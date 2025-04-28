https://sarabic.ae/20250428/بكين-الثقة-والدعم-المتبادل-بين-الصين-وروسيا-ثابتان-رغم-المتغيرات-1099977603.html

بكين: الثقة والدعم المتبادل بين الصين وروسيا ثابتان رغم المتغيرات

بكين: الثقة والدعم المتبادل بين الصين وروسيا ثابتان رغم المتغيرات

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاثنين، أن الثقة والدعم المتبادلين بين موسكو وبكين يظلان دون تغيير في مواجهة التغيرات في العالم. 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T15:37+0000

2025-04-28T15:37+0000

2025-04-28T15:37+0000

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وقال وانغ يي خلال اجتماعه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في ريو دي جانيرو البرازيلية على هامش اجتماع وزراء خارجية "بريكس": "من دواعي سروري أن ألتقي بصديق قديم وجميع زملائنا مجددًا. في الشهر الماضي في موسكو، أجرينا محادثة شيقة ومعمقة حول القضايا الاستراتيجية، والعلاقات الثنائية، والقضايا الدولية، وكان هناك إعداد لاتصالات قادمة على مستوى عال".وأشار وانغ يي بشكل خاص إلى القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي كانت دائما الضمانة الأساسية للديناميكية العالية للعلاقات الروسية الصينية.وأضاف: "من المهم بذل جهود مشتركة لترجمة الاتفاقيات المهمة التي توصل إليها قادتنا إلى نتائج حقيقية باستمرار".وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا إلى جانب الصين وأصدقائها في مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، تقف في طليعة الحركة الدولية من أجل العدالة والمساواة.لافروف: روسيا والصين و"بريكس" و"شنغهاي" في طليعة الحركة من أجل العدالة والمساواةلافروف: روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر العظيم

https://sarabic.ae/20250428/لافروف-روسيا-والصين-وبريكس-وشنغهاي-في-طليعة-الحركة--من-أجل-العدالة-والمساواة-1099975945.html

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