https://sarabic.ae/20250429/موسكو-بريكس-تناقش-خيارات-عدة-للرد-على-القيود-التجارية-الأحادية-الجانب-1100011651.html
موسكو: "بريكس" تناقش خيارات عدة للرد على القيود التجارية الأحادية الجانب
موسكو: "بريكس" تناقش خيارات عدة للرد على القيود التجارية الأحادية الجانب
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة "بريكس" تناقش خيارات مختلفة للرد على القيود التجارية أحادية الجانب. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T14:01+0000
2025-04-29T14:01+0000
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وقال ريابكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كان المشاركون في اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" المنعقد في ريو دي جانيرو، قد ناقشوا ضرورة تطوير آلية حماية أو تدابير للرد على القيود التجارية أحادية الجانب: "نناقش خيارات مختلفة. وبطبيعة الحال، لكل دولة نهجها الخاص".وأضاف ريابكوف: "نناقش مجالات أخرى، من بينها إنشاء منصة استثمارية جديدة، وهو ما يدعو له الجانب الروسي بشكل مستمر".وأوضح ريابكوف: "نحن نروج لها من خلال الاتصالات مع جميع الشركاء في "بريكس"، وهذه الفكرة تجد استجابة إيجابية .. وأعتقد أن هذا أيضًا أحد مجالات العمل المركز".وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا إلى جانب الصين وأصدقائها في مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، تقف في طليعة الحركة الدولية من أجل العدالة والمساواة.وزير الخارجية الصيني: دول "بريكس" يجب أن تصبح ركيزة للسلام والتنميةبكين: الثقة والدعم المتبادل بين الصين وروسيا ثابتان رغم المتغيرات
https://sarabic.ae/20250428/لافروف-روسيا-والصين-وبريكس-وشنغهاي-في-طليعة-الحركة--من-أجل-العدالة-والمساواة-1099975945.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس, الأخبار, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس, الأخبار, العالم
موسكو: "بريكس" تناقش خيارات عدة للرد على القيود التجارية الأحادية الجانب
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة "بريكس" تناقش خيارات مختلفة للرد على القيود التجارية أحادية الجانب.
وقال ريابكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كان المشاركون في اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" المنعقد في ريو دي جانيرو، قد ناقشوا ضرورة تطوير آلية حماية أو تدابير للرد على القيود التجارية أحادية الجانب: "نناقش خيارات مختلفة. وبطبيعة الحال، لكل دولة نهجها الخاص".
وأضاف ريابكوف: "نناقش مجالات أخرى، من بينها إنشاء منصة استثمارية جديدة، وهو ما يدعو له الجانب الروسي بشكل مستمر".
وأوضح ريابكوف: "نحن نروج لها من خلال الاتصالات مع جميع الشركاء في "بريكس"، وهذه الفكرة تجد استجابة إيجابية .. وأعتقد أن هذا أيضًا أحد مجالات العمل المركز".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا إلى جانب الصين
وأصدقائها في مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، تقف في طليعة الحركة الدولية من أجل العدالة والمساواة.