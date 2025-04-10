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انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول
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https://sarabic.ae/20250410/روسيا-أي-خطوات-من-جانب-اليابان-لتوريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-تعتبر-عدائية-1099411211.html
روسيا: أي خطوات من جانب اليابان لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا تعتبر عدائية
روسيا: أي خطوات من جانب اليابان لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا تعتبر عدائية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن اليابان التي قررت الانضمام إلى الناتو للمساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا، تتورط بشكل متزايد في النزاع... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T12:47+0000
2025-04-10T12:47+0000
روسيا
أخبار اليابان
أخبار أوكرانيا
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وأشار البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية الروسية إلى أن اليابان، على خلفية مسارها نحو إعادة التسلح المتسارع، أصبحت متورطة بشكل متزايد في الصراع حول أوكرانيا، وتوسع دعمها المادي واللوجستي للنظام الإرهابي في كييف. وتابع البيان: "تم التأكيد على أن المسار المختار يأخذ اليابان بعيدًا أكثر عن مفهوم التنمية السلمية للبلاد، الذي أعلنته الأجيال السابقة من السياسيين اليابانيين، وهذا لا يؤدي فقط إلى فقدان مكانة الدولة المسالمة، التي كانت تشكل الأساس لثقة جيرانها، بل إنه محفوف أيضاً بالمشاركة المفتوحة لليابان في المغامرات العسكرية، وجرائم نظام كييف مع كل العواقب المترتبة على ذلك على المدى الطويل".وقالت فوروبيوفا، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد تم تحذير طوكيو مراراً وتكراراً من أنه، نتيجة لهذا التعاون (زيادة التعاون العسكري التقني مع الغرب)، إذا وصلت الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى إلى اليابان، فسنضطر إلى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة لتعزيز قدرتنا الدفاعية، من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها روسيا والمنطلقة من الأراضي اليابانية".
https://sarabic.ae/20250322/روسيا-تحذر-من-عواقب-نشر-صواريخ-أمريكية-في-اليابان-1098851169.html
أخبار اليابان
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روسيا, أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا

روسيا: أي خطوات من جانب اليابان لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا تعتبر عدائية

12:47 GMT 10.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن اليابان التي قررت الانضمام إلى الناتو للمساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا، تتورط بشكل متزايد في النزاع الأوكراني، وأن روسيا سترد بشدة على خطوات طوكيو لتزويد كييف بالمعدات والأسلحة التي تُستخدم لقتل الروس.
وأشار البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية الروسية إلى أن اليابان، على خلفية مسارها نحو إعادة التسلح المتسارع، أصبحت متورطة بشكل متزايد في الصراع حول أوكرانيا، وتوسع دعمها المادي واللوجستي للنظام الإرهابي في كييف.

وأضاف البيان: "أي خطوات تتخذها اليابان للمشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تزويد أوكرانيا بأسلحة ومعدات عسكرية تُستخدم لقتل المواطنين الروس، والمساعدة في تدريب المسلحين الأوكرانيين، نعتبرها عدائية بشكل قاطع. وفي حال تنفيذها، ستتبعها إجراءاتنا الصارمة لا محالة، مما سيلحق ضررًا بالغًا بمصالح اليابان في المجالات الأكثر حساسية".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
روسيا تحذر من عواقب نشر صواريخ أمريكية في اليابان
22 مارس, 07:23 GMT
وتابع البيان: "تم التأكيد على أن المسار المختار يأخذ اليابان بعيدًا أكثر عن مفهوم التنمية السلمية للبلاد، الذي أعلنته الأجيال السابقة من السياسيين اليابانيين، وهذا لا يؤدي فقط إلى فقدان مكانة الدولة المسالمة، التي كانت تشكل الأساس لثقة جيرانها، بل إنه محفوف أيضاً بالمشاركة المفتوحة لليابان في المغامرات العسكرية، وجرائم نظام كييف مع كل العواقب المترتبة على ذلك على المدى الطويل".

وفي وقت سابق، صرحت ليودميلا فوروبيوفا، مديرة القسم الآسيوي في وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستعمل على اتخاذ إجراءات في حالة نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في اليابان، وقد حذرت طوكيو من ذلك.

وقالت فوروبيوفا، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد تم تحذير طوكيو مراراً وتكراراً من أنه، نتيجة لهذا التعاون (زيادة التعاون العسكري التقني مع الغرب)، إذا وصلت الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى إلى اليابان، فسنضطر إلى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة لتعزيز قدرتنا الدفاعية، من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها روسيا والمنطلقة من الأراضي اليابانية".
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