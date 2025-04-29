https://sarabic.ae/20250429/وزراء-خارجية-بريكس-يعربون-عن-أملهم-في-التوصل-إلى-تسوية-سلمية-في-أوكرانيا-1100019847.html
وزراء خارجية "بريكس" يعربون عن أملهم في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا
وزراء خارجية "بريكس" يعربون عن أملهم في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعرب وزراء خارجية مجموعة "بريكس" عن أملهم في أن تؤدي الجهود الحالية لحل الصراع في أوكرانيا سلميا إلى اتفاق سلام مستدام. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T18:53+0000
2025-04-29T18:53+0000
2025-04-29T18:53+0000
مجموعة بريكس
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093899259_0:78:3366:1971_1920x0_80_0_0_bf955930db42bc02c555c78d0a885d34.jpg
وجاء في بيان صادر عن مجموعة وزراء خارجية "بريكس": "أشار الوزراء إلى مواقفهم الوطنية بشأن الصراع في أوكرانيا، كما وردت في المحافل ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعرب الوزراء عن أملهم في أن تؤدي الجهود الحالية إلى تسوية سلمية مستدامة".وأعرب وزراء خارجية مجموعة "بريكس" عن دعمهم الكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الصراعات الدائرة في أنحاء عديدة من العالم، والحالة الراهنة للاستقطاب والتشرذم في النظام الدولي، مشيرين إلى قلقهم إزاء الاتجاه الحالي الذي أدى إلى زيادة حادة في الإنفاق العسكري العالمي على حساب التمويل الكافي للتنمية.ومن المرجح أن تدرج على جدول الأعمال القضية الحساسة المتعلقة بالتعاملات بالعملات غير الدولار الأمريكي داخل دول "بريكس"، وهي مسألة نوقشت في أكتوبر/ تشرين الأول في القمة الأخيرة للتكتل في قازان بروسيا.موسكو: "بريكس" تناقش خيارات عدة للرد على القيود التجارية الأحادية الجانبلافروف: روسيا والصين و"بريكس" و"شنغهاي" في طليعة الحركة من أجل العدالة والمساواة
https://sarabic.ae/20250429/موسكو-بريكس-تناقش-خيارات-عدة-للرد-على-القيود-التجارية-الأحادية-الجانب-1100011651.html
https://sarabic.ae/20250429/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-مجلس-وزراء-خارجية-بريكس-فيديو-1100012551.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093899259_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_3082258e56043371591f4b6e2927a7bd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مجموعة بريكس, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
وزراء خارجية "بريكس" يعربون عن أملهم في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا
أعرب وزراء خارجية مجموعة "بريكس" عن أملهم في أن تؤدي الجهود الحالية لحل الصراع في أوكرانيا سلميا إلى اتفاق سلام مستدام.
وجاء في بيان صادر عن مجموعة وزراء خارجية "بريكس": "أشار الوزراء إلى مواقفهم الوطنية بشأن الصراع في أوكرانيا، كما وردت في المحافل ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعرب الوزراء عن أملهم في أن تؤدي الجهود الحالية إلى تسوية سلمية مستدامة".
وأضاف البيان أن الوزراء يؤكدون التزامهم بالحلول السلمية للنزاعات الدولية عبر الحوار والدبلوماسية.
وأعرب وزراء خارجية مجموعة "بريكس" عن دعمهم الكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.
وأكد الوزراء التزامهم بالحل السلمي للنزاعات الدولية عبر الحوار والدبلوماسية.
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الصراعات الدائرة في أنحاء عديدة من العالم، والحالة الراهنة للاستقطاب والتشرذم في النظام الدولي، مشيرين إلى قلقهم إزاء الاتجاه الحالي الذي أدى إلى زيادة حادة في الإنفاق العسكري العالمي على حساب التمويل الكافي للتنمية.
وبدأ وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" (أو ممثلوهم)، يوم أمس الإثنين، اجتماعا لمدة يومين في البرازيل، قبل قمة رؤساء الدول، المقرر عقدها في ريو يومي 6 و7 يوليو/ تموز المقبل.
ومن المرجح أن تدرج على جدول الأعمال القضية الحساسة المتعلقة بالتعاملات بالعملات غير الدولار الأمريكي داخل دول "بريكس"، وهي مسألة نوقشت في أكتوبر/ تشرين الأول في القمة الأخيرة للتكتل في قازان بروسيا.