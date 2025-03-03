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باحث في العلاقات الدولية: أمريكا تريد إنهاء الازمة الأوكرانية للتركيز على الصين وأوروبا في موقف صعب
باحث في العلاقات الدولية: أمريكا تريد إنهاء الازمة الأوكرانية للتركيز على الصين وأوروبا في موقف صعب
سبوتنيك عربي
بيّن الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية علي شكر، أن "الولايات المتحدة الأمريكية قد أدركت أن المواجهة مع روسيا لم تحقق الأهداف المأمولة، مما دفعها إلى تعديل... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وأكد في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التوجه يهدف إلى تمكين الولايات المتحدة من التفرغ لمواجهة الصين، في الوقت الذي تُدرك فيه أوروبا أن إنهاء الحرب في الوقت الحالي قد يُعد إهانة لها، خاصة وأن ذلك قد يُسهم في تقليص دورها في المنطقة".واعتبر أن "الحراك الأوروبي يهدف بشكل رئيسي إلى إثبات الوجود، خاصة وأن الحرب في أوروبا تؤثر بشكل مباشر على أمنها القومي، بالنظر إلى المشكلة التاريخية التي تواجهها القارة مع تصاعد الدور الروسي في المنطقة".وتابع: "يُحاول الأوروبيون، خصوصًا الفرنسيين والألمان والبريطانيين، تقليل الخسائر، وفي نفس الوقت، إثبات وجودهم في ظل الأزمة، ولكنهم يدركون أنهم تخلوا عن دورهم الجيوبوليتيكي لصالح الولايات المتحدة".وأضاف أن "الأزمة الأوكرانية تكشف عن مشكلة بنيوية على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث يُحاول الأوروبيون الآن الخروج من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه".وختم أن "محاولات أوروبا الحالية ليست مرتبطة بالذكاء السياسي بقدر ما هي محاولة لإثبات الوجود في لحظة تتقاطع فيها المصالح الأمريكية والروسية، وهو ما يثير القلق في أوروبا حول مصيرها ودورها في المستقبل".
https://sarabic.ae/20250302/الولايات-المتحدة-أوضحنا-لأوكرانيا-مرارا-أولوية-تحقيق-السلام-على-الضمانات-الأمنية-1098329374.html
https://sarabic.ae/20250302/ماكرون-وستارمر-يقترحان-وقفا-لإطلاق-النار-في-أوكرانيا-لمدة-شهر-في-الجو-والبحر-1098329525.html
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روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في العلاقات الدولية: أمريكا تريد إنهاء الازمة الأوكرانية للتركيز على الصين وأوروبا في موقف صعب

11:25 GMT 03.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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حصري
بيّن الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية علي شكر، أن "الولايات المتحدة الأمريكية قد أدركت أن المواجهة مع روسيا لم تحقق الأهداف المأمولة، مما دفعها إلى تعديل استراتيجيتها والتركيز على إنهاء الصراع في أوكرانيا".
وأكد في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التوجه يهدف إلى تمكين الولايات المتحدة من التفرغ لمواجهة الصين، في الوقت الذي تُدرك فيه أوروبا أن إنهاء الحرب في الوقت الحالي قد يُعد إهانة لها، خاصة وأن ذلك قد يُسهم في تقليص دورها في المنطقة".

ولفت شكر إلى أن "الآلية التي تقدم بها الأمريكيون تشير إلى تجاوزهم للاتحاد الأوروبي، مع التركيز على فرض ضمانات واتفاقيات مباشرة مع أوكرانيا، في ظل غياب كامل للدور الأوروبي".

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واعتبر أن "الحراك الأوروبي يهدف بشكل رئيسي إلى إثبات الوجود، خاصة وأن الحرب في أوروبا تؤثر بشكل مباشر على أمنها القومي، بالنظر إلى المشكلة التاريخية التي تواجهها القارة مع تصاعد الدور الروسي في المنطقة".

وقال الباحث في العلاقات الدولية إن "الدور الأوروبي في الأزمة الأوكرانية يشهد حالة من التخبط، حيث أن الاستراتيجية الأمريكية واضحة، وكانت الحرب ضد روسيا قد شُنت بأهداف معينة لم تحقق نتائجها، ولم يعد هناك حاجة لاستمرار الحرب بعد أن صمدت روسيا وأثبتت قدرتها على الصمود في المعركة".

وتابع: "يُحاول الأوروبيون، خصوصًا الفرنسيين والألمان والبريطانيين، تقليل الخسائر، وفي نفس الوقت، إثبات وجودهم في ظل الأزمة، ولكنهم يدركون أنهم تخلوا عن دورهم الجيوبوليتيكي لصالح الولايات المتحدة".

وأوضح شكر أنه "رغم محاولات الأوروبيين العرقلة، فإن القوة الأمريكية ستدفعهم في النهاية إلى قبول تسوية قد لا تكون مرضية لهم".

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وفي هذا السياق، أشار شكر إلى "العامل الداخلي في أوكرانيا، حيث بات الشعب الأوكراني أمام لحظة حاسمة لإعادة النظر فيما حدث في البلاد، بما في ذلك الآثار التي خلفتها الحرب والإهانة التي تعرض لها الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض".

وأضاف أن "الأزمة الأوكرانية تكشف عن مشكلة بنيوية على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث يُحاول الأوروبيون الآن الخروج من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه".
وختم أن "محاولات أوروبا الحالية ليست مرتبطة بالذكاء السياسي بقدر ما هي محاولة لإثبات الوجود في لحظة تتقاطع فيها المصالح الأمريكية والروسية، وهو ما يثير القلق في أوروبا حول مصيرها ودورها في المستقبل".
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