".
ووفقا له، فإن أوروبا على مدى السنوات الثلاث الماضية "جرت نفسها إلى القاع"، والآن لن تكون بالتأكيد قادرة على تحقيق جميع الأهداف التي تتطلب تكاليف مالية ضخمة، مثل: الحفاظ على الجيش الأوكراني والدولة الأوكرانية، واستعادة القدرة التنافسية للمجتمع، فضلا عن انضمام أوكرانيا المتسارع إلى الاتحاد الأوروبي.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة إيطالية: القوات الروسية تزيد الضغط على قوات كييف الأوكرانية في مقاطعة كورسك
18:19 GMT
وكانت المجر، يوم الخميس، الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي لم تدعم الوثيقة النهائية للقمة الاستثنائية للاتحاد بشأن الوضع في أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن المجر ستجري مسحًا للسكان حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه يعتقد أن هذه القضية يجب حلها أولاً، ومن ثم يجب اتخاذ قرار بشأن الدعم المالي لأوكرانيا من المجتمع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала