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المغرب والإمارات... شراكة ضخمة بـ14 مليار دولار في مشاريع للطاقة والمياه
المغرب والإمارات... شراكة ضخمة بـ14 مليار دولار في مشاريع للطاقة والمياه
سبوتنيك عربي
أعلن ائتلاف مغربي إماراتي، توقيع اتفاقيات استثمار مع الحكومة المغربية، تقارب قيمتها 14 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع عدة، تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T06:47+0000
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وأوضح بيان مشترك صادر عن الائتلاف أن "صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة "طاقة المغرب" التابعة للمجموعة الإماراتية "طاقة" وشركة "ناريفا"، شكلوا ائتلافا لتطوير بنى تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى إحداث قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة".وأوضحت شركة "طاقة المغرب"، في بيان منفصل، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع "تقارب 130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) في أفق العام 2030".وأشارت الشركة إلى أنها ستتقاسم الملكية بحصة متساوية مع شركة "ناريفا"، بينما تعود ملكية 15% منها لصندوق "محمد السادس للاستثمار" ومؤسسات عمومية مغربية أخرى.ويسعى المغرب لإنتاج 52% من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030، غير أن مصادر الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90% من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.وقد أُعلن أيضا، ضمن تلك المشاريع، عن توسيع محطة "تحدارت" لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي.وتعد تحلية مياه البحر خيارًا استراتيجيًا للمغرب في ظل معاناته من أزمة مائية مزمنة، حيث يهدف إلى رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا عبر 16 محطة، إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030، مع تخصيص جزء من هذه المياه للقطاع الزراعي، بحسب "موقع المملكة".ويشمل البرنامج المعلن أيضا الاستثمار في طريق سيار مائي لنقل نحو 800 مليون متر مكعب سنويا من المياه من الشمال إلى الوسط، سيكون الثاني من نوعه في البلاد.دولة عربية تشهد نموا في مبيعات السيارات الكهربائية لهذا السببالفضة تدر 33 مليون دولار على دولة عربية
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أخبار المغرب اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

المغرب والإمارات... شراكة ضخمة بـ14 مليار دولار في مشاريع للطاقة والمياه

06:47 GMT 20.05.2025
© AP Photo / Michael Dwyerمشاريع طاقة الرياح البحرية
مشاريع طاقة الرياح البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Michael Dwyer
تابعنا عبر
أعلن ائتلاف مغربي إماراتي، توقيع اتفاقيات استثمار مع الحكومة المغربية، تقارب قيمتها 14 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع عدة، تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر.
وأوضح بيان مشترك صادر عن الائتلاف أن "صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة "طاقة المغرب" التابعة للمجموعة الإماراتية "طاقة" وشركة "ناريفا"، شكلوا ائتلافا لتطوير بنى تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى إحداث قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة".

ووقع الائتلاف 3 بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأوضحت شركة "طاقة المغرب"، في بيان منفصل، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع "تقارب 130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) في أفق العام 2030".
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وأشارت الشركة إلى أنها ستتقاسم الملكية بحصة متساوية مع شركة "ناريفا"، بينما تعود ملكية 15% منها لصندوق "محمد السادس للاستثمار" ومؤسسات عمومية مغربية أخرى.

وتشمل هذه المشاريع، خصوصا، إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد ربحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بهدف إنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات.

ويسعى المغرب لإنتاج 52% من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030، غير أن مصادر الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90% من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.
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وقد أُعلن أيضا، ضمن تلك المشاريع، عن توسيع محطة "تحدارت" لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي.

ويعوّل المغرب كذلك على استغلال الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ شملت الاتفاقيات الموقعة يوم أمس الاثنين، "إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويًا يتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة"، وفق ما أفاد به الائتلاف الثلاثي في بيانه، لكن من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وتعد تحلية مياه البحر خيارًا استراتيجيًا للمغرب في ظل معاناته من أزمة مائية مزمنة، حيث يهدف إلى رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا عبر 16 محطة، إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030، مع تخصيص جزء من هذه المياه للقطاع الزراعي، بحسب "موقع المملكة".
ويشمل البرنامج المعلن أيضا الاستثمار في طريق سيار مائي لنقل نحو 800 مليون متر مكعب سنويا من المياه من الشمال إلى الوسط، سيكون الثاني من نوعه في البلاد.
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