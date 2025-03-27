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باحث في الاقتصاد السياسي: ما أحزته روسيا في "بريكس" إنجاز ضخم
باحث في الاقتصاد السياسي: ما أحزته روسيا في "بريكس" إنجاز ضخم
سبوتنيك عربي
أشار الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور محمد حيدر، إلى أنّ عودة العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ستنعكس على استقرار المنطقة، وستعيد... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T17:28+0000
2025-03-27T17:28+0000
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وفي حديث لـ"سبوتنيك"، لفت حيدر إلى أنّ "تداعيات خروج روسيا ونظامها المصرفي من "سويفت" كانت صعبة قليلا، إلا أنّ روسيا استطاعت مواجهة ما جرى".واعتبر حيدر أنّ "أحد خيارات الإدارة الأمريكية الجديدة هي عودة روسيا إلى نظام "سويفت" ورفع العقوبات عنها".وأوضح: "المسألة لا تتوقف عند "سويفت" بل قد تنتقل إلى تغيير طبيعة العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وكذلك الموقف السياسي، والمسألة لن تتوقف فقط عند الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما ظهر أنّ توجّهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية وحديثه عن إنهاء الحرب الأوكرانية يعني أنّ فريقه كان يحضّر منذ فترة لهذه المحادثات".وتوقّع ضيف "سبوتنيك" أن تفتح هذه المحادثات آفاقاً جديدة وشرخاً في الموقف مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول التي ترى أن استمرار الحرب سيكون في صالحها.خبير اقتصادي: "سويفت" نظام قديم سيتم استبداله في نهاية العقدروسيا أسست شبكة مالية قوية بالتعاون مع "بريكس" وجعلت من "سويفت" نظاما جانبيا
https://sarabic.ae/20250327/خبير-اقتصادي-سويفت-نظام-قديم-سيتم-استبداله-في-نهاية-العقد---1099010233.html
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حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

باحث في الاقتصاد السياسي: ما أحزته روسيا في "بريكس" إنجاز ضخم

17:28 GMT 27.03.2025
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Anatoly Medved / الانتقال إلى بنك الصورإنطلاق فعاليات قمة بريكس بنسختها السادسة عشرة. عمل المركز الصحفي الدولي لقمة بريكس
إنطلاق فعاليات قمة بريكس بنسختها السادسة عشرة. عمل المركز الصحفي الدولي لقمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Anatoly Medved
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أشار الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور محمد حيدر، إلى أنّ عودة العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ستنعكس على استقرار المنطقة، وستعيد إنعاش الشركات الأمريكية والروسية، مشدداً على أنّ ما أنجزته روسيا في "بريكس" هو إنجاز ضخم.
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، لفت حيدر إلى أنّ "تداعيات خروج روسيا ونظامها المصرفي من "سويفت" كانت صعبة قليلا، إلا أنّ روسيا استطاعت مواجهة ما جرى".

ورأى أنّ "ما يجري اليوم في المحادثات بين البلدين سيؤدي إلى تغيير كبير على مستوى التعاون الدولي ويعود بالنفع على كل الأطراف، إذ أنّ هناك تطلعات للولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في أوكرانيا يتطلب الاستقرار الأمني وضرورة الاتفاق مع روسيا لتحقيق هذا الأمر".

واعتبر حيدر أنّ "أحد خيارات الإدارة الأمريكية الجديدة هي عودة روسيا إلى نظام "سويفت" ورفع العقوبات عنها".
جمعية اتصالات مالية عالمية سويفت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
خبير اقتصادي: "سويفت" نظام قديم سيتم استبداله في نهاية العقد
16:45 GMT
وأوضح: "المسألة لا تتوقف عند "سويفت" بل قد تنتقل إلى تغيير طبيعة العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وكذلك الموقف السياسي، والمسألة لن تتوقف فقط عند الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما ظهر أنّ توجّهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية وحديثه عن إنهاء الحرب الأوكرانية يعني أنّ فريقه كان يحضّر منذ فترة لهذه المحادثات".
وتوقّع ضيف "سبوتنيك" أن تفتح هذه المحادثات آفاقاً جديدة وشرخاً في الموقف مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول التي ترى أن استمرار الحرب سيكون في صالحها.
خبير اقتصادي: "سويفت" نظام قديم سيتم استبداله في نهاية العقد
روسيا أسست شبكة مالية قوية بالتعاون مع "بريكس" وجعلت من "سويفت" نظاما جانبيا
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