https://sarabic.ae/20250429/وزراء-خارجية-بريكس-يعربون-عن-أملهم-في-التوصل-إلى-تسوية-سلمية-في-أوكرانيا-1100019847.html

وزراء خارجية "بريكس" يعربون عن أملهم في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا

وزراء خارجية "بريكس" يعربون عن أملهم في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعرب وزراء خارجية مجموعة "بريكس" عن أملهم في أن تؤدي الجهود الحالية لحل الصراع في أوكرانيا سلميا إلى اتفاق سلام مستدام. 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T18:53+0000

2025-04-29T18:53+0000

2025-04-29T18:53+0000

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وجاء في بيان صادر عن مجموعة وزراء خارجية "بريكس": "أشار الوزراء إلى مواقفهم الوطنية بشأن الصراع في أوكرانيا، كما وردت في المحافل ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعرب الوزراء عن أملهم في أن تؤدي الجهود الحالية إلى تسوية سلمية مستدامة".وأعرب وزراء خارجية مجموعة "بريكس" عن دعمهم الكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الصراعات الدائرة في أنحاء عديدة من العالم، والحالة الراهنة للاستقطاب والتشرذم في النظام الدولي، مشيرين إلى قلقهم إزاء الاتجاه الحالي الذي أدى إلى زيادة حادة في الإنفاق العسكري العالمي على حساب التمويل الكافي للتنمية.ومن المرجح أن تدرج على جدول الأعمال القضية الحساسة المتعلقة بالتعاملات بالعملات غير الدولار الأمريكي داخل دول "بريكس"، وهي مسألة نوقشت في أكتوبر/ تشرين الأول في القمة الأخيرة للتكتل في قازان بروسيا.موسكو: "بريكس" تناقش خيارات عدة للرد على القيود التجارية الأحادية الجانبلافروف: روسيا والصين و"بريكس" و"شنغهاي" في طليعة الحركة من أجل العدالة والمساواة

https://sarabic.ae/20250429/موسكو-بريكس-تناقش-خيارات-عدة-للرد-على-القيود-التجارية-الأحادية-الجانب-1100011651.html

https://sarabic.ae/20250429/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-مجلس-وزراء-خارجية-بريكس-فيديو-1100012551.html

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