ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع بسوريا؟.. خبير يجيب

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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:38 GMT
11 د
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بلا قيود
خبير يوضح أهمية إعلان بوتين عن هدنة بمناسبة عيد النصر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:03 GMT
16 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:19 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
12:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:31 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع في سوريا؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
100 يوم من حكم ترامب كيف أثرت على الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط والاقتصاد العالمي ؟
18:00 GMT
59 د
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120 د
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- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250430/ما-هو-دور-بريكس-في-تهدئة-الأوضاع-بسوريا؟-خبير-يجيب-1100049847.html
ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع بسوريا؟.. خبير يجيب
ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع بسوريا؟.. خبير يجيب
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T16:07+0000
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راديو
بلا قيود
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ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع في سوريا؟ يجيب خبير
سبوتنيك عربي
ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع في سوريا؟ يجيب خبير
"بريكس" تدين عمليات القتل الجماعي للمدنيين في الساحل السوري. حول هذا الموضوع، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سوريا، الدكتور قتيبة قاسم العرب:الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بالانسحاب من مفاوضات أوكرانيا. بهذا الصدد، قال الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول:إعلام: ترامب طلب من السيسي المرور المجاني عبر قناة السويس للسفن الأمريكية. وهو ما قال عنه المستشار الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب:روسيا والإمارات تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة. في هذا الخصوص، قال كبير استراتيجي الأسواق في "في تي ماركيتس"، الدكتور نايل الجوابرة:استمرار الدورة 32 من معرض "السفر العربي" في إمارة دبي. وعلى هامش المؤتمر، قال رئيس رابطة شركات السياحة العراقية حيدر الدجيلي، بتصريح خاص لـ"سبوتنيك":بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة في الجناح القطري المشارك في مؤتمر "السفر العربي"، جاسم محمود لـ"سبوتنيك":انطلاق معرض مسقط الدولي للكتاب. وعلى هامش المعرض، قالت لـ"سبوتنيك"، المديرة العامة للإعلام الخارجي بسلطنة عمان، شيخة بنت أحمد المحروقي:بدوره، قال مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، أحمد الرواحي، في حديث لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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محمد الكشك
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محمد الكشك
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع بسوريا؟.. خبير يجيب

16:07 GMT 30.04.2025
راديو
ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع في سوريا؟ يجيب خبير
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
"بريكس" تدين عمليات القتل الجماعي للمدنيين في الساحل السوري. حول هذا الموضوع، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سوريا، الدكتور قتيبة قاسم العرب:

هي إدانة مهمة جدا ونحن نرحب بهذه الإدانة، وأريد أن أضيف أن هناك جرائم ترتقي إلى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، فدور دول "بريكس" مهم، وروسيا اليوم عضو بمجلس الأمن ولا ننسى أنها هي من صاغت بيان الإدانة الأول، بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان بيانا صارما وله تبعيات.

الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بالانسحاب من مفاوضات أوكرانيا. بهذا الصدد، قال الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول:

الولايات المتحدة دخلت على خط المفاوضات من أجل مصلحة استراتيجية لتوقيع معاهدة المعادن مع زيلينسكي، والحصول على ميزات داخل أوكرانيا نفسها، لكن بالنسبة لروسيا الوضع مختلف جدا، فروسيا تريد أن تحتفظ بأراضيها ولا تعجبها الشروط الأمريكية على الإطلاق.

إعلام: ترامب طلب من السيسي المرور المجاني عبر قناة السويس للسفن الأمريكية. وهو ما قال عنه المستشار الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب:

قناة السويس ليست مهمة لأمريكا فقط بل مهمة للعالم كله. نتحدث عن مرور ما يقرب من 10 إلى 20% من التجارة العالمية عبر قناة السويس، لكن هناك جانب عسكري مهم، أن قناة السويس هي التي تربط القواعد الأمريكية في أوروبا بالقواعد الموجودة سواء في المحيط الهادي أو المحيط الهندي أو حتى في الخليج.

روسيا والإمارات تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة. في هذا الخصوص، قال كبير استراتيجي الأسواق في "في تي ماركيتس"، الدكتور نايل الجوابرة:

بكل تأكيد الربط الاقتصادي المشترك فيما بين روسيا والإمارات، سيكون اقتصادا شاملا للبلدين، ما يجعل هناك قوة اقتصادية بينهما ولا ننسى أن الدولتين مصدّرتان للنفط.

استمرار الدورة 32 من معرض "السفر العربي" في إمارة دبي. وعلى هامش المؤتمر، قال رئيس رابطة شركات السياحة العراقية حيدر الدجيلي، بتصريح خاص لـ"سبوتنيك":

نعمل حاليًا على تطوير قطاع السياحة في العراق، من خلال عدة فعاليات ومؤتمرات تعريفية، تهدف إلى إعادة تنشيط القطاع السياحي داخل دولة العراق.

بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة في الجناح القطري المشارك في مؤتمر "السفر العربي"، جاسم محمود لـ"سبوتنيك":

هنالك تعاون مع روسيا الاتحادية منذ زمن طويل، في مختلف القطاعات والمجالات، ومنها القطاع السياحي وتبادل الوفود بين البلدين.

انطلاق معرض مسقط الدولي للكتاب. وعلى هامش المعرض، قالت لـ"سبوتنيك"، المديرة العامة للإعلام الخارجي بسلطنة عمان، شيخة بنت أحمد المحروقي:

في الحقيقة، في كل مناسبة، نحن ننتهز الفرصة لدعوة الإعلام الدولي ليرى عمان وحضارتها وتاريخها، ليس فقط في الطبيعة والتعامل الإنساني، بل بالفكر أيضًا، الذي ينظر للمستقبل وللازدهار والتطور والنمو.

بدوره، قال مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، أحمد الرواحي، في حديث لـ"سبوتنيك":

انطلقت هذه الدورة للمعرض تحت عنوان "التنوع الثقافي ثراء للحضارات"، ومن خلال هذا العنوان، استقطبنا الكثير من المبدعين والمثقفين من مختلف دول العالم.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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