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الصين تتحرك دوليا في مواجهة إجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية
الصين تتحرك دوليا في مواجهة إجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، بأن الصين رفعت دعوى إضافية ضد الإجراءات النهائية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، بشأن السيارات الكهربائية القادمة من... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T12:45+0000
2024-11-04T12:45+0000
الصين
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، قدمت الصين دعوى ضد الإجراءات النهائية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم المقدم للسيارات الكهربائية الصينية في آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية".وأشارت الوزارة إلى أنه من المؤسف أنه على الرغم من الاعتراضات الكبيرة من الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والصناعة والجمهور، فإن الاتحاد الأوروبي ما زال يتخذ الإجراءات النهائية المناسبة ويفرض رسوم مكافحة دعم عالية على السيارات الكهربائية الصينية".وأكد البيان أن الجانب الصيني يعتقد أن إجراءات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وتشكل إساءة استخدام لتدابير المساعدة التجارية، وتشكل عملاً من أعمال الحمائية التجارية.وذكرت وزارة التجارة الصينية أنها لا توافق على هذا القرار، وكانت الصين قد قدمت في السابق دعوى لدى منظمة التجارة العالمية، ضد القرار الأولي للاتحاد الأوروبي.شاهد... سيارات ذاتية القيادة "تتحدث مع بعضها" وتسبب إزعاجا للجيران... فيديو
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الصين, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
الصين, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي

الصين تتحرك دوليا في مواجهة إجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية

12:45 GMT 04.11.2024
© AFP 2023 / HECTOR RETAMALسيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين
سيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© AFP 2023 / HECTOR RETAMAL
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أفادت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، بأن الصين رفعت دعوى إضافية ضد الإجراءات النهائية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، بشأن السيارات الكهربائية القادمة من الصين بموجب آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، قدمت الصين دعوى ضد الإجراءات النهائية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم المقدم للسيارات الكهربائية الصينية في آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية".
وأشارت الوزارة إلى أنه من المؤسف أنه على الرغم من الاعتراضات الكبيرة من الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والصناعة والجمهور، فإن الاتحاد الأوروبي ما زال يتخذ الإجراءات النهائية المناسبة ويفرض رسوم مكافحة دعم عالية على السيارات الكهربائية الصينية".

وقالت الوزارة إن "الصين تعرب عن احتجاجها الشديد في هذا الصدد".

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وأكد البيان أن الجانب الصيني يعتقد أن إجراءات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وتشكل إساءة استخدام لتدابير المساعدة التجارية، وتشكل عملاً من أعمال الحمائية التجارية.
وسبق أن نشر الاتحاد الأوروبي رسميا قرارا بفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، بنسبة تصل إلى 35.3%، ودخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
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وذكرت وزارة التجارة الصينية أنها لا توافق على هذا القرار، وكانت الصين قد قدمت في السابق دعوى لدى منظمة التجارة العالمية، ضد القرار الأولي للاتحاد الأوروبي.
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