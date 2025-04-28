https://sarabic.ae/20250428/المغرب-يقرر-ترحيل-صحفيين-إيطاليين-تسللا-إلى-مدينة-العيون-1099958431.html
المغرب يقرر ترحيل صحفيين إيطاليين تسللا إلى مدينة العيون
المغرب يقرر ترحيل صحفيين إيطاليين تسللا إلى مدينة العيون
سبوتنيك عربي
قررت السلطات المغربية، أمس الأحد، ترحيل صحفيين إيطاليين بعد محاولتهما الدخول غير المشروع إلى مدينة العيون في إقليم الصحراء المغربية. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T10:17+0000
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ونقلت صحيفة "هسبريس" عن مصادر رسمية، إن الصحفي الإيطالي ماتيو غارافوليا ومواطنه المصور جيوفاني كولموني حاولا التسلل إلى المدينة عبر المدخل الشمالي باستخدام سيارة سياحية، دون الحصول على التصاريح القانونية المطلوبة.وأكدت المصادر أن السلطات المحلية تدخلت فور اكتشاف المحاولة، مشددةً على أن "احترام السيادة الوطنية يمثل خطاً أحمر لا يقبل التجاوز بأي حال من الأحوال".وكشفت التحقيقات الأولية أن الصحفيين حاولا استغلال صفتهما المهنية لتنفيذ "أجندات معروفة بدعمها للأطروحات الانفصالية"، وفق ما أفادت مصادر مطلعة، كما تم اتخاذ إجراءات ترحيلهما فوراً عبر الطريق البري إلى مدينة أكادير، باستخدام نفس السيارة التي دخلوا بها.يذكر أن هذه المحاولة جاءت بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة السابقة لدخول الإقليم، بما في ذلك محاولة عبر مطار الحسن الأول، مما يؤكد "إصرارهما المتكرر على خرق القوانين المنظمة لزيارة الأجانب للأقاليم الجنوبية للمملكة"، على حد قول المصادر.وأكدت السلطات المغربية أن مثل هذه التصرفات "تتناقض مع القوانين الجاري بها العمل"، معربةً عن تصميمها على "الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها".
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, إيطاليا
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, إيطاليا
المغرب يقرر ترحيل صحفيين إيطاليين تسللا إلى مدينة العيون
قررت السلطات المغربية، أمس الأحد، ترحيل صحفيين إيطاليين بعد محاولتهما الدخول غير المشروع إلى مدينة العيون في إقليم الصحراء المغربية.
ونقلت صحيفة
"هسبريس" عن مصادر رسمية، إن الصحفي الإيطالي ماتيو غارافوليا ومواطنه المصور جيوفاني كولموني حاولا التسلل إلى المدينة عبر المدخل الشمالي باستخدام سيارة سياحية، دون الحصول على التصاريح القانونية المطلوبة.
وأكدت المصادر أن السلطات المحلية تدخلت فور اكتشاف المحاولة، مشددةً على أن "احترام السيادة الوطنية يمثل خطاً أحمر لا يقبل التجاوز بأي حال من الأحوال".
وكشفت التحقيقات الأولية أن الصحفيين حاولا استغلال صفتهما المهنية لتنفيذ "أجندات معروفة بدعمها للأطروحات الانفصالية"، وفق ما أفادت مصادر مطلعة، كما تم اتخاذ إجراءات ترحيلهما فوراً عبر الطريق البري إلى مدينة أكادير، باستخدام نفس السيارة التي دخلوا بها.
يذكر أن هذه المحاولة جاءت بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة السابقة لدخول الإقليم، بما في ذلك محاولة عبر مطار الحسن الأول، مما يؤكد "إصرارهما المتكرر على خرق القوانين المنظمة لزيارة الأجانب للأقاليم الجنوبية للمملكة"، على حد قول المصادر.
وأكدت السلطات المغربية أن مثل هذه التصرفات "تتناقض مع القوانين الجاري بها العمل"، معربةً عن تصميمها على "الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها".