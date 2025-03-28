الخارجية الروسية: لافروف يجري مباحثات مع نظيره الصيني لبحث الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
14:03 GMT
45 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
التعاون الروسي الأمريكي سيشمل أوكرانيا والشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250328/الخارجية-الروسية-لافروف-يجري-مباحثات-مع-نظيره-الصيني-لبحث-الأزمة-الأوكرانية-والعلاقات-الثنائية-1099024529.html
الخارجية الروسية: لافروف يجري مباحثات مع نظيره الصيني لبحث الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية
الخارجية الروسية: لافروف يجري مباحثات مع نظيره الصيني لبحث الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، سيجريان محادثات، في الأول من أبريل/ نيسان... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T08:19+0000
2025-03-28T08:19+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101855/59/1018555915_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_55d9cca3ae36870a84e50480bc0d4a72.jpg
وجاء في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني: "سيناقش وزيرا الخارجية الروسي والصيني، مواضيع العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاتصالات على أعلى المستويات، فضلًا عن القضايا الأكثر إلحاحًا على الأجندة الدولية، بما في ذلك آفاق حل الأزمة الأوكرانية".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين مستقرة، وليست عرضة للتدخل من أطراف ثالثة.وأكد وزير الخارجية الصيني أن "العلاقات الناضجة والمستقرة والمستدامة بين الصين وروسيا، لن تتغير بين عشية وضحاها وليست عرضة للتدخل من أطراف ثالثة"، مشيرًا إلى أن "العلاقات بين بكين وموسكو، هي نموذج للعلاقات بين الجيران، وهي في طليعة نوع جديد من العلاقات بين القوى الكبرى".بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، على هامش أعمال قمة "مجموعة العشرين" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أن "العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين، وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التطور".لافروف ونظيره الصيني يؤكدان تطور مستوى العلاقات بين البلدينباحث في العلاقات الدولية: أمريكا تريد إنهاء الازمة الأوكرانية للتركيز على الصين وأوروبا في موقف صعب
https://sarabic.ae/20250307/وزير-الخارجية-الصيني-يؤكد-أن-بلاده-تدعم-كل-جهود-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1098459023.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101855/59/1018555915_201:0:2054:1390_1920x0_80_0_0_3d8a5b5d7cc17403b7e9115ba4707b22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الخارجية الروسية: لافروف يجري مباحثات مع نظيره الصيني لبحث الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية

08:19 GMT 28.03.2025
© Sputnik . Phoro host agency/ Roman Yandolin / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزيري الخارجية الروسي والصيني سيرغي لافروف ووانغ يي
لقاء وزيري الخارجية الروسي والصيني سيرغي لافروف ووانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Sputnik . Phoro host agency/ Roman Yandolin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، سيجريان محادثات، في الأول من أبريل/ نيسان المقبل في العاصمة الروسية موسكو، حيث سيناقشان تسوية الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية والاتصالات على أعلى مستوى.
وجاء في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني: "سيناقش وزيرا الخارجية الروسي والصيني، مواضيع العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاتصالات على أعلى المستويات، فضلًا عن القضايا الأكثر إلحاحًا على الأجندة الدولية، بما في ذلك آفاق حل الأزمة الأوكرانية".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين مستقرة، وليست عرضة للتدخل من أطراف ثالثة.

وأضاف وانغ يي، أن الصين منذ أول يوم للأزمة الأوكرانية، دعت إلى المفاوضات وسعت إلى التوصل إلى تسوية سياسية.

وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده تدعم كل جهود تسوية الأزمة الأوكرانية
7 مارس, 03:03 GMT
وأكد وزير الخارجية الصيني أن "العلاقات الناضجة والمستقرة والمستدامة بين الصين وروسيا، لن تتغير بين عشية وضحاها وليست عرضة للتدخل من أطراف ثالثة"، مشيرًا إلى أن "العلاقات بين بكين وموسكو، هي نموذج للعلاقات بين الجيران، وهي في طليعة نوع جديد من العلاقات بين القوى الكبرى".
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، على هامش أعمال قمة "مجموعة العشرين" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أن "العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين، وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التطور".
لافروف ونظيره الصيني يؤكدان تطور مستوى العلاقات بين البلدين
باحث في العلاقات الدولية: أمريكا تريد إنهاء الازمة الأوكرانية للتركيز على الصين وأوروبا في موقف صعب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала