https://sarabic.ae/20250328/الخارجية-الروسية-لافروف-يجري-مباحثات-مع-نظيره-الصيني-لبحث-الأزمة-الأوكرانية-والعلاقات-الثنائية-1099024529.html
الخارجية الروسية: لافروف يجري مباحثات مع نظيره الصيني لبحث الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية
الخارجية الروسية: لافروف يجري مباحثات مع نظيره الصيني لبحث الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، سيجريان محادثات، في الأول من أبريل/ نيسان... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني: "سيناقش وزيرا الخارجية الروسي والصيني، مواضيع العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاتصالات على أعلى المستويات، فضلًا عن القضايا الأكثر إلحاحًا على الأجندة الدولية، بما في ذلك آفاق حل الأزمة الأوكرانية".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين مستقرة، وليست عرضة للتدخل من أطراف ثالثة.وأكد وزير الخارجية الصيني أن "العلاقات الناضجة والمستقرة والمستدامة بين الصين وروسيا، لن تتغير بين عشية وضحاها وليست عرضة للتدخل من أطراف ثالثة"، مشيرًا إلى أن "العلاقات بين بكين وموسكو، هي نموذج للعلاقات بين الجيران، وهي في طليعة نوع جديد من العلاقات بين القوى الكبرى".بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، على هامش أعمال قمة "مجموعة العشرين" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أن "العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين، وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التطور".لافروف ونظيره الصيني يؤكدان تطور مستوى العلاقات بين البلدينباحث في العلاقات الدولية: أمريكا تريد إنهاء الازمة الأوكرانية للتركيز على الصين وأوروبا في موقف صعب
https://sarabic.ae/20250307/وزير-الخارجية-الصيني-يؤكد-أن-بلاده-تدعم-كل-جهود-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1098459023.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الخارجية الروسية: لافروف يجري مباحثات مع نظيره الصيني لبحث الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، سيجريان محادثات، في الأول من أبريل/ نيسان المقبل في العاصمة الروسية موسكو، حيث سيناقشان تسوية الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية والاتصالات على أعلى مستوى.
وجاء في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني: "سيناقش وزيرا الخارجية الروسي والصيني، مواضيع العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاتصالات على أعلى المستويات، فضلًا عن القضايا الأكثر إلحاحًا على الأجندة الدولية، بما في ذلك آفاق حل الأزمة الأوكرانية".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين مستقرة، وليست عرضة للتدخل من أطراف ثالثة.
وأضاف وانغ يي، أن الصين منذ أول يوم للأزمة الأوكرانية، دعت إلى المفاوضات وسعت إلى التوصل إلى تسوية سياسية.
وأكد وزير الخارجية الصيني أن "العلاقات الناضجة والمستقرة والمستدامة بين الصين وروسيا
، لن تتغير بين عشية وضحاها وليست عرضة للتدخل من أطراف ثالثة"، مشيرًا إلى أن "العلاقات بين بكين وموسكو، هي نموذج للعلاقات بين الجيران، وهي في طليعة نوع جديد من العلاقات بين القوى الكبرى".
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، على هامش أعمال قمة "مجموعة العشرين" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أن "العلاقات الاستراتيجية
بين روسيا والصين، وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التطور".