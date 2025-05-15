https://sarabic.ae/20250515/أكبر-10-محطات-كهرباء-في-الوطن-العربي--1100557424.html

أكبر 10 محطات كهرباء في الوطن العربي

أكبر 10 محطات كهرباء في الوطن العربي

سبوتنيك عربي

تتصدر أكبر 10 محطات كهرباء في الوطن العربي مشهد الطاقة في المنطقة، بما تحققه من قدرات إنتاجية هائلة تسهم في تلبية الاحتياجات المتنامية، في ظل طموحات تنموية... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T08:42+0000

2025-05-15T08:42+0000

2025-05-15T08:42+0000

الوطن العربي

اقتصاد

العالم العربي

قطاع الطاقة

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وتعكس أكبر 10 محطات كهرباء في الوطن العربي مدى توجه دول المنطقة إلى تطوير بنيتها التحتية في قطاع الطاقة، اعتمادا على مصادر متنوعة تشمل الغاز الطبيعي، والنفط، والطاقة النووية، إلى جانب تقنيات تحلية المياه المرتبطة بمحطات الإنتاج.وأوضحت أنه "رصد أكبر 10 محطات كهرباء في الوطن العربي، يمثل مؤشرا واضحا على حجم الاستثمارات الكبرى الموجهة لتأمين الإمدادات المستدامة من الطاقة والمياه، وهو ما يعزز أهداف رؤية الكثير من الدول العربية للتحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل".أبرز 10 محطات كهرباء وأكبرها في الوطن العربي، التي تعد أيضا من أكبر المحطات في العال، بحسب ما ذكرت "الطاقة".محطة جبل عليتعد محطة جبل علي في دبي، تعد أكبر محطة لإنتاج الكهرباء باستعمال الغاز الطبيعي في موقع واحد، بقدرة إنتاجية تصل إلى 9.547 غيغاواط، بالإضافة إلى ذلك، فهي أكبر منشأة لتحلية المياه في العالم بطاقة 490 مليون غالون يوميا. ويعد مجمع جبل علي للطاقة وتحلية المياه العمود الفقري لإمدادات الكهرباء والمياه في دبي، ويضم وحدتين رئيستين بطاقة 2.761 غيغاواط و6.786 غيغاواط، ما يجعله رمزا للريادة في مجالي الكهرباء وتحلية المياه، ودخل المجمع موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه أكبر منشأة غازية لإنتاج الكهرباء في موقع واحد.محطة الزور الجنوبيةتعد محطة الزور الجنوبية من أهم محطات توليد الكهرباء في الكويت، إذ تأسست عام 1988، وتؤدي هذه المحطة دورا رئيسا في استقرار إمدادات الكهرباء والمياه في الكويت، ووصلت قدرة إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى 5 آلاف و870 ميغاواط/ساعة، في حين تنتج نحو 148 مليون غالون إمبراطوري من المياه يوميا.محطة براكة للطاقة النوويةتقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وهي أول محطة نووية في العالم العربي، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 5.6 غيغاواط مع تشغيل جميع المفاعلات الأربعة، إذ توفر نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء. وتسهم المحطة بصورة كبيرة في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 22.4 مليون طن سنويا، ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات.محطة الشعيبة للكهرباءتقع محطة الشعيبة على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب مدينة جدة، وتنتج نحو 5 آلاف و600 ميغاواط باستعمال تقنية الدورة المركبة، وأنشئت المحطة بتكلفة ضخمة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، وتمثل مشروعا عملاقا في السعودية يشمل تحلية المياه أيضا، وهو جزء من إستراتيجية المملكة لمواجهة ندرة المياه.محطة الصبيةتقع محطة الصبية شمال الكويت، وتعد واحدة من أكبر محطات الكهرباء في المنطقة بطاقة إنتاجية تبلغ 5 آلاف و300 ميغاواط/ساعة، وتأسست المحطة عام 1998، وهي أيضا مسؤولة عن إنتاج 100 مليون غالون من المياه يوميا، ما يعزز قدرة الكويت على تلبية احتياجاتها من الكهرباء والمياه.مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسيةيعد المجمع الأكبر عالميا لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 5 غيغاواط بحلول عام 2030، كما يعد مثالا للابتكار في مجال الطاقة المتجددة، ويمتلك المجمع القدرة على خفض 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، وهو جزء من رؤية الإمارات لتنويع مصادر الطاقة والابتكار في القطاع البيئي.محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدةأنشئت محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من العين السخنة في مصر، وهي إحدى أكبر المحطات في البلاد بطاقة 4 آلاف و800 ميغاواط، إذ تعد جزءا من الجهود الحكومية لتلبية احتياجات مصر من الكهرباء في المستقبل. ويجري تشغيل المحطة باستعمال الغاز الطبيعي، وتعد الأولى في مصر والشرق الأوسط التي تعمل بنظام التبريد الهوائي باستعمال مروحيات عملاقة.محطة كهرباء البرلستقع محطة كهرباء البرلس شمال محافظة كفر الشيخ، وتعد واحدة من أكبر المحطات المركبة لإنتاج الكهرباء في العالم. ونفذ المشروع بتقنيات عالية الأداء مثل نظام الدورة المركبة، وتبلغ قدرة المحطة 4 آلاف و800 ميغاواط، وهي مسؤولة عن توفير 7.5% من احتياجات مصر من الكهرباء.محطة كهرباء بني سويفتعمل محطة كهرباء بني سويف، الواقعة على بعد 110 كيلومترات جنوب القاهرة، بتكنولوجيا الدورة المركبة. وتبلغ قدرة المحطة 4 آلاف و800 ميغاواط، وتسهم بنحو 20% من إنتاج الكهرباء في مصر، وتعد واحدة من أحدث المشروعات التي أضافتها مصر إلى بنيتها التحتية الكهربائية، إذ انتهى العمل في جميع مراحلها عام 2018.محطة كهرباء بسمايةتقع محطة بسماية الغازية شرق بغداد، وهي جزء من خطة العراق لزيادة إنتاج الكهرباء، وأُنشئت المحطة للعمل باستعمال تقنية الدورة المركبة وتعمل بطاقة 