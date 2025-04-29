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وزراء خارجية "بريكس" يعربون عن أملهم في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا
وزراء خارجية "بريكس" يعربون عن أملهم في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعرب وزراء خارجية مجموعة "بريكس" عن أملهم في أن تؤدي الجهود الحالية لحل الصراع في أوكرانيا سلميا إلى اتفاق سلام مستدام. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T18:53+0000
2025-04-29T18:53+0000
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وجاء في بيان صادر عن مجموعة وزراء خارجية "بريكس": "أشار الوزراء إلى مواقفهم الوطنية بشأن الصراع في أوكرانيا، كما وردت في المحافل ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعرب الوزراء عن أملهم في أن تؤدي الجهود الحالية إلى تسوية سلمية مستدامة".وأعرب وزراء خارجية مجموعة "بريكس" عن دعمهم الكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الصراعات الدائرة في أنحاء عديدة من العالم، والحالة الراهنة للاستقطاب والتشرذم في النظام الدولي، مشيرين إلى قلقهم إزاء الاتجاه الحالي الذي أدى إلى زيادة حادة في الإنفاق العسكري العالمي على حساب التمويل الكافي للتنمية.ومن المرجح أن تدرج على جدول الأعمال القضية الحساسة المتعلقة بالتعاملات بالعملات غير الدولار الأمريكي داخل دول "بريكس"، وهي مسألة نوقشت في أكتوبر/ تشرين الأول في القمة الأخيرة للتكتل في قازان بروسيا.موسكو: "بريكس" تناقش خيارات عدة للرد على القيود التجارية الأحادية الجانبلافروف: روسيا والصين و"بريكس" و"شنغهاي" في طليعة الحركة من أجل العدالة والمساواة
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https://sarabic.ae/20250429/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-مجلس-وزراء-خارجية-بريكس-فيديو-1100012551.html
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مجموعة بريكس, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

وزراء خارجية "بريكس" يعربون عن أملهم في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا

18:53 GMT 29.04.2025
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تحضيرات قمة بريكس 2024 في قازان، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
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أعرب وزراء خارجية مجموعة "بريكس" عن أملهم في أن تؤدي الجهود الحالية لحل الصراع في أوكرانيا سلميا إلى اتفاق سلام مستدام.
وجاء في بيان صادر عن مجموعة وزراء خارجية "بريكس": "أشار الوزراء إلى مواقفهم الوطنية بشأن الصراع في أوكرانيا، كما وردت في المحافل ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعرب الوزراء عن أملهم في أن تؤدي الجهود الحالية إلى تسوية سلمية مستدامة".

وأضاف البيان أن الوزراء يؤكدون التزامهم بالحلول السلمية للنزاعات الدولية عبر الحوار والدبلوماسية.

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
موسكو: "بريكس" تناقش خيارات عدة للرد على القيود التجارية الأحادية الجانب
14:01 GMT
وأعرب وزراء خارجية مجموعة "بريكس" عن دعمهم الكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

وأكد الوزراء التزامهم بالحل السلمي للنزاعات الدولية عبر الحوار والدبلوماسية.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء رحلة عمل إلى مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
لافروف: اقتراح بوتين لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة
15:25 GMT
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الصراعات الدائرة في أنحاء عديدة من العالم، والحالة الراهنة للاستقطاب والتشرذم في النظام الدولي، مشيرين إلى قلقهم إزاء الاتجاه الحالي الذي أدى إلى زيادة حادة في الإنفاق العسكري العالمي على حساب التمويل الكافي للتنمية.

وبدأ وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" (أو ممثلوهم)، يوم أمس الإثنين، اجتماعا لمدة يومين في البرازيل، قبل قمة رؤساء الدول، المقرر عقدها في ريو يومي 6 و7 يوليو/ تموز المقبل.

ومن المرجح أن تدرج على جدول الأعمال القضية الحساسة المتعلقة بالتعاملات بالعملات غير الدولار الأمريكي داخل دول "بريكس"، وهي مسألة نوقشت في أكتوبر/ تشرين الأول في القمة الأخيرة للتكتل في قازان بروسيا.
موسكو: "بريكس" تناقش خيارات عدة للرد على القيود التجارية الأحادية الجانب
لافروف: روسيا والصين و"بريكس" و"شنغهاي" في طليعة الحركة من أجل العدالة والمساواة
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