موسكو: "بريكس" تناقش خيارات عدة للرد على القيود التجارية الأحادية الجانب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:38 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية إعلان بوتين عن هدنة بمناسبة عيد النصر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250429/موسكو-بريكس-تناقش-خيارات-عدة-للرد-على-القيود-التجارية-الأحادية-الجانب-1100011651.html
موسكو: "بريكس" تناقش خيارات عدة للرد على القيود التجارية الأحادية الجانب
موسكو: "بريكس" تناقش خيارات عدة للرد على القيود التجارية الأحادية الجانب
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة "بريكس" تناقش خيارات مختلفة للرد على القيود التجارية أحادية الجانب. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T14:01+0000
2025-04-29T14:01+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
مجموعة بريكس
الأخبار
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وقال ريابكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كان المشاركون في اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" المنعقد في ريو دي جانيرو، قد ناقشوا ضرورة تطوير آلية حماية أو تدابير للرد على القيود التجارية أحادية الجانب: "نناقش خيارات مختلفة. وبطبيعة الحال، لكل دولة نهجها الخاص".وأضاف ريابكوف: "نناقش مجالات أخرى، من بينها إنشاء منصة استثمارية جديدة، وهو ما يدعو له الجانب الروسي بشكل مستمر".وأوضح ريابكوف: "نحن نروج لها من خلال الاتصالات مع جميع الشركاء في "بريكس"، وهذه الفكرة تجد استجابة إيجابية .. وأعتقد أن هذا أيضًا أحد مجالات العمل المركز".وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا إلى جانب الصين وأصدقائها في مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، تقف في طليعة الحركة الدولية من أجل العدالة والمساواة.وزير الخارجية الصيني: دول "بريكس" يجب أن تصبح ركيزة للسلام والتنميةبكين: الثقة والدعم المتبادل بين الصين وروسيا ثابتان رغم المتغيرات
https://sarabic.ae/20250428/لافروف-روسيا-والصين-وبريكس-وشنغهاي-في-طليعة-الحركة--من-أجل-العدالة-والمساواة-1099975945.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس, الأخبار, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس, الأخبار, العالم

موسكو: "بريكس" تناقش خيارات عدة للرد على القيود التجارية الأحادية الجانب

14:01 GMT 29.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة "بريكس" تناقش خيارات مختلفة للرد على القيود التجارية أحادية الجانب.
وقال ريابكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كان المشاركون في اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" المنعقد في ريو دي جانيرو، قد ناقشوا ضرورة تطوير آلية حماية أو تدابير للرد على القيود التجارية أحادية الجانب: "نناقش خيارات مختلفة. وبطبيعة الحال، لكل دولة نهجها الخاص".
وأضاف ريابكوف: "نناقش مجالات أخرى، من بينها إنشاء منصة استثمارية جديدة، وهو ما يدعو له الجانب الروسي بشكل مستمر".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
لافروف: روسيا والصين و"بريكس" و"شنغهاي" في طليعة الحركة من أجل العدالة والمساواة
أمس, 14:38 GMT
وأوضح ريابكوف: "نحن نروج لها من خلال الاتصالات مع جميع الشركاء في "بريكس"، وهذه الفكرة تجد استجابة إيجابية .. وأعتقد أن هذا أيضًا أحد مجالات العمل المركز".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا إلى جانب الصين وأصدقائها في مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، تقف في طليعة الحركة الدولية من أجل العدالة والمساواة.
وزير الخارجية الصيني: دول "بريكس" يجب أن تصبح ركيزة للسلام والتنمية
بكين: الثقة والدعم المتبادل بين الصين وروسيا ثابتان رغم المتغيرات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала