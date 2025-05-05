دولة عربية تحقق في تحويلات بنكية لمستوردين بنحو 85 مليون دولار للتهرب من الرسوم الجمركية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:21 GMT
39 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما للدروز، رئيس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
11:03 GMT
45 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: بوتين يؤكد لأوكرانيا إذا لم ترتكب حماقة في الحرب مع روسيا ستكون آمنة من السلاح النووي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250505/دولة-عربية-تحقق-في-تحويلات-بنكية-لمستوردين-بنحو-85-مليون-دولار-للتهرب-من-الرسوم-الجمركية-1100192065.html
دولة عربية تحقق في تحويلات بنكية لمستوردين بنحو 85 مليون دولار للتهرب من الرسوم الجمركية
دولة عربية تحقق في تحويلات بنكية لمستوردين بنحو 85 مليون دولار للتهرب من الرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر مطلعة عن قيام مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف بالمغرب بفتح تحقيقات موسعة في وثائق استيراد لعشرات المستوردين المغاربة، مع التركيز على تدقيق... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T18:33+0000
2025-05-05T19:04+0000
العالم العربي
اقتصاد
الأخبار
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65363766ed004948a13f47ac441c2794.jpg
ووفقاً لتحقيقات أولية، تورط المستوردون المشتبه بهم في استخدام فواتير مزورة وشهادات تحويل بنكية لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، خاصة تلك القادمة من دول آسيوية كالصين وتايلاند وفيتنام، بحسب قناة "العربية".وأظهرت البيانات أن المشتبه بهم قاموا بتحويل نحو 50% من المبالغ عبر القنوات الرسمية، بينما تم تسديد النصف الآخر عبر وسطاء مقيمين في الدول المصدرة باستخدام العملات المحلية، في خطوة تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية المستحقة.وأفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن المستوردين قدموا وثائق بنكية مزورة لإدارة الجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية للمصدرين، بينما كانت الفواتير المرافقة لهذه السلع تحتوي على تلاعبات واضحة في القيم المذكورة، في محاولة لإخفاء القيمة الحقيقية للبضائع وتضليل أجهزة الرقابة.كما كشفت التحقيقات عن شبكة من السماسرة المغاربة العاملين في الدول المصدرة، خاصة الصين، متخصصين في عمليات صرف غير قانونية، حيث قام هؤلاء الوسيطون بتوفير مبالغ كبيرة من العملة الصينية "اليوان" مقابل الحصول على الدرهم المغربي، الذي تم تحويله لاحقاً إلى الصين تحت غطاء "أرباح مزعومة" لشركات صينية تعمل في المغرب.يأتي هذا التحقيق في إطار حملة أوسع تشنها السلطات المغربية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، حيث تشير التقديرات إلى أن الخزينة العامة تفقد ملايين الدولارات سنوياً بسبب مثل هذه الممارسات غير القانونية.
https://sarabic.ae/20250428/المغرب-يقرر-ترحيل-صحفيين-إيطاليين-تسللا-إلى-مدينة-العيون-1099958431.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9547bdd74239589469fa3f74c2564e58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد, الأخبار, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, اقتصاد, الأخبار, أخبار المغرب اليوم

دولة عربية تحقق في تحويلات بنكية لمستوردين بنحو 85 مليون دولار للتهرب من الرسوم الجمركية

18:33 GMT 05.05.2025 (تم التحديث: 19:04 GMT 05.05.2025)
© AP Photo / Charles Rex Arbogastالدولار
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
تابعنا عبر
كشفت مصادر مطلعة عن قيام مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف بالمغرب بفتح تحقيقات موسعة في وثائق استيراد لعشرات المستوردين المغاربة، مع التركيز على تدقيق تحويلات بنكية تقارب قيمتها 780 مليون درهم (نحو 85 مليون دولار).
ووفقاً لتحقيقات أولية، تورط المستوردون المشتبه بهم في استخدام فواتير مزورة وشهادات تحويل بنكية لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، خاصة تلك القادمة من دول آسيوية كالصين وتايلاند وفيتنام، بحسب قناة "العربية".
وأظهرت البيانات أن المشتبه بهم قاموا بتحويل نحو 50% من المبالغ عبر القنوات الرسمية، بينما تم تسديد النصف الآخر عبر وسطاء مقيمين في الدول المصدرة باستخدام العملات المحلية، في خطوة تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية المستحقة.
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
المغرب يقرر ترحيل صحفيين إيطاليين تسللا إلى مدينة العيون
28 أبريل, 10:17 GMT
وأفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن المستوردين قدموا وثائق بنكية مزورة لإدارة الجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية للمصدرين، بينما كانت الفواتير المرافقة لهذه السلع تحتوي على تلاعبات واضحة في القيم المذكورة، في محاولة لإخفاء القيمة الحقيقية للبضائع وتضليل أجهزة الرقابة.
كما كشفت التحقيقات عن شبكة من السماسرة المغاربة العاملين في الدول المصدرة، خاصة الصين، متخصصين في عمليات صرف غير قانونية، حيث قام هؤلاء الوسيطون بتوفير مبالغ كبيرة من العملة الصينية "اليوان" مقابل الحصول على الدرهم المغربي، الذي تم تحويله لاحقاً إلى الصين تحت غطاء "أرباح مزعومة" لشركات صينية تعمل في المغرب.
يأتي هذا التحقيق في إطار حملة أوسع تشنها السلطات المغربية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، حيث تشير التقديرات إلى أن الخزينة العامة تفقد ملايين الدولارات سنوياً بسبب مثل هذه الممارسات غير القانونية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала