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https://sarabic.ae/20250319/رئيس-وزراء-المجر-أوروبا-ستنهار-أمام-أعيننا-إذا-لم-يتم-إزاحة-الليبراليين-عن-السلطة-في-بروكسل-1098795578.html
رئيس وزراء المجر: أوروبا ستنهار أمام أعيننا إذا لم يتم إزاحة الليبراليين عن السلطة في بروكسل
رئيس وزراء المجر: أوروبا ستنهار أمام أعيننا إذا لم يتم إزاحة الليبراليين عن السلطة في بروكسل
سبوتنيك عربي
حذر رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، من انهيار أوروبا إذا لم يتم استبدال الليبراليين في بروكسل بممثلي الحكومات الوطنية، مشددا على ضرورة إجراء "تطهير" على غرار... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T23:28+0000
2025-03-19T23:28+0000
فيكتور أوربان
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بودابست - سبوتنيك. جاء ذلك خلال حفل تسليم جائزة "يانوش هونيادي" لنائب رئيس وزراء إيطاليا، زعيم حزب "الرابطة" ماتيو سالفيني، لدفاعه عن أوروبا من الهجرة غير الشرعية.وقال أوربان خلال الحفل: "الليبراليون المتقدمون استقروا في بروكسل، وهم اليوم يحكمون بروكسل، وإذا لم نغير ذلك، فإن أوروبا ستنهار قريبا أمام أعيننا".وأضاف: "أنا مقتنع بأن النخبة الليبرالية في بروكسل لا يمكن أن تبقى في مكانها. أوروبا بحاجة إلى قيادة جديدة، قيادة وطنية جديدة لا تبني سلطتها الخاصة، بل تعزز أوروبا الأمم. مهمتنا المشتركة هي استعادة أوروبا الأمم، ويجب أن نستعيد الحقوق التي سلبت بشكل غير قانوني من شعوبنا في السنوات الأخيرة".وأكد أيضا أنه "يجب إزالة شبكة عملاء سوروس" من المفوضية الأوروبية، و"اللوبيين الفاسدين" من البرلمان الأوروبي.وتابع قائلا: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون شبكة مالية تهدف إلى إضعاف الحكومات الوطنية. سنحتاج هنا في بروكسل إلى تطهير، كما يفعل أصدقاؤنا في أمريكا".أما فيما يتعلق بتسليم الجائزة لسالفيني، ذكر أوربان أنه تمت محاكمته بسبب قراره بعدم السماح لهبوط سفينة تنقل أكثر من 100 مهاجر في لامبيدوسا عام 2019، على الرغم من أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الداخلية، يستحق "المكافأة وليس العقاب" على أفعاله.
https://sarabic.ae/20250112/المجر-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-المفروضة-على-قطاع-الطاقة-الروسي-تعرض-أوروبا-للخطر-1096716899.html
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فيكتور أوربان, المجر, أخبار المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, بروكسل
فيكتور أوربان, المجر, أخبار المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, بروكسل

رئيس وزراء المجر: أوروبا ستنهار أمام أعيننا إذا لم يتم إزاحة الليبراليين عن السلطة في بروكسل

23:28 GMT 19.03.2025
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
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حذر رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، من انهيار أوروبا إذا لم يتم استبدال الليبراليين في بروكسل بممثلي الحكومات الوطنية، مشددا على ضرورة إجراء "تطهير" على غرار الولايات المتحدة.
بودابست - سبوتنيك. جاء ذلك خلال حفل تسليم جائزة "يانوش هونيادي" لنائب رئيس وزراء إيطاليا، زعيم حزب "الرابطة" ماتيو سالفيني، لدفاعه عن أوروبا من الهجرة غير الشرعية.
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
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وقال أوربان خلال الحفل: "الليبراليون المتقدمون استقروا في بروكسل، وهم اليوم يحكمون بروكسل، وإذا لم نغير ذلك، فإن أوروبا ستنهار قريبا أمام أعيننا".
وأضاف: "أنا مقتنع بأن النخبة الليبرالية في بروكسل لا يمكن أن تبقى في مكانها. أوروبا بحاجة إلى قيادة جديدة، قيادة وطنية جديدة لا تبني سلطتها الخاصة، بل تعزز أوروبا الأمم. مهمتنا المشتركة هي استعادة أوروبا الأمم، ويجب أن نستعيد الحقوق التي سلبت بشكل غير قانوني من شعوبنا في السنوات الأخيرة".
وأكد أيضا أنه "يجب إزالة شبكة عملاء سوروس" من المفوضية الأوروبية، و"اللوبيين الفاسدين" من البرلمان الأوروبي.
وتابع قائلا: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون شبكة مالية تهدف إلى إضعاف الحكومات الوطنية. سنحتاج هنا في بروكسل إلى تطهير، كما يفعل أصدقاؤنا في أمريكا".
أما فيما يتعلق بتسليم الجائزة لسالفيني، ذكر أوربان أنه تمت محاكمته بسبب قراره بعدم السماح لهبوط سفينة تنقل أكثر من 100 مهاجر في لامبيدوسا عام 2019، على الرغم من أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الداخلية، يستحق "المكافأة وليس العقاب" على أفعاله.
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