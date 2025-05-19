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https://sarabic.ae/20250519/دولة-عربية-تشهد-نموا-في-مبيعات-السيارات-الكهربائية-لهذا-السبب-1100731633.html
دولة عربية تشهد نموا في مبيعات السيارات الكهربائية لهذا السبب
دولة عربية تشهد نموا في مبيعات السيارات الكهربائية لهذا السبب
سبوتنيك عربي
تسعى شركات صناعة السيارات الكهربائية المغربية إلى زيادة صادراتها إلى الدول الأوروبية بصورة أسهمت في نمو هذه الصناعة محليا. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T10:25+0000
2025-05-19T10:25+0000
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أوضح تقرير الوكالة الدولية للطاقة بهذا الشأن، أن المغرب يشهد نموا متزايدا في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات، بحسب موقع "هسبريس" المغربي، الذي أوضح أن السبب في ذلك هو وجود خطط للتصدير.وأوضح الموقع أن هذا التوجه أسهم في انتشار السيارات الكهربائية داخل السوق المغربية، رغم أن المبيعات لا تزال متواضعة مقارنة بالدول الأخرى.ورغم أن القيمة الإجمالية لمبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا بصورة عامة، لا تزال أقل من 1 في المئة من حجم مبيعات السيارات بجميع أنواعها، إلا أن تعزيز الإنتاج سيسهم في نمو هذا السوق.وبحسب الموقع، فإن المغرب لا يزال خارج الأسواق الثلاثة الرئيسية حالياً لهذا النوع من السيارات، لكنه يعد محطة صناعية واعدة إلى جانب جنوب شرق آسيا والهند.وأضاف الموقع: "أصبحت صناعة السيارات الكهربائية محل طلب متزايد من قبل المستثمرين بفضل إنتاجها في السوق المحلي، خاصة فيما يتعلق بإنتاج البطاريات".وتقود كوريا الجنوبية استثمارات البطاريات في أمريكا بحصة تصل إلى 40 في المئة، مع توقعات بزيادتها إلى 50 في المئة خلال السنوات المقبلة.وفي المقابل قد تنخفض حصة الشركات اليابانية إلى النصف، وسط احتمال تراجع استثمارات الشركات الصينية بسبب السياسات الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241225/ترتيب-تعرفة-شحن-السيارات-الكهربائية-في-3-دول-عربية----1096154278.html
https://sarabic.ae/20241104/الصين-تتحرك-دوليا-في-مواجهة-إجراءات-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-السيارات-الكهربائية-1094475000.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المغرب اليوم, الصين
أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المغرب اليوم, الصين

دولة عربية تشهد نموا في مبيعات السيارات الكهربائية لهذا السبب

10:25 GMT 19.05.2025
© Getty Images / Viaframeالسيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Viaframe
تابعنا عبر
تسعى شركات صناعة السيارات الكهربائية المغربية إلى زيادة صادراتها إلى الدول الأوروبية بصورة أسهمت في نمو هذه الصناعة محليا.
أوضح تقرير الوكالة الدولية للطاقة بهذا الشأن، أن المغرب يشهد نموا متزايدا في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات، بحسب موقع "هسبريس" المغربي، الذي أوضح أن السبب في ذلك هو وجود خطط للتصدير.
صورة لسيارة كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
مجتمع
ترتيب تعرفة شحن السيارات الكهربائية في 3 دول عربية
25 ديسمبر 2024, 09:30 GMT
وأوضح الموقع أن هذا التوجه أسهم في انتشار السيارات الكهربائية داخل السوق المغربية، رغم أن المبيعات لا تزال متواضعة مقارنة بالدول الأخرى.
ورغم أن القيمة الإجمالية لمبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا بصورة عامة، لا تزال أقل من 1 في المئة من حجم مبيعات السيارات بجميع أنواعها، إلا أن تعزيز الإنتاج سيسهم في نمو هذا السوق.
وبحسب الموقع، فإن المغرب لا يزال خارج الأسواق الثلاثة الرئيسية حالياً لهذا النوع من السيارات، لكنه يعد محطة صناعية واعدة إلى جانب جنوب شرق آسيا والهند.
سيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
الصين تتحرك دوليا في مواجهة إجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية
4 نوفمبر 2024, 12:45 GMT
وأضاف الموقع: "أصبحت صناعة السيارات الكهربائية محل طلب متزايد من قبل المستثمرين بفضل إنتاجها في السوق المحلي، خاصة فيما يتعلق بإنتاج البطاريات".
وتقود كوريا الجنوبية استثمارات البطاريات في أمريكا بحصة تصل إلى 40 في المئة، مع توقعات بزيادتها إلى 50 في المئة خلال السنوات المقبلة.
وفي المقابل قد تنخفض حصة الشركات اليابانية إلى النصف، وسط احتمال تراجع استثمارات الشركات الصينية بسبب السياسات الأمريكية.
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