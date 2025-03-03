https://sarabic.ae/20250303/باحث-في-العلاقات-الدولية-أمريكا-تريد-إنهاء-الازمة-الأوكرانية--للتركيز-على-الصين-وأوروبا-في-موقف-صعب-1098341053.html

باحث في العلاقات الدولية: أمريكا تريد إنهاء الازمة الأوكرانية للتركيز على الصين وأوروبا في موقف صعب

باحث في العلاقات الدولية: أمريكا تريد إنهاء الازمة الأوكرانية للتركيز على الصين وأوروبا في موقف صعب

سبوتنيك عربي

بيّن الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية علي شكر، أن "الولايات المتحدة الأمريكية قد أدركت أن المواجهة مع روسيا لم تحقق الأهداف المأمولة، مما دفعها إلى تعديل... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T11:25+0000

2025-03-03T11:25+0000

2025-03-03T11:25+0000

روسيا

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095545844_0:0:2920:1643_1920x0_80_0_0_c4687132372ee19e0b5de59a4269e8ed.jpg

وأكد في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التوجه يهدف إلى تمكين الولايات المتحدة من التفرغ لمواجهة الصين، في الوقت الذي تُدرك فيه أوروبا أن إنهاء الحرب في الوقت الحالي قد يُعد إهانة لها، خاصة وأن ذلك قد يُسهم في تقليص دورها في المنطقة".واعتبر أن "الحراك الأوروبي يهدف بشكل رئيسي إلى إثبات الوجود، خاصة وأن الحرب في أوروبا تؤثر بشكل مباشر على أمنها القومي، بالنظر إلى المشكلة التاريخية التي تواجهها القارة مع تصاعد الدور الروسي في المنطقة".وتابع: "يُحاول الأوروبيون، خصوصًا الفرنسيين والألمان والبريطانيين، تقليل الخسائر، وفي نفس الوقت، إثبات وجودهم في ظل الأزمة، ولكنهم يدركون أنهم تخلوا عن دورهم الجيوبوليتيكي لصالح الولايات المتحدة".وأضاف أن "الأزمة الأوكرانية تكشف عن مشكلة بنيوية على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث يُحاول الأوروبيون الآن الخروج من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه".وختم أن "محاولات أوروبا الحالية ليست مرتبطة بالذكاء السياسي بقدر ما هي محاولة لإثبات الوجود في لحظة تتقاطع فيها المصالح الأمريكية والروسية، وهو ما يثير القلق في أوروبا حول مصيرها ودورها في المستقبل".

https://sarabic.ae/20250302/الولايات-المتحدة-أوضحنا-لأوكرانيا-مرارا-أولوية-تحقيق-السلام-على-الضمانات-الأمنية-1098329374.html

https://sarabic.ae/20250302/ماكرون-وستارمر-يقترحان-وقفا-لإطلاق-النار-في-أوكرانيا-لمدة-شهر-في-الجو-والبحر-1098329525.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري