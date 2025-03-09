https://sarabic.ae/20250309/صحيفة-إيطالية-القوات-الروسية-تزيد-الضغط-على-قوات-كييف-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1098536180.html
صحيفة إيطالية: القوات الروسية تزيد الضغط على قوات كييف الأوكرانية في مقاطعة كورسك
صحيفة إيطالية: القوات الروسية تزيد الضغط على قوات كييف الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة إيطالية، أن القوات الروسية زادت الضغط على القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، بعد القرار الأمريكي بمنع تقديم المساعدات العسكرية... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T18:19+0000
2025-03-09T18:19+0000
2025-03-09T18:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "القوات الروسية تطرد القوات المسلحة الأوكرانية من مقاطعة كورسك، حدث هذا بعد أيام قليلة من قرار الإدارة الأمريكية، بمنع تقديم جميع المساعدات العسكرية لكييف، بما في ذلك صواريخ باتريوت للدفاع الجوي".وذكرت وسائل إعلام غربية، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، توقفت عن تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، وهو ما أكده مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، هو العمود الفقري للقوات المسلحة الأوكرانية، ومن دونه سينهار الجيش الأوكراني.وبالإضافة إلى ذلك، علقت الولايات المتحدة الأمريكية، جميع أنواع المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وكما ورد في البنتاغون، دخل هذا الأمر حيز التنفيذ في الساعة 02:00 بتوقيت موسكو، يوم 4 مارس/ آذار الجاري.
https://sarabic.ae/20250309/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-مالايا-لوكنيا-وتشيركاسكوي-بوريتشنوي-وكوسيتسا-في-مقاطعة-كورسك-1098534489.html
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روسيا
صحيفة إيطالية: القوات الروسية تزيد الضغط على قوات كييف الأوكرانية في مقاطعة كورسك
ذكرت صحيفة إيطالية، أن القوات الروسية زادت الضغط على القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، بعد القرار الأمريكي بمنع تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وأضافت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "القوات الروسية تطرد القوات المسلحة الأوكرانية من مقاطعة كورسك، حدث هذا بعد أيام قليلة من قرار الإدارة الأمريكية، بمنع تقديم جميع المساعدات العسكرية لكييف، بما في ذلك صواريخ باتريوت للدفاع الجوي".
وبحسب كاتب المقالة، فقد ازداد الضغط على القوات المسلحة الأوكرانية بعد قرار البيت الأبيض، والآن يتراجع الجيش الأوكراني، وتتحدث كييف صراحة عن المشاكل في ساحة المعركة.
وذكرت وسائل إعلام غربية، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، توقفت عن تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، وهو ما أكده مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف.
وفي الوقت نفسه، منعت واشنطن أيضًا على حلفائها تبادل البيانات الاستخبارية مع كييف.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، هو العمود الفقري للقوات المسلحة الأوكرانية، ومن دونه سينهار الجيش الأوكراني.
وبالإضافة إلى ذلك، علقت الولايات المتحدة الأمريكية، جميع أنواع المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وكما ورد في البنتاغون، دخل هذا الأمر حيز التنفيذ في الساعة 02:00 بتوقيت موسكو، يوم 4 مارس/ آذار الجاري.