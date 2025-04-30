https://sarabic.ae/20250430/ما-هو-دور-بريكس-في-تهدئة-الأوضاع-بسوريا؟-خبير-يجيب-1100049847.html
ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع بسوريا؟.. خبير يجيب
ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع بسوريا؟.. خبير يجيب
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T16:07+0000
2025-04-30T16:07+0000
2025-04-30T16:07+0000
راديو
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ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع في سوريا؟ يجيب خبير
سبوتنيك عربي
ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع في سوريا؟ يجيب خبير
"بريكس" تدين عمليات القتل الجماعي للمدنيين في الساحل السوري. حول هذا الموضوع، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سوريا، الدكتور قتيبة قاسم العرب:الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بالانسحاب من مفاوضات أوكرانيا. بهذا الصدد، قال الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول:إعلام: ترامب طلب من السيسي المرور المجاني عبر قناة السويس للسفن الأمريكية. وهو ما قال عنه المستشار الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب:روسيا والإمارات تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة. في هذا الخصوص، قال كبير استراتيجي الأسواق في "في تي ماركيتس"، الدكتور نايل الجوابرة:استمرار الدورة 32 من معرض "السفر العربي" في إمارة دبي. وعلى هامش المؤتمر، قال رئيس رابطة شركات السياحة العراقية حيدر الدجيلي، بتصريح خاص لـ"سبوتنيك":بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة في الجناح القطري المشارك في مؤتمر "السفر العربي"، جاسم محمود لـ"سبوتنيك":انطلاق معرض مسقط الدولي للكتاب. وعلى هامش المعرض، قالت لـ"سبوتنيك"، المديرة العامة للإعلام الخارجي بسلطنة عمان، شيخة بنت أحمد المحروقي:بدوره، قال مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، أحمد الرواحي، في حديث لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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محمد الكشك
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
بلا قيود, аудио
ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع بسوريا؟.. خبير يجيب
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
"بريكس" تدين عمليات القتل الجماعي للمدنيين في الساحل السوري. حول هذا الموضوع، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سوريا، الدكتور قتيبة قاسم العرب:
هي إدانة مهمة جدا ونحن نرحب بهذه الإدانة، وأريد أن أضيف أن هناك جرائم ترتقي إلى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، فدور دول "بريكس" مهم، وروسيا اليوم عضو بمجلس الأمن ولا ننسى أنها هي من صاغت بيان الإدانة الأول، بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان بيانا صارما وله تبعيات.
الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بالانسحاب من مفاوضات أوكرانيا. بهذا الصدد، قال الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول:
الولايات المتحدة دخلت على خط المفاوضات من أجل مصلحة استراتيجية لتوقيع معاهدة المعادن مع زيلينسكي، والحصول على ميزات داخل أوكرانيا نفسها، لكن بالنسبة لروسيا الوضع مختلف جدا، فروسيا تريد أن تحتفظ بأراضيها ولا تعجبها الشروط الأمريكية على الإطلاق.
إعلام: ترامب طلب من السيسي المرور المجاني عبر قناة السويس للسفن الأمريكية. وهو ما قال عنه المستشار الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب:
قناة السويس ليست مهمة لأمريكا فقط بل مهمة للعالم كله. نتحدث عن مرور ما يقرب من 10 إلى 20% من التجارة العالمية عبر قناة السويس، لكن هناك جانب عسكري مهم، أن قناة السويس هي التي تربط القواعد الأمريكية في أوروبا بالقواعد الموجودة سواء في المحيط الهادي أو المحيط الهندي أو حتى في الخليج.
روسيا والإمارات تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة. في هذا الخصوص، قال كبير استراتيجي الأسواق في "في تي ماركيتس"، الدكتور نايل الجوابرة:
بكل تأكيد الربط الاقتصادي المشترك فيما بين روسيا والإمارات، سيكون اقتصادا شاملا للبلدين، ما يجعل هناك قوة اقتصادية بينهما ولا ننسى أن الدولتين مصدّرتان للنفط.
استمرار الدورة 32 من معرض "السفر العربي" في إمارة دبي. وعلى هامش المؤتمر، قال رئيس رابطة شركات السياحة العراقية حيدر الدجيلي، بتصريح خاص لـ"سبوتنيك":
نعمل حاليًا على تطوير قطاع السياحة في العراق، من خلال عدة فعاليات ومؤتمرات تعريفية، تهدف إلى إعادة تنشيط القطاع السياحي داخل دولة العراق.
بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة في الجناح القطري المشارك في مؤتمر "السفر العربي"، جاسم محمود لـ"سبوتنيك":
هنالك تعاون مع روسيا الاتحادية منذ زمن طويل، في مختلف القطاعات والمجالات، ومنها القطاع السياحي وتبادل الوفود بين البلدين.
انطلاق معرض مسقط الدولي للكتاب. وعلى هامش المعرض، قالت لـ"سبوتنيك"، المديرة العامة للإعلام الخارجي بسلطنة عمان، شيخة بنت أحمد المحروقي:
في الحقيقة، في كل مناسبة، نحن ننتهز الفرصة لدعوة الإعلام الدولي ليرى عمان وحضارتها وتاريخها، ليس فقط في الطبيعة والتعامل الإنساني، بل بالفكر أيضًا، الذي ينظر للمستقبل وللازدهار والتطور والنمو.
بدوره، قال مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، أحمد الرواحي، في حديث لـ"سبوتنيك":
انطلقت هذه الدورة للمعرض تحت عنوان "التنوع الثقافي ثراء للحضارات"، ومن خلال هذا العنوان، استقطبنا الكثير من المبدعين والمثقفين من مختلف دول العالم.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...