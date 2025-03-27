https://sarabic.ae/20250327/خبير-اقتصادي-سويفت-نظام-قديم-سيتم-استبداله-في-نهاية-العقد---1099010233.html

خبير اقتصادي: "سويفت" نظام قديم سيتم استبداله في نهاية العقد

خبير اقتصادي: "سويفت" نظام قديم سيتم استبداله في نهاية العقد

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير الاقتصادي والخبير في مركز التقنيات السياسية، نيكيتا ماسلنيكوف، بأن "سويفت" نظام قديم سيتم استبداله بنهاية العقد. 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T16:45+0000

2025-03-27T16:45+0000

2025-03-27T16:45+0000

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وقال ماسلنيكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول اهتمام أمريكا بعودة روسيا إلى نظام سويفت بعد تصريح وزارة الخزانة الأمريكية بأنها مستعدة لدراسة عودة روسيا إلى النظام المصرفي الدولي سويفت: "هذا الاهتمام مفهوم... سويفت منطقي ومألوف تمامًا للأمريكيين".وأضاف: "روسيا ليست في عجلة من أمرها للانضمام مجددًا إلى سويفت، إذ تمتلك نظام دفع وطني خاص بها، والذي أثبت أنه بديل عملي داخل البلاد"، مؤكدا أن "استخدام واختبار آليات الدفع عبر الحدود جارٍ بالفعل".وتابع: "تخضع قضايا التسويات الرقمية الدولية للاختبار حاليًا. وهناك بالفعل استخدام نشط للأصول المالية الرقمية في المدفوعات الدولية لعدد من الدول والمعاملات".وختم ماسلنيكوف: "نظام سويفت أصبح من الماضي"، مشيرًا إلى أنه بحلول نهاية العقد ستظهر أنظمة بديلة. وتقوم أكثر من 90 دولة في الوقت الحالي باختبار عملاتها الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية (CBDCs)".خبير: قد يتم ربط بنك "روسيلخوز" بشبكة "سويفت" بشكل سريعالخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة مستعدة للنظر في إعادة ربط روسيا بشبكة "سويفت"

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