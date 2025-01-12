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30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250112/المجر-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-المفروضة-على-قطاع-الطاقة-الروسي-تعرض-أوروبا-للخطر-1096716899.html
المجر: العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على قطاع الطاقة الروسي تعرض أوروبا للخطر
المجر: العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على قطاع الطاقة الروسي تعرض أوروبا للخطر
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر ستتعاون بشكل مكثف مع الشركاء الإقليميين لتقليل الأضرار الناجمة عن العقوبات الأمريكية ضد قطاع الطاقة الروسي. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T11:29+0000
2025-01-12T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سيارتو، في رسالة فيديو بُثت على منصة "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "في الأيام والأسابيع المقبلة، سنجري مفاوضات مكثفة مع شركائنا الإقليميين لتقليل تأثير عقوبات الطاقة الأمريكية على ارتفاع أسعار الوقود".وكجزء من الحزمة، تم فرض قيود أيضًا على المؤسسات المرتبطة باستخراج ومعالجة موارد الطاقة، وكذلك السفن المشاركة في نقلها.
https://sarabic.ae/20250112/الجيش-الروسي-يستهدف-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-ويدمر-آليات-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-1096716081.html
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روسيا

المجر: العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على قطاع الطاقة الروسي تعرض أوروبا للخطر

11:29 GMT 12.01.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر ستتعاون بشكل مكثف مع الشركاء الإقليميين لتقليل الأضرار الناجمة عن العقوبات الأمريكية ضد قطاع الطاقة الروسي.
وقال سيارتو، في رسالة فيديو بُثت على منصة "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "في الأيام والأسابيع المقبلة، سنجري مفاوضات مكثفة مع شركائنا الإقليميين لتقليل تأثير عقوبات الطاقة الأمريكية على ارتفاع أسعار الوقود".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الجمعة، عقوبات على أكثر من 200 شركة وفرد مرتبطين بقطاع الطاقة الروسي، بالإضافة إلى أكثر من 180 سفينة.

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف عددا من الألوية الأوكرانية ويدمر آليات عسكرية في مقاطعة كورسك
11:11 GMT

وتهدف العقوبات الأمريكية إلى الحد من وصول موسكو إلى الأسواق الدولية وخفض الإيرادات التي تحصل عليها من صادرات النفط والغاز.

وكجزء من الحزمة، تم فرض قيود أيضًا على المؤسسات المرتبطة باستخراج ومعالجة موارد الطاقة، وكذلك السفن المشاركة في نقلها.
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