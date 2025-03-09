صحيفة إيطالية: القوات الروسية تزيد الضغط على قوات كييف الأوكرانية في مقاطعة كورسك

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
109 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250309/صحيفة-إيطالية-القوات-الروسية-تزيد-الضغط-على-قوات-كييف-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1098536180.html
صحيفة إيطالية: القوات الروسية تزيد الضغط على قوات كييف الأوكرانية في مقاطعة كورسك
صحيفة إيطالية: القوات الروسية تزيد الضغط على قوات كييف الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة إيطالية، أن القوات الروسية زادت الضغط على القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، بعد القرار الأمريكي بمنع تقديم المساعدات العسكرية... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T18:19+0000
2025-03-09T18:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "القوات الروسية تطرد القوات المسلحة الأوكرانية من مقاطعة كورسك، حدث هذا بعد أيام قليلة من قرار الإدارة الأمريكية، بمنع تقديم جميع المساعدات العسكرية لكييف، بما في ذلك صواريخ باتريوت للدفاع الجوي".وذكرت وسائل إعلام غربية، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، توقفت عن تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، وهو ما أكده مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، هو العمود الفقري للقوات المسلحة الأوكرانية، ومن دونه سينهار الجيش الأوكراني.وبالإضافة إلى ذلك، علقت الولايات المتحدة الأمريكية، جميع أنواع المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وكما ورد في البنتاغون، دخل هذا الأمر حيز التنفيذ في الساعة 02:00 بتوقيت موسكو، يوم 4 مارس/ آذار الجاري.
https://sarabic.ae/20250309/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-مالايا-لوكنيا-وتشيركاسكوي-بوريتشنوي-وكوسيتسا-في-مقاطعة-كورسك-1098534489.html
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روسيا

صحيفة إيطالية: القوات الروسية تزيد الضغط على قوات كييف الأوكرانية في مقاطعة كورسك

18:19 GMT 09.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
ذكرت صحيفة إيطالية، أن القوات الروسية زادت الضغط على القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، بعد القرار الأمريكي بمنع تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وأضافت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "القوات الروسية تطرد القوات المسلحة الأوكرانية من مقاطعة كورسك، حدث هذا بعد أيام قليلة من قرار الإدارة الأمريكية، بمنع تقديم جميع المساعدات العسكرية لكييف، بما في ذلك صواريخ باتريوت للدفاع الجوي".

وبحسب كاتب المقالة، فقد ازداد الضغط على القوات المسلحة الأوكرانية بعد قرار البيت الأبيض، والآن يتراجع الجيش الأوكراني، وتتحدث كييف صراحة عن المشاكل في ساحة المعركة.

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك
17:25 GMT
وذكرت وسائل إعلام غربية، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، توقفت عن تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، وهو ما أكده مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف.

وفي الوقت نفسه، منعت واشنطن أيضًا على حلفائها تبادل البيانات الاستخبارية مع كييف.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، هو العمود الفقري للقوات المسلحة الأوكرانية، ومن دونه سينهار الجيش الأوكراني.
وبالإضافة إلى ذلك، علقت الولايات المتحدة الأمريكية، جميع أنواع المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وكما ورد في البنتاغون، دخل هذا الأمر حيز التنفيذ في الساعة 02:00 بتوقيت موسكو، يوم 4 مارس/ آذار الجاري.
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