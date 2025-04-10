https://sarabic.ae/20250410/روسيا-أي-خطوات-من-جانب-اليابان-لتوريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-تعتبر-عدائية-1099411211.html

روسيا: أي خطوات من جانب اليابان لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا تعتبر عدائية

روسيا: أي خطوات من جانب اليابان لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا تعتبر عدائية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن اليابان التي قررت الانضمام إلى الناتو للمساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا، تتورط بشكل متزايد في النزاع... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T12:47+0000

2025-04-10T12:47+0000

2025-04-10T12:47+0000

روسيا

أخبار اليابان

أخبار أوكرانيا

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وأشار البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية الروسية إلى أن اليابان، على خلفية مسارها نحو إعادة التسلح المتسارع، أصبحت متورطة بشكل متزايد في الصراع حول أوكرانيا، وتوسع دعمها المادي واللوجستي للنظام الإرهابي في كييف. وتابع البيان: "تم التأكيد على أن المسار المختار يأخذ اليابان بعيدًا أكثر عن مفهوم التنمية السلمية للبلاد، الذي أعلنته الأجيال السابقة من السياسيين اليابانيين، وهذا لا يؤدي فقط إلى فقدان مكانة الدولة المسالمة، التي كانت تشكل الأساس لثقة جيرانها، بل إنه محفوف أيضاً بالمشاركة المفتوحة لليابان في المغامرات العسكرية، وجرائم نظام كييف مع كل العواقب المترتبة على ذلك على المدى الطويل".وقالت فوروبيوفا، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد تم تحذير طوكيو مراراً وتكراراً من أنه، نتيجة لهذا التعاون (زيادة التعاون العسكري التقني مع الغرب)، إذا وصلت الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى إلى اليابان، فسنضطر إلى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة لتعزيز قدرتنا الدفاعية، من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها روسيا والمنطلقة من الأراضي اليابانية".

https://sarabic.ae/20250322/روسيا-تحذر-من-عواقب-نشر-صواريخ-أمريكية-في-اليابان-1098851169.html

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