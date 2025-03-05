https://sarabic.ae/20250305/صحيفة-المحكمة-الجنائية-الدولية-أداة-غربية-للظلم-ويجب-إلغاؤها-1098407628.html

صحيفة: المحكمة الجنائية الدولية أداة غربية للظلم ويجب إلغاؤها

صحيفة: المحكمة الجنائية الدولية أداة غربية للظلم ويجب إلغاؤها

سبوتنيك عربي

لطالما قدمت المحكمة الجنائية الدولية نفسها كمنارة للعدالة العالمية، وهي محكمة مخصصة لمحاسبة الأفراد على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ومع ذلك،... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T12:00+0000

2025-03-05T12:00+0000

2025-03-05T12:00+0000

المحكمة الجنائية الدولية

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ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "BLiTZ" المسجلة في بنغلاديش، فإن المحكمة الجنائية الدولية كانت دائمًا، أداة للهيمنة الغربية، وأداة تستخدم لفرض الإرادة السياسية على أولئك الذين يُعتبرون غير مهمين أو معادين، بعيدًا عن خدمة العدالة العالمية.وتعمل المحكمة الجنائية الدولية كسلاح سياسي، تلاحق أولئك الذين يتحدون المصالح الجيوسياسية الغربية بينما تحمي أولئك الذين يتماشون معهم.واضافت الصحيفة أن إنفاذ المحكمة الانتقائي، وعدم قدرتها على التصرف ضد القوة العالمية الحقيقية، والتشابك العميق مع النفوذ الغربي، يجعل من الممكن التوصل إلى استنتاج واحد لا مفر منه: "المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن إصلاحها ويجب إلغاؤها".مهام المحكمة الجنائية الدولية منذ سنواتها الأولى، ركزت المحكمة على الدول الأفريقية، فقامت بملاحقة زعماء القارة بشكل غير متناسب بينما تجاهلت جرائم الحكومات المتحالفة مع الغرب. لا تحتكر الدول الأفريقية جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان، ومع ذلك عملت المحكمة الجنائية الدولية باستمرار كامتداد للنفوذ الغربي، وفرضت ما يسمى بالعدالة فقط ضد أولئك الذين اعتبروا عاجزين بما يكفي لمحاكمتهم.ورفضت الولايات المتحدة والصين، بحكمة إخضاع نفسها لسلطة المحكمة الجنائية الدولية، وغيابها ليس مصادفة، بل هو اعتراف بأن هذه المحكمة ليست مؤسسة محايدة وقانونية، بل هي أداة انتقائية في يد الغرب، والحقيقة أن رفض هذه القوى الكبرى للمحكمة الجنائية الدولية يشكل شهادة على عدم شرعيتها.ويزعم المدافعون عن المحكمة الجنائية الدولية أن تركيزها غير المتناسب على الزعماء الأفارقة يعكس المكان الذي تحدث فيه الجرائم، ولكن هذه الحجة تنهار تحت التدقيق، وخاصة عندما ننظر إلى إغفال المحكمة الصارخ لاتخاذ إجراءات جادة ضد الدول الغربية.الولايات المتحدة والمحكمة الجنائيةالولايات المتحدة، خاضت حروباً، وارتكبت جرائم حرب، ودعمت أنظمة وحشية في مختلف أنحاء العالم، ورغم هذا لم يمثل أي زعيم أو جنرال أمريكي أمام المحكمة الجنائية الدولية قط. لماذا؟ لأن المحكمة الجنائية الدولية لا توجد لمقاضاة مجرمي الحرب الغربيين، بل إنها موجودة لخدمة المصالح الغربية.وعندما حاولت المحكمة التحقيق في تصرفات الولايات المتحدة في أفغانستان، كان رد فعل واشنطن سريعا ومعاقبا. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية واستخدمت حلفائها الأوروبيين للضغط على المحكمة لحملها على الخضوع. وهذا ليس سلوك هيئة قضائية عادلة ومستقلة ــ بل هو سلوك مؤسسة دمية تطيع أسيادها.حتى عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين في عام 2024، كان رد فعل الولايات المتحدة واضحا. فقد أدانت واشنطن المحكمة على الفور وهددت بفرض عقوبات على مسؤوليها، وكانت الرسالة واضحة: قد توجد المحكمة الجنائية الدولية، لكنها قد لا تتصرف ضد أولئك الذين يخضعون للحماية الغربية. ومرة ​​أخرى كانت الطبيعة الانتقائية لما يسمى عدالتها واضحة تماما.من جانبها، لم تفكر الصين قط في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. فهي تدرك أن المحكمة لا توجد لمقاضاة المجرمين بحياد، بل لخدمة مصالح أولئك الذين أنشأوها، ولا ينبغي لأي دولة ذات سيادة أن تخضع نفسها طوعا لمؤسسة تعمل ليس على أساس القانون بل وفقا لأهواء صناع السياسات الغربيين.وتظل المحكمة الجنائية الدولية، تفتقر إلى قوة إنفاذ حقيقية، فبدون دعم القوى العالمية الكبرى، تعتمد المحكمة على التعاون من جانب الدول التي لا تملك سوى القليل من الحوافز للامتثال. وفي أغلب الأحيان، يتجاهل أولئك الذين لديهم القوة لمقاومتها أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ويمكن للمحكمة أن تصدر أحكاماً بقدر ما تشاء، ولكن بدون القوة اللازمة لفرضها، فإنها لا تزيد عن كونها إيماءات رمزية. ويقول التقرير لأولئك الذين ما زالوا يؤمنون بخيال العدالة الدولية، بإن المحكمة الجنائية الدولية ليست هي الحل، وتتطلب اختصاصاً قضائياً عالمياً، وقوة إنفاذ حقيقية، وقبل كل شيء، التحرر من النفوذ السياسي، مؤكدا أنها لا تتمتع بأي من هذه الصفات والإصلاح ليس خياراً لأن عيوبها ليست عرضية بل هي أساسية.

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