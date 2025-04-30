https://sarabic.ae/20250430/روسيا-تحافظ-على-مركزها-كرابع-أكبر-اقتصاد-عالمي-في-2024-1100035221.html
روسيا تحافظ على مركزها كرابع أكبر اقتصاد عالمي في 2024
روسيا تحافظ على مركزها كرابع أكبر اقتصاد عالمي في 2024
سبوتنيك عربي
حافظت روسيا على مركزها كرابع أكبر اقتصاد في العالم في 2024، متفوقة على العديد من القوى الاقتصادية الكبرى. يأتي هذا الإنجاز في وقت تتزايد فيه التحديات... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T09:55+0000
2025-04-30T09:55+0000
2025-04-30T09:55+0000
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика, العالم, روسيا
انفوجرافيك, инфографика, العالم, روسيا
روسيا تحافظ على مركزها كرابع أكبر اقتصاد عالمي في 2024
حافظت روسيا على مركزها كرابع أكبر اقتصاد في العالم في 2024، متفوقة على العديد من القوى الاقتصادية الكبرى. يأتي هذا الإنجاز في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" الإنفوغراف التالي لعرض أبرز التفاصيل حول ترتيب الاقتصادات العالمية.