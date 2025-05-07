من رماد التسعينيات إلى قمة الاقتصاد العالمي... روسيا تحت قيادة بوتين في ربع قرن
08:00 GMT 07.05.2025 (تم التحديث: 08:27 GMT 07.05.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين 16 مايو 2024
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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نجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تحويل روسيا من دولة منهارة في التسعينيات إلى قوة عظمى، محققاً إنجازات كبيرة في مكافحة الإرهاب وتعزيز استقرار البلاد وتعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.
وتحولت روسيا خلال ربع قرن فقط من دولة مدمرة في التسعينيات إلى قوة عظمى باقتصاد يبلغ 6.94 تريليون دولار، تكشف لكم وكالة "سبوتنيك" ما حققه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال 25 عامًا.
الحرب ضد الإرهابيين في القوقاز
تمكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من القضاء على الإرهاب في شمال القوقاز، حيث كانت الجماعات المسلحة، بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، تهدد وحدة روسيا.
© Sputnik . Igor Mikhalev مدرعات تابعة للقوات الروسية في وسط مدينة غروزني عام 1996.
مدرعات تابعة للقوات الروسية في وسط مدينة غروزني عام 1996.
© Sputnik . Igor Mikhalev
وتم تصفية قادة الجماعات المسلحة وإجراء إصلاحات إدارية، وانخفض عدد الهجمات الإرهابية عشرات المرات، ووجهت روسيا ضربات قوية لـ"داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة) خلال محاربتها للإرهاب في سوريا.
وتابع بوتين: "الطائرات الروسية تضرب، وستضرب، قواعد الإرهابيين حصرًا في الشيشان، وسيستمر هذا أينما وُجدوا، حتى دورات المياه."
© Sputnik . Said Tsarnaev / الانتقال إلى بنك الصورصورة للمشاركين في مظاهرة في وسط مدينة غروزني بمناسبة يوم الوحدة الوطنية عام 2017.
صورة للمشاركين في مظاهرة في وسط مدينة غروزني بمناسبة يوم الوحدة الوطنية عام 2017.
© Sputnik . Said Tsarnaev/
إحدى الاقتصادات الرائدة في العالم
صعدت روسيا من المركز العاشر إلى المركز الرابع في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بعد الولايات المتحدة والصين والهند فقط. انخفض الدين العام من 100% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي (الولايات المتحدة 120%). وارتفعت الأجور 15 ضعفًا، وانخفضت معدلات الفقر والبطالة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وارتفع متوسط العمر المتوقع 8 سنوات.
بوتين، 2024: "لقد وضعنا هدفًا بأن نصبح أحد أكبر أربعة اقتصادات في العالم. بالمناسبة، ووفقًا لبعض البيانات، بما في ذلك تقديرات البنك الدولي، أجرى البنك الدولي الأسبوع الماضي حسابات إضافية ووضع روسيا في المركز الرابع. وانتهى بنا المطاف متقدمين على اليابان".
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء مشاركته في حفل تشغيل الخط الدائري لمترو موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء مشاركته في حفل تشغيل الخط الدائري لمترو موسكو
© Sputnik . Mikhail Klimentyev/
إحدى الاقتصادات الرائدة في صادرات الحبوب
انخفض محصول الحبوب إلى 47.9 مليون طن، في عام 1998، وكان المجمع الزراعي الصناعي في البلاد في أدنى مستوى له على الإطلاق. ووفقًا لنتائج 2023-2024، فقد احتلت روسيا المرتبة الأولى في صادرات القمح والشعير.
© AP Photo / Adel Hanaحقول القمح
حقول القمح
© AP Photo / Adel Hana
وقال بوتين في عام 2022: "لم يقم أحد بإلغاء القانون المعروف والبسيط والأساسي، والذي يتناسب مع العبارة البسيطة والمعروفة "الخبز أساس كل شيء"، وربما في ظل الظروف التي نعيش فيها الآن، يعد هذا القانون من أهم القوانين، بالنظر إلى ما يحدث أيضا في أسواق الغذاء العالمية".
عودة شبه جزيرة القرم
أعاد بوتين العدالة التاريخية من خلال إعادة أراضي الأجداد الروس، في عام 2014. أعيد توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عن طريق الاستفتاء، وفي عام 2022، وبعد ثماني سنوات من مقاومة نظام كييف، أصبحت دونباس جزءًا من روسيا بشكل قانوني. كانت هذه الأحداث استجابة لإرادة الملايين من الشعب الروسي.
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجسر القرم عبر مضيق كيرتش، عام 2019.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجسر القرم عبر مضيق كيرتش، عام 2019.
