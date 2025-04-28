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بكين: الثقة والدعم المتبادل بين الصين وروسيا ثابتان رغم المتغيرات
بكين: الثقة والدعم المتبادل بين الصين وروسيا ثابتان رغم المتغيرات
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاثنين، أن الثقة والدعم المتبادلين بين موسكو وبكين يظلان دون تغيير في مواجهة التغيرات في العالم. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T15:37+0000
2025-04-28T15:37+0000
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وقال وانغ يي خلال اجتماعه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في ريو دي جانيرو البرازيلية على هامش اجتماع وزراء خارجية "بريكس": "من دواعي سروري أن ألتقي بصديق قديم وجميع زملائنا مجددًا. في الشهر الماضي في موسكو، أجرينا محادثة شيقة ومعمقة حول القضايا الاستراتيجية، والعلاقات الثنائية، والقضايا الدولية، وكان هناك إعداد لاتصالات قادمة على مستوى عال".وأشار وانغ يي بشكل خاص إلى القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي كانت دائما الضمانة الأساسية للديناميكية العالية للعلاقات الروسية الصينية.وأضاف: "من المهم بذل جهود مشتركة لترجمة الاتفاقيات المهمة التي توصل إليها قادتنا إلى نتائج حقيقية باستمرار".وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا إلى جانب الصين وأصدقائها في مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، تقف في طليعة الحركة الدولية من أجل العدالة والمساواة.لافروف: روسيا والصين و"بريكس" و"شنغهاي" في طليعة الحركة من أجل العدالة والمساواةلافروف: روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر العظيم
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روسيا, مجموعة بريكس, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, مجموعة بريكس, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

بكين: الثقة والدعم المتبادل بين الصين وروسيا ثابتان رغم المتغيرات

15:37 GMT 28.04.2025
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاثنين، أن الثقة والدعم المتبادلين بين موسكو وبكين يظلان دون تغيير في مواجهة التغيرات في العالم.
وقال وانغ يي خلال اجتماعه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في ريو دي جانيرو البرازيلية على هامش اجتماع وزراء خارجية "بريكس": "من دواعي سروري أن ألتقي بصديق قديم وجميع زملائنا مجددًا. في الشهر الماضي في موسكو، أجرينا محادثة شيقة ومعمقة حول القضايا الاستراتيجية، والعلاقات الثنائية، والقضايا الدولية، وكان هناك إعداد لاتصالات قادمة على مستوى عال".

وتابع: "من المتوقع حدوث تغييرات جديدة في الوضع الدولي، ويبدو أن التغيير هو القاعدة في عصرنا. ولكن ما يبقى دون تغيير هو الثقة المتبادلة والدعم المتبادل بين الصين وروسيا".

وأشار وانغ يي بشكل خاص إلى القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي كانت دائما الضمانة الأساسية للديناميكية العالية للعلاقات الروسية الصينية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
لافروف: روسيا والصين و"بريكس" و"شنغهاي" في طليعة الحركة من أجل العدالة والمساواة
14:38 GMT
وأضاف: "من المهم بذل جهود مشتركة لترجمة الاتفاقيات المهمة التي توصل إليها قادتنا إلى نتائج حقيقية باستمرار".

وأكد وانغ يي: "في الوقت الحاضر، هناك صدام حاد بين الأحادية والتعددية، وإن المعركة ضد الهيمنة تتكشف على نطاق عالمي، وينبغي على الصين وروسيا، باعتبارهما الدولتين المؤسستين لمجموعة "بريكس"، تكثيف تنسيق التفاعل في إطار "بريكس".

وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا إلى جانب الصين وأصدقائها في مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، تقف في طليعة الحركة الدولية من أجل العدالة والمساواة.
لافروف: روسيا والصين و"بريكس" و"شنغهاي" في طليعة الحركة من أجل العدالة والمساواة
لافروف: روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر العظيم
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