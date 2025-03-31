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أوربان يتعهد بمقاومة محاولات بروكسل لمعاقبة المجر
أوربان يتعهد بمقاومة محاولات بروكسل لمعاقبة المجر
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده ستقاوم محاولات بروكسل لمعاقبة المجر بسبب عرقلة القرارات المشتركة للاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق باستمرار... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T17:58+0000
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وكتب أوربان على منصة "إكس": "فاينانشال تايمز (صحيفة) مُحقة في أمرٍ واحد، أوروبا تمر بلحظة داروينية. إنهم يريدون تحويل الاتحاد الأوروبي من مشروع سلام إلى مشروع حرب. هذا ليس تطورًا، بل اضمحلال. يجب أن نثبت بثبات، حتى لو أرادوا معاقبتنا".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن بروكسل قد تحرم المجر من حقوق التصويت إذا اتفقت 22 دولة والبرلمان الأوروبي على أن بودابست "تنتهك سيادة القانون بشكل خطير"، ووافقت الدول الـ26 المتبقية بالإجماع على عدد من الخطوات.وتملك بروكسل أيضا طرقا للضغط على بودابست من خلال تجميد تخصيص الأموال الأوروبية بشكل أكبر، حيث وصل الاتحاد الأوروبي إلى "لحظة داروينية حيث يتعين عليه إما التكيف أو الموت"، حسبما كتبت الصحيفة.وصرّح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي إذا استمر في سياسته الاقتصادية فإن أيامه معدودة وسوف ينهار من تلقاء نفسه، ولا جدوى حتى من الخروج منه، والفترة التي يمكن خلالها تغيير شيء جذريا هي عامين إلى ثلاثة أعوام.وبحسب قوله فإن أوروبا سوف تنهار أمام أعيننا إذا لم يتم استبدال الليبراليين في السلطة في بروكسل بممثلين عن الحكومات الوطنية، مشيرا إلى أن أوروبا بحاجة إلى عمليات "تطهير" مماثلة لتلك التي تجري في الولايات المتحدة.رئيس الأركان البريطاني السابق: لندن غير قادرة على إرسال قوات إلى أوكرانياستارمر: بريطانيا مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر
https://sarabic.ae/20250329/المجر-الحديث-عن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-قبل-التوصل-إلى-اتفاق-روسي-أمريكي-سابق-لأوانه-1099047875.html
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روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

أوربان يتعهد بمقاومة محاولات بروكسل لمعاقبة المجر

17:58 GMT 31.03.2025
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده ستقاوم محاولات بروكسل لمعاقبة المجر بسبب عرقلة القرارات المشتركة للاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق باستمرار الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا من قبل المجتمع.
وكتب أوربان على منصة "إكس": "فاينانشال تايمز (صحيفة) مُحقة في أمرٍ واحد، أوروبا تمر بلحظة داروينية. إنهم يريدون تحويل الاتحاد الأوروبي من مشروع سلام إلى مشروع حرب. هذا ليس تطورًا، بل اضمحلال. يجب أن نثبت بثبات، حتى لو أرادوا معاقبتنا".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن بروكسل قد تحرم المجر من حقوق التصويت إذا اتفقت 22 دولة والبرلمان الأوروبي على أن بودابست "تنتهك سيادة القانون بشكل خطير"، ووافقت الدول الـ26 المتبقية بالإجماع على عدد من الخطوات.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
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وتملك بروكسل أيضا طرقا للضغط على بودابست من خلال تجميد تخصيص الأموال الأوروبية بشكل أكبر، حيث وصل الاتحاد الأوروبي إلى "لحظة داروينية حيث يتعين عليه إما التكيف أو الموت"، حسبما كتبت الصحيفة.

وفي وقت سابق، لم تدعم المجر البيان الختامي في قمتين للاتحاد الأوروبي، في مارس/آذار، ولهذا السبب تم نشر النقاط المتعلقة بدعم أوكرانيا في وثيقة منفصلة وقعتها 26 دولة.

وصرّح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي إذا استمر في سياسته الاقتصادية فإن أيامه معدودة وسوف ينهار من تلقاء نفسه، ولا جدوى حتى من الخروج منه، والفترة التي يمكن خلالها تغيير شيء جذريا هي عامين إلى ثلاثة أعوام.
وبحسب قوله فإن أوروبا سوف تنهار أمام أعيننا إذا لم يتم استبدال الليبراليين في السلطة في بروكسل بممثلين عن الحكومات الوطنية، مشيرا إلى أن أوروبا بحاجة إلى عمليات "تطهير" مماثلة لتلك التي تجري في الولايات المتحدة.
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