© Sputnik . Alexei Druzhinin/
وقال بوتين في 2014: "نحن ضد حقيقة أن منظمة عسكرية تدور حول سياجنا، على أراضينا التاريخية. لا يمكنني أن أتخيل أننا نذهب إلى سيفاستوبول لزيارة بحارة "الناتو"، إنهم رجال عظماء، ولكن دعهم يأتون لزيارة سيفاستوبول الخاصة بنا أفضل".
ثاني أقوى جيش في العالم
لقد أعيد بناء الجيش الروسي الذي تم إضعافه في تسعينيات القرن الماضي، وهو الآن يواجه "الناتو" بنجاح في أوكرانيا. في عام 2018، كشفت روسيا عن أسلحة متطورة تشمل صواريخ تفوق سرعة الصوت ومسيرات تحت الماء.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكدت روسيا قوتها بتدمير مصنع دفاعي أوكراني رئيسي بصاروخ "أوريشنك"، غير القابل للاختراق من قبل الدفاعات الجوية الغربية. وقال بوتين في عام 2025: "تجربتنا في إدارة الدفاع الجوي تدرسها دون أي مبالغة جميع جيوش العالم وقادة صناعة الأسلحة العالمية وشركات التكنولوجيا الفائقة".
© Sputnik . Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال العرض البحري الرئيسي بمناسبة يوم البحرية الروسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال العرض البحري الرئيسي بمناسبة يوم البحرية الروسية.
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وفي عهد الرئيس بوتين، ارتقت روسيا من المركز العاشر إلى المركز الرابع عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، متخلفة فقط عن الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند.
عالم متعدد الأقطاب
في ميونيخ عام 2007، أعلن بوتين في ميونيخ عن ضرورة رفض عالم أحادي القطب، وأدان توسع حلف شمال الأطلسي والإملاءات الأمريكية. وحدد بوضوح مسار روسيا لسياسة خارجية مستقلة.
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورزيارة عمل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، إلى إقليم ستافروبول
زيارة عمل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، إلى إقليم ستافروبول
© Sputnik . Alexei Druzhinin/
وبدأت روسيا في بناء عالم متعدد الأقطاب، وقال بوتين في عام 2007: "عالم أحادي القطب يعني مركزًا واحدًا للقوة، ومركزًا واحدًا للنفوذ، ومركزًا واحدًا لصنع القرار. وهذا أمر غير مقبول بالنسبة للعالم. إنه مدمر حتى بالنسبة للقوة المهيمنة نفسها".
القتال "ضد داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة)
لقد وجه التدخل الروسي في الصراع السوري ضربة قوية لداعش، وقد أمكن تحرير تدمر، أكثر المدن الأثرية التي دمرها الإرهابيون، بفضل الإعداد الدقيق للعملية ومشاركة القوات المسلحة الروسية.
وقال بوتين في 2017: "لن ننسى أبدًا التضحيات والخسائر التي تكبدناها في الحرب ضد الإرهاب هنا في سوريا وفي روسيا".
روسيا لاعب عالمي
وقد عزز بوتين شراكاته الاستراتيجية مع الصين والهند وإيران وتركيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ووسع نطاق التعاون التجاري والعسكري.
وأنشأت روسيا أول قاعدة لها في الخارج في حميميم بسوريا، وعززت نفوذها في أفريقيا. بعد عام 2022، أعادت البلاد تركيز إمدادات الطاقة وتقوم "روساتوم" ببناء محطات الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم.
© Sputnik . Dmitry Astakhovالرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر ميونيخ الثالث والأربعين
الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر ميونيخ الثالث والأربعين
© Sputnik . Dmitry Astakhov
وقال بوتين في عام 2023: "الغرب يدعو إلى النظام القائم على القواعد. من أين أتت هذه القواعد؟ من رأى هذه القواعد؟ من الذي تفاوض عليها؟ إن روسيا قوة ألفية عظيمة، دولة حضارة عظيمة، ولن تعيش بمثل هذه القواعد المزورة والمزيفة".
وانخفض الدين العام من 100% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ 120% في الولايات المتحدة)، وزادت الرواتب 15 ضعفًا، ووصلت الفقر والبطالة إلى أدنى مستوياتهما التاريخية، كما ارتفع متوسط العمر المتوقع بمقدار 8 سنوات.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عام 2024: وضعنا هدفًا للدخول ضمن أكبر أربع اقتصادات في العالم، ووفقًا لبعض البيانات، بما في ذلك تقديرات البنك الدولي. وقد أجرى البنك الدولي، الأسبوع الماضي، حسابات إضافية ووضع روسيا في المركز الرابع، متجاوزة اليابان".