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الفضة تدر 33 مليون دولار على دولة عربية
الفضة تدر 33 مليون دولار على دولة عربية
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "آيا غولد أند سليفر" الكندية المتخصصة في التعدين، المشغلة لمنجمي "زكوندر" و"بومدين" في المغرب، عن نتائج تشغيلة ومالية قياسية للربع الأول من السنة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T15:53+0000
2025-05-14T15:53+0000
2025-05-14T15:53+0000
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ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن بيان للشركة، أن "الشركة حققت إيرادات قياسية، خلال الربع الأول من عام 2025، بلغت 33.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 566 في المائة على أساس سنوي، مع متوسط سعر صافي محقق للفضة وصل 31.87 دولارا للأونصة".وكشف عن "تحقيق الشركة صافي دخل بقيمة 6.9 ملايين دولار، مقارنة بخسارة صافية بلغت 2.6 ملايين دولار في الربع الأول من عام 2024".وحول التطورات الأخيرة التي شهدها الربع الأول من العام الجاري، أكدت الشركة الكندية في بيانها "حصولها على الموافقة النهائية على تسهيل ائتماني بقيمة 25 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في استمرار للعلاقة طويلة الأمد بين الطرفين، لدعم تطوير منجم بومدين، وتعزيز المرونة المالية كجزء من استراتيجية نمو "آيا غولد أند سيلفر" في المغرب".
https://sarabic.ae/20250512/المغرب-يلجأ-لتجربة-دولة-عربية-في-تطوير-بنية-المطارات-استعدادا-لمونديال-2030-1100428201.html
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أخبار المغرب اليوم, التعدين, العالم العربي, اقتصاد, الفضة
أخبار المغرب اليوم, التعدين, العالم العربي, اقتصاد, الفضة
الفضة تدر 33 مليون دولار على دولة عربية
كشفت شركة "آيا غولد أند سليفر" الكندية المتخصصة في التعدين، المشغلة لمنجمي "زكوندر" و"بومدين" في المغرب، عن نتائج تشغيلة ومالية قياسية للربع الأول من السنة الجارية، معلنة "تحقيقها إيرادات تخطت 33 مليون دولار، بزيادة قدرها 566 في المائة، وصافي دخل بقيمة 6.9 مليون دولار".
ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن بيان للشركة، أن "الشركة حققت إيرادات قياسية، خلال الربع الأول من عام 2025، بلغت 33.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 566 في المائة على أساس سنوي، مع متوسط سعر صافي محقق للفضة
وصل 31.87 دولارا للأونصة".
وأوضح البيان أن "التكلفة النقدية للأونصة الفضية المباعة انخفضت إلى 18.93 دولار، في الربع الأول من هذا العام، بعدما بلغت 20.31 دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي".
وكشف عن "تحقيق الشركة صافي دخل بقيمة 6.9 ملايين دولار، مقارنة بخسارة صافية بلغت 2.6 ملايين دولار في الربع الأول من عام 2024".
وحول التطورات الأخيرة التي شهدها الربع الأول من العام الجاري، أكدت الشركة الكندية في بيانها "حصولها على الموافقة النهائية على تسهيل ائتماني بقيمة 25 مليون دولار من البنك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية، في استمرار للعلاقة طويلة الأمد بين الطرفين، لدعم تطوير منجم بومدين، وتعزيز المرونة المالية كجزء من استراتيجية نمو "آيا غولد أند سيلفر" في المغرب".