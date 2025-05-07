https://sarabic.ae/20250507/خبراء-انضمام-المغرب-لـبريكس-غير-مستبعد-1100282696.html

خبراء: انضمام المغرب لـ"بريكس" غير مستبعد

خبراء: انضمام المغرب لـ"بريكس" غير مستبعد

سبوتنيك عربي

أثارت مشاركة "بنك التنمية الجديد" التابع لمجموعة "بريكس" في فعالية رسمية بالمملكة المغربية، هي الأولى من نوعها منذ أيام، بالرغم أن المملكة ليست عضوًا في... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T18:54+0000

2025-05-07T18:54+0000

2025-05-07T18:54+0000

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ووفق خبراء، فإن انضمام المغرب لمجموعة "بريكس"، غير مستبعد، كما يمكنها الاستفادة من تمويلات البنك، الذي أُنشئ عام 2015، من قبل الدول الأعضاء في المجموعة، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.ويستبعد الخبراء تأثير علاقة المغرب مع واشنطن وأوروبا على مسألة عدم انضمامها لـ"بريكس" حتى الآن، وأن "الأسباب تعود لعدم نضج القرار السياسي حتى الآن، رغم أن المملكة لديها علاقات قوية مع كافة الأطراف الدولية، بما فيها دول المجموعة".ويقول نبيل عادل، الخبير الاقتصادي المغربي، إن "انضمام المغرب لتكتل "بريكس"، غير مستبعد، في ظل مجموعة من العوامل التي تجعل من المغرب مرشحا مثاليا للمنصب، منها الموقع الاستراتيجي والدور الذي تقوم به المملكة في غرب أفريقيا، والصناعات التي تقدمت فيها المملكة بشكل ملحوظ".ويرى عادل في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "علاقة المغرب مع أوروبا والجانب الأمريكي لا تمنعه من الانضمام إلى تكتل "بريكس"، في ظل نهج التوازن السياسي الذي يتبعه المغرب، وتنوع شراكاته مع العديد من دول العالم".ويشير الخبير الاقتصادي المغربي إلى أن "جميع العوامل متوفرة في الوقت الراهن، غير أن القرار السياسي لم ينضج بعد، وأن المغرب ربما يتأنى في اتخاذ مثل هكذا قرار".ويوضح الخبير الاقتصادي أن بلاده "يمكن أن تستفيد من تمويلات بنك التنمية، حال انضمامها في العديد من المشروعات الهامة".فيما يقول رشيد ساري، رئيس "المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة" بالمغرب، إن "المملكة لم تنضم حتى الآن للمجموعة، لأسباب عدة، منها عدم استقرار الأوضاع في العديد من الدول الأعضاء".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الحرب الاقتصادية الكبيرة بين الصين والجانب الأمريكي تأتي ضمن الأسباب، بالإضافة للتوترات بين الهند وباكستان، فضلا عن تردد المملكة العربية السعودية، التي لم تعلن الانضمام حتى الآن".وأشار إلى أن "العديد من الجوانب السياسية يجب أن تحل قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة، وفي حال توافر الشروط اللازمة، لن يمانع المغرب من الانضمام، خاصة أن العوامل المانعة حتى الآن هي جيواستراتيجية".وتبلغ تمويلات البنك 39 مليار دولار في 122 مشروعًا بالدول الأعضاء، بحسب ما ذكره رئيس العمليات في البنك أناند كومار سريفاستافا، على هامش مشاركته في مؤتمر نُظم أو أمس الاثنين في العاصمة المغربية الرباط، حول المشتريات الحكومية التي تراعي المعايير البيئية.وفي أبريل/ نيسان 2024، تحدث السفير البرازيلي بالمغرب ألكسندر غيدو لوبيز بارولا، بأن "المغرب والبرازيل، يناقشان مسألة التعاون في مجال الصناعة الدفاعية"، مضيفًا أن "صوت المغرب مهم ومرحب به في تكتل "بريكس" الاقتصادي"، وفق صحيفة "هسبريس" المغربية.وفي أغسطس/ آب الماضي، ذكرت وكالة "المغرب العربي للأنباء"، أن "المغرب لم يتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة دول "بريكس".ونفت الوكالة، نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته، تصريحا لأنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا لدى مجموعة "بريكس"، أدلى به في وقت سابق، قال فيه إن "المغرب من بين الدول التي تسعى إلى الانضمام إلى المجموعة".انضمام 5 دول لـ"بريكس"انضمت 5 دول جديدة إلى مجموعة "بريكس" المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث التحقت كل من إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإثيوبيا، ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.مراحل "بريكس"في العام 2001، تم اقتراح مصطلح اختصار "بريك" من قبل جيم أونيل، رئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية في شركة "غولدمان ساكس"، وهي شركة مالية واستثمارية أمريكية، لتحديد الاقتصادات الأربعة في العالم ذات أحجام الناتج المحلي الإجمالي الأكثر نموًا ديناميكيًا وهي البرازيل وروسيا والهند والصين.وعندما انضمت جنوب أفريقيا إلى "بريك"، في فبراير/ شباط 2011، بدأت المجموعة تحمل اسم "بريكس".

https://sarabic.ae/20250430/ما-هو-دور-بريكس-في-تهدئة-الأوضاع-بسوريا؟-خبير-يجيب-1100049847.html

https://sarabic.ae/20250429/1100019810.html

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