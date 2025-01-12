https://sarabic.ae/20250112/المجر-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-المفروضة-على-قطاع-الطاقة-الروسي-تعرض-أوروبا-للخطر-1096716899.html
المجر: العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على قطاع الطاقة الروسي تعرض أوروبا للخطر
المجر: العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على قطاع الطاقة الروسي تعرض أوروبا للخطر
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر ستتعاون بشكل مكثف مع الشركاء الإقليميين لتقليل الأضرار الناجمة عن العقوبات الأمريكية ضد قطاع الطاقة الروسي. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T11:29+0000
2025-01-12T11:29+0000
2025-01-12T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سيارتو، في رسالة فيديو بُثت على منصة "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "في الأيام والأسابيع المقبلة، سنجري مفاوضات مكثفة مع شركائنا الإقليميين لتقليل تأثير عقوبات الطاقة الأمريكية على ارتفاع أسعار الوقود".وكجزء من الحزمة، تم فرض قيود أيضًا على المؤسسات المرتبطة باستخراج ومعالجة موارد الطاقة، وكذلك السفن المشاركة في نقلها.
https://sarabic.ae/20250112/الجيش-الروسي-يستهدف-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-ويدمر-آليات-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-1096716081.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
المجر: العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على قطاع الطاقة الروسي تعرض أوروبا للخطر
ذكر وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر ستتعاون بشكل مكثف مع الشركاء الإقليميين لتقليل الأضرار الناجمة عن العقوبات الأمريكية ضد قطاع الطاقة الروسي.
وقال سيارتو، في رسالة فيديو بُثت على منصة "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "في الأيام والأسابيع المقبلة، سنجري مفاوضات مكثفة مع شركائنا الإقليميين لتقليل تأثير عقوبات الطاقة الأمريكية على ارتفاع أسعار الوقود".
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الجمعة، عقوبات على أكثر من 200 شركة وفرد مرتبطين بقطاع الطاقة الروسي، بالإضافة إلى أكثر من 180 سفينة.
وتهدف العقوبات الأمريكية إلى الحد من وصول موسكو إلى الأسواق الدولية وخفض الإيرادات التي تحصل عليها من صادرات النفط والغاز.
وكجزء من الحزمة، تم فرض قيود أيضًا على المؤسسات المرتبطة باستخراج ومعالجة موارد الطاقة، وكذلك السفن المشاركة في نقلها.