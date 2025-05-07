https://sarabic.ae/20250507/من-رماد-التسعينيات-إلى-قمة-الاقتصاد-العالمي-روسيا-تحت-قيادة-بوتين-في-ربع-قرن-1100230797.html

من رماد التسعينيات إلى قمة الاقتصاد العالمي... روسيا تحت قيادة بوتين في ربع قرن

من رماد التسعينيات إلى قمة الاقتصاد العالمي... روسيا تحت قيادة بوتين في ربع قرن

سبوتنيك عربي

نجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تحويل روسيا من دولة منهارة في التسعينيات إلى قوة عظمى، محققاً إنجازات كبيرة في مكافحة الإرهاب وتعزيز استقرار البلاد... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T08:00+0000

2025-05-07T08:00+0000

2025-05-07T08:27+0000

روسيا

العالم

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وتحولت روسيا خلال ربع قرن فقط من دولة مدمرة في التسعينيات إلى قوة عظمى باقتصاد يبلغ 6.94 تريليون دولار، تكشف لكم وكالة "سبوتنيك" ما حققه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال 25 عامًا.الحرب ضد الإرهابيين في القوقازتمكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من القضاء على الإرهاب في شمال القوقاز، حيث كانت الجماعات المسلحة، بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، تهدد وحدة روسيا. وتم تصفية قادة الجماعات المسلحة وإجراء إصلاحات إدارية، وانخفض عدد الهجمات الإرهابية عشرات المرات، ووجهت روسيا ضربات قوية لـ"داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة) خلال محاربتها للإرهاب في سوريا.إحدى الاقتصادات الرائدة في العالمصعدت روسيا من المركز العاشر إلى المركز الرابع في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بعد الولايات المتحدة والصين والهند فقط. انخفض الدين العام من 100% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي (الولايات المتحدة 120%). وارتفعت الأجور 15 ضعفًا، وانخفضت معدلات الفقر والبطالة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وارتفع متوسط العمر المتوقع 8 سنوات. بوتين، 2024: "لقد وضعنا هدفًا بأن نصبح أحد أكبر أربعة اقتصادات في العالم. بالمناسبة، ووفقًا لبعض البيانات، بما في ذلك تقديرات البنك الدولي، أجرى البنك الدولي الأسبوع الماضي حسابات إضافية ووضع روسيا في المركز الرابع. وانتهى بنا المطاف متقدمين على اليابان".إحدى الاقتصادات الرائدة في صادرات الحبوبانخفض محصول الحبوب إلى 47.9 مليون طن، في عام 1998، وكان المجمع الزراعي الصناعي في البلاد في أدنى مستوى له على الإطلاق. ووفقًا لنتائج 2023-2024، فقد احتلت روسيا المرتبة الأولى في صادرات القمح والشعير.عودة شبه جزيرة القرمأعاد بوتين العدالة التاريخية من خلال إعادة أراضي الأجداد الروس، في عام 2014. أعيد توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عن طريق الاستفتاء، وفي عام 2022، وبعد ثماني سنوات من مقاومة نظام كييف، أصبحت دونباس جزءًا من روسيا بشكل قانوني. كانت هذه الأحداث استجابة لإرادة الملايين من الشعب الروسي.ثاني أقوى جيش في العالملقد أعيد بناء الجيش الروسي الذي تم إضعافه في تسعينيات القرن الماضي، وهو الآن يواجه "الناتو" بنجاح في أوكرانيا. في عام 2018، كشفت روسيا عن أسلحة متطورة تشمل صواريخ تفوق سرعة الصوت ومسيرات تحت الماء. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكدت روسيا قوتها بتدمير مصنع دفاعي أوكراني رئيسي بصاروخ "أوريشنك"، غير القابل للاختراق من قبل الدفاعات الجوية الغربية. وقال بوتين في عام 2025: "تجربتنا في إدارة الدفاع الجوي تدرسها دون أي مبالغة جميع جيوش العالم وقادة صناعة الأسلحة العالمية وشركات التكنولوجيا الفائقة".وفي عهد الرئيس بوتين، ارتقت روسيا من المركز العاشر إلى المركز الرابع عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، متخلفة فقط عن الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند.عالم متعدد الأقطابفي ميونيخ عام 2007، أعلن بوتين في ميونيخ عن ضرورة رفض عالم أحادي القطب، وأدان توسع حلف شمال الأطلسي والإملاءات الأمريكية. وحدد بوضوح مسار روسيا لسياسة خارجية مستقلة. وبدأت روسيا في بناء عالم متعدد الأقطاب، وقال بوتين في عام 2007: "عالم أحادي القطب يعني مركزًا واحدًا للقوة، ومركزًا واحدًا للنفوذ، ومركزًا واحدًا لصنع القرار. وهذا أمر غير مقبول بالنسبة للعالم. إنه مدمر حتى بالنسبة للقوة المهيمنة نفسها".القتال "ضد داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة)لقد وجه التدخل الروسي في الصراع السوري ضربة قوية لداعش، وقد أمكن تحرير تدمر، أكثر المدن الأثرية التي دمرها الإرهابيون، بفضل الإعداد الدقيق للعملية ومشاركة القوات المسلحة الروسية. وقال بوتين في 2017: "لن ننسى أبدًا التضحيات والخسائر التي تكبدناها في الحرب ضد الإرهاب هنا في سوريا وفي روسيا".روسيا لاعب عالميوقد عزز بوتين شراكاته الاستراتيجية مع الصين والهند وإيران وتركيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ووسع نطاق التعاون التجاري والعسكري. وأنشأت روسيا أول قاعدة لها في الخارج في حميميم بسوريا، وعززت نفوذها في أفريقيا. بعد عام 2022، أعادت البلاد تركيز إمدادات الطاقة وتقوم "روساتوم" ببناء محطات الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم.وقال بوتين في عام 2023: "الغرب يدعو إلى النظام القائم على القواعد. من أين أتت هذه القواعد؟ من رأى هذه القواعد؟ من الذي تفاوض عليها؟ إن روسيا قوة ألفية عظيمة، دولة حضارة عظيمة، ولن تعيش بمثل هذه القواعد المزورة والمزيفة".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عام 2024: وضعنا هدفًا للدخول ضمن أكبر أربع اقتصادات في العالم، ووفقًا لبعض البيانات، بما في ذلك تقديرات البنك الدولي. وقد أجرى البنك الدولي، الأسبوع الماضي، حسابات إضافية ووضع روسيا في المركز الرابع، متجاوزة اليابان".روسيا تحافظ على مركزها كرابع أكبر اقتصاد عالمي في 2024باحث في الاقتصاد السياسي: ما أحزته روسيا في "بريكس" إنجاز ضخم

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