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أول تعليق إسرائيلي على إعلان المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
أول تعليق إسرائيلي على إعلان المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، بإعلان المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
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ونشر جدعون ساعر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، ظهر اليوم الخميس، رحب من خلالها بالقرار المجري، واصفا إياه بأنه "قرار مهم". وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أنه عمل ونظيره المجري، بيتر سيارتو بشكل مكثف على هذه القضية منذ زيارته الأخيرة إلى بودابست في 23 يناير/كانون الثاني الماضي. وادعى جدعون ساعر أن "المحكمة الجنائية الدولية فقدت سلطتها الأخلاقية بعد أن داست على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، من خلال حرصها على انتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، على حد زعمه.وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن شكره لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، للمجر على ما ادعاه بـ"الموقف الأخلاقي والواضح والقوي إلى جانب إسرائيل ومبادئ العدالة والسيادة".وجاء تصريح جدعون ساعر بعدما أعلنت المجر، في وقت سابق اليوم الخميس، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد.وقال جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: "قررت الحكومة (المجرية) الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية".وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد "إم تي آي"، أكد جولياس، أن الحكومة "ستبدأ، يوم الخميس، إجراءات إنهاء الصلاحيات وفقًا للدستور والإطار القانوني الدولي".ورغم أن المجر صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذي الصلة، فإنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكامه. وكانت اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر الماضي، نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة،ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
https://sarabic.ae/20250206/بسبب-إسرائيل-ترامب-يوقع-مرسوما-يقضي-بفرض-عقوبات-على-المحكمة-الجنائية-الدولية-1097551200.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أول تعليق إسرائيلي على إعلان المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، بإعلان المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.
ونشر جدعون ساعر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، ظهر اليوم الخميس، رحب من خلالها بالقرار المجري، واصفا إياه بأنه "قرار مهم".
وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أنه عمل ونظيره المجري، بيتر سيارتو بشكل مكثف على هذه القضية منذ زيارته الأخيرة إلى بودابست في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.
وادعى جدعون ساعر أن "المحكمة الجنائية الدولية فقدت سلطتها الأخلاقية بعد أن داست على المبادئ الأساسية للقانون الدولي
، من خلال حرصها على انتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، على حد زعمه.
وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن شكره لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، للمجر على ما ادعاه بـ"الموقف الأخلاقي والواضح والقوي إلى جانب إسرائيل ومبادئ العدالة والسيادة".
وجاء تصريح جدعون ساعر بعدما أعلنت المجر، في وقت سابق اليوم الخميس، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد.
وقال جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: "قررت الحكومة (المجرية) الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد "إم تي آي"، أكد جولياس، أن الحكومة "ستبدأ، يوم الخميس، إجراءات إنهاء الصلاحيات وفقًا للدستور والإطار القانوني الدولي".
ورغم أن المجر صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذي الصلة، فإنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكامه. وكانت اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر الماضي، نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة،
ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.