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المغرب يدخل عصر الهيدروجين الأخضر بمحطة تجريبية متطورة في شمال أفريقيا
المغرب يدخل عصر الهيدروجين الأخضر بمحطة تجريبية متطورة في شمال أفريقيا
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "ميتاكون" السويدية، عن دخولها السوق المغربية، عقب حصولها على عقد لتوريد محطة تحليل كهربائي قلوي مضغوط بقدرة 1 ميغاوات، لصالح شركة مغربية فاعلة في... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T07:45+0000
2025-05-18T07:49+0000
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وقالت الشركة المتخصصة في تطوير وتصنيع أنظمة الطاقة لإنتاج الهيدروجين الخالي من الوقود الأحفوري، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها "حصلت على عقد لتوريد محطة تحليل كهربائي قلوي مضغوط بقدرة 1 ميغاوات لصالح إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة في المغرب، ويعد الزبون أحد أكبر المستثمرين في الطاقة الريحية في أفريقيا بنحو 2000 ميغاوات من أصول الطاقة المتجددة".وتابع: "الهدف من هذا المشروع التجريبي الأول هو أن يكون منصة لتحسين الجوانب الفنية لمحطات التحليل الكهربائي القلوي المضغوط الموصولة مباشرة بتوربينات الرياح".وشددت الشركة السويدية، في هذا الصدد، على أن "سوق الهيدروجين الأخضر في دول عدة شمالي أفريقيا آخذة في الظهور"، متوقعة أن تشهد "نموًا كبيرًا، مدعومًا بقاعدة أصول متجددة كبيرة ومتنامية في مجال إنتاج الكهرباء".وأكدت الشركة أن الزبون المغربي، "كان قد أعلن سابقا عن استراتيجيته ليكون أحد المنتجين الرائدين للهيدروجين الأخضر في المغرب وشمالي إفريقيا، وتم الآن اتخاذ الخطوة الأولى نحو تحقيق هذه الاستراتيجية، من خلال إنشاء محطة تجريبية لإنتاج الهيدروجين خارج الشبكة مرتبطة بتوربينات رياح متصلة عدة".وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، أوضح أمين بنونة، خبير في الشأن الطاقي، أن "إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية خبره الفاعلون في المجال من خلال تجارب عدة، غير أنه بخلاف ذلك، فإن الإنتاج عبر الطاقة غير مدر"، مضيفًا أنه "إذا كانت الرياح كافية لإنتاج الحاجيات المطلوبة، فلن يلجأ للشبكة. غير أنه إذا لم يكن الأمر كذلك، ستتم الاستعانة بهذه الأخيرة، على أنه في هذا الحالة لن يعود الإنتاج أخضر".وشدد الخبير في الشأن الطاقي على أن "إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر مستحيل حاليا في المغرب، بما أن تكلفة الكيلوغرام الواحد منه تصل إلى 7 دولارات"، مردفًا أن "هذه التكلفة يجب أن تهبط إلى دولار واحد كي نستطيع استعمال الهيدروجين في الغرض المذكور".من جانبه، قال علي شرود، باحث في الشأن الطاقي والمناخي، إن "تجربة تحويل الطاقة الريحية إلى هيدروجين تندرج في إطار إنتاج الطاقات النظيفة، هذا المجال الذي كان المغرب من بين الدول السباقة إليه. وصلنا إلى رهان تصنيع السيارات التي تعمل بالهيدرودجين في إطار تحدٍ شامل وخارطة طريق موضوعة في هذا الصدد".20 ألف زائر لمعارض "كابسات" و"سات إكسبو" و"إنتغريت الشرق الأوسط" في الإماراتأكبر 10 محطات كهرباء في الوطن العربي
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أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم, العالم العربي, السويد, اقتصاد
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم, العالم العربي, السويد, اقتصاد

المغرب يدخل عصر الهيدروجين الأخضر بمحطة تجريبية متطورة في شمال أفريقيا

07:45 GMT 18.05.2025 (تم التحديث: 07:49 GMT 18.05.2025)
© AP Photo / Bernat Armangueالهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
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كشفت شركة "ميتاكون" السويدية، عن دخولها السوق المغربية، عقب حصولها على عقد لتوريد محطة تحليل كهربائي قلوي مضغوط بقدرة 1 ميغاوات، لصالح شركة مغربية فاعلة في ميدان الطاقات المتجددة، مفيدة بأن قيمة العقد تتخطى مليونا و820 ألف يورو.
وقالت الشركة المتخصصة في تطوير وتصنيع أنظمة الطاقة لإنتاج الهيدروجين الخالي من الوقود الأحفوري، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها "حصلت على عقد لتوريد محطة تحليل كهربائي قلوي مضغوط بقدرة 1 ميغاوات لصالح إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة في المغرب، ويعد الزبون أحد أكبر المستثمرين في الطاقة الريحية في أفريقيا بنحو 2000 ميغاوات من أصول الطاقة المتجددة".

وأفاد البيان بأنه سيتم بناء المحطة "وتوريدها كنظام جاهز للتشغيل داخل حاويات إلى موقع الزبون"، موضحًا أن "إجمالي قيمة العقد يبلغ 1,820,600 يورو".

وتابع: "الهدف من هذا المشروع التجريبي الأول هو أن يكون منصة لتحسين الجوانب الفنية لمحطات التحليل الكهربائي القلوي المضغوط الموصولة مباشرة بتوربينات الرياح".

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي "كخطوة تمهيدية واستعدادا لمحطات الإنتاج الصناعي القادمة للهيدروجين الأخضر والوقود الإلكتروني (e-fuels) والأمونيا الخضراء في المغرب".

وشددت الشركة السويدية، في هذا الصدد، على أن "سوق الهيدروجين الأخضر في دول عدة شمالي أفريقيا آخذة في الظهور"، متوقعة أن تشهد "نموًا كبيرًا، مدعومًا بقاعدة أصول متجددة كبيرة ومتنامية في مجال إنتاج الكهرباء".
محطة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
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وأكدت الشركة أن الزبون المغربي، "كان قد أعلن سابقا عن استراتيجيته ليكون أحد المنتجين الرائدين للهيدروجين الأخضر في المغرب وشمالي إفريقيا، وتم الآن اتخاذ الخطوة الأولى نحو تحقيق هذه الاستراتيجية، من خلال إنشاء محطة تجريبية لإنتاج الهيدروجين خارج الشبكة مرتبطة بتوربينات رياح متصلة عدة".
وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، أوضح أمين بنونة، خبير في الشأن الطاقي، أن "إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية خبره الفاعلون في المجال من خلال تجارب عدة، غير أنه بخلاف ذلك، فإن الإنتاج عبر الطاقة غير مدر"، مضيفًا أنه "إذا كانت الرياح كافية لإنتاج الحاجيات المطلوبة، فلن يلجأ للشبكة. غير أنه إذا لم يكن الأمر كذلك، ستتم الاستعانة بهذه الأخيرة، على أنه في هذا الحالة لن يعود الإنتاج أخضر".

وأردف: "قدرة 1 ميغاوات تظل ضئيلة جدا، فحاجيات المكتب الشريف للفوسفات وحدها تبلغ مليون طن من الأمونيا، يتطلب إنتاجها 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر"، مبرزًا أن "هذه الحاجيات يلزمها ما بين 2 و3 غيغاوات".

وشدد الخبير في الشأن الطاقي على أن "إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر مستحيل حاليا في المغرب، بما أن تكلفة الكيلوغرام الواحد منه تصل إلى 7 دولارات"، مردفًا أن "هذه التكلفة يجب أن تهبط إلى دولار واحد كي نستطيع استعمال الهيدروجين في الغرض المذكور".
من جانبه، قال علي شرود، باحث في الشأن الطاقي والمناخي، إن "تجربة تحويل الطاقة الريحية إلى هيدروجين تندرج في إطار إنتاج الطاقات النظيفة، هذا المجال الذي كان المغرب من بين الدول السباقة إليه. وصلنا إلى رهان تصنيع السيارات التي تعمل بالهيدرودجين في إطار تحدٍ شامل وخارطة طريق موضوعة في هذا الصدد".
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