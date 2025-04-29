https://sarabic.ae/20250429/وزير-الخارجية-الصيني-دول-بريكس-يجب-أن-تصبح-ركيزة-للسلام-والتنمية-1099988069.html
وزير الخارجية الصيني: دول "بريكس" يجب أن تصبح ركيزة للسلام والتنمية
وزير الخارجية الصيني: دول "بريكس" يجب أن تصبح ركيزة للسلام والتنمية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في كلمة ألقاها أمام اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في ريو دي جانيرو، أنه يجب على دول "بريكس" أن تأخذ زمام المبادرة وأن تصبح... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T05:14+0000
2025-04-29T05:14+0000
2025-04-29T05:25+0000
روسيا
الصين
العالم
مجموعة بريكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099119940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_946f0bc1d6892e415acd16f699879954.jpg
نقلت الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "تشهد البيئة الدولية تغيرات عميقة، وقد دخل العالم فترة من الاضطراب والتحول. وتواجه قضية السلام والتنمية تحديات خطيرة جديدة، وتتعرض المبادئ الأساسية للتعاون الدولي للتقويض، وتواجه أسس تنمية العلاقات الدولية تحديات مستمرة، وتتعرض البيئة الدولية المواتية للسلام والتنمية للتهديد".وأكد الوزير أن "دول "بريكس"، باعتبارها قوة بناءة وإيجابية على الساحة الدولية، يجب أن تلعب دورا قياديا وتصبح العمود الفقري لقضية السلام والتنمية".وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا إلى جانب الصين وأصدقائها في مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، تقف في طليعة الحركة الدولية من أجل العدالة والمساواة.وفي الفترة من 31 مارس/آذار إلى 1 أبريل/نيسان، قام وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة رسمية إلى موسكو، حيث استقبله الرئيس الروسي، فلاديمير بويتن، وأجرى محادثات مفصلة مع وزير الخارجية، سيرغي لافروف.
https://sarabic.ae/20250428/لافروف-روسيا-والصين-وبريكس-وشنغهاي-في-طليعة-الحركة--من-أجل-العدالة-والمساواة-1099975945.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099119940_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_198059d64fbe4e5d99aec1efbfd631aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, العالم, مجموعة بريكس
روسيا, الصين, العالم, مجموعة بريكس
وزير الخارجية الصيني: دول "بريكس" يجب أن تصبح ركيزة للسلام والتنمية
05:14 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 05:25 GMT 29.04.2025)
صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في كلمة ألقاها أمام اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في ريو دي جانيرو، أنه يجب على دول "بريكس" أن تأخذ زمام المبادرة وأن تصبح ركائز لقضية السلام والتنمية.
نقلت الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "تشهد البيئة الدولية تغيرات عميقة، وقد دخل العالم فترة من الاضطراب والتحول. وتواجه قضية السلام والتنمية تحديات خطيرة جديدة، وتتعرض المبادئ الأساسية للتعاون الدولي للتقويض، وتواجه أسس تنمية العلاقات الدولية تحديات مستمرة، وتتعرض البيئة الدولية المواتية للسلام والتنمية للتهديد".
وأضاف: "في هذه اللحظة الحرجة من التاريخ، يعتمد مستقبل البشرية جمعاء بشكل مباشر على ما إذا كانت البلدان قادرة على اتخاذ الاختيار الصحيح".
وأكد الوزير أن "دول "بريكس"، باعتبارها قوة بناءة وإيجابية على الساحة الدولية، يجب أن تلعب دورا قياديا وتصبح العمود الفقري لقضية السلام والتنمية".
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا إلى جانب الصين وأصدقائها في مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، تقف في طليعة الحركة الدولية من أجل العدالة والمساواة.
وفي الفترة من 31 مارس/آذار إلى 1 أبريل/نيسان، قام وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة رسمية إلى موسكو، حيث استقبله الرئيس الروسي، فلاديمير بويتن، وأجرى محادثات مفصلة مع وزير الخارجية، سيرغي لافروف.