https://sarabic.ae/20250112/المجر-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-المفروضة-على-قطاع-الطاقة-الروسي-تعرض-أوروبا-للخطر-1096716899.html

المجر: العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على قطاع الطاقة الروسي تعرض أوروبا للخطر

المجر: العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على قطاع الطاقة الروسي تعرض أوروبا للخطر

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر ستتعاون بشكل مكثف مع الشركاء الإقليميين لتقليل الأضرار الناجمة عن العقوبات الأمريكية ضد قطاع الطاقة الروسي. 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T11:29+0000

2025-01-12T11:29+0000

2025-01-12T11:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg

وقال سيارتو، في رسالة فيديو بُثت على منصة "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "في الأيام والأسابيع المقبلة، سنجري مفاوضات مكثفة مع شركائنا الإقليميين لتقليل تأثير عقوبات الطاقة الأمريكية على ارتفاع أسعار الوقود".وكجزء من الحزمة، تم فرض قيود أيضًا على المؤسسات المرتبطة باستخراج ومعالجة موارد الطاقة، وكذلك السفن المشاركة في نقلها.

https://sarabic.ae/20250112/الجيش-الروسي-يستهدف-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-ويدمر-آليات-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-1096716081.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا