https://sarabic.ae/20250430/ما-هو-دور-بريكس-في-تهدئة-الأوضاع-بسوريا؟-خبير-يجيب-1100049847.html

ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع بسوريا؟.. خبير يجيب

ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع بسوريا؟.. خبير يجيب

سبوتنيك عربي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T16:07+0000

2025-04-30T16:07+0000

2025-04-30T16:07+0000

راديو

بلا قيود

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ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع في سوريا؟ يجيب خبير سبوتنيك عربي ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع في سوريا؟ يجيب خبير

"بريكس" تدين عمليات القتل الجماعي للمدنيين في الساحل السوري. حول هذا الموضوع، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سوريا، الدكتور قتيبة قاسم العرب:الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بالانسحاب من مفاوضات أوكرانيا. بهذا الصدد، قال الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول:إعلام: ترامب طلب من السيسي المرور المجاني عبر قناة السويس للسفن الأمريكية. وهو ما قال عنه المستشار الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب:روسيا والإمارات تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة. في هذا الخصوص، قال كبير استراتيجي الأسواق في "في تي ماركيتس"، الدكتور نايل الجوابرة:استمرار الدورة 32 من معرض "السفر العربي" في إمارة دبي. وعلى هامش المؤتمر، قال رئيس رابطة شركات السياحة العراقية حيدر الدجيلي، بتصريح خاص لـ"سبوتنيك":بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة في الجناح القطري المشارك في مؤتمر "السفر العربي"، جاسم محمود لـ"سبوتنيك":انطلاق معرض مسقط الدولي للكتاب. وعلى هامش المعرض، قالت لـ"سبوتنيك"، المديرة العامة للإعلام الخارجي بسلطنة عمان، شيخة بنت أحمد المحروقي:بدوره، قال مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، أحمد الرواحي، في حديث لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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محمد الكشك https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg

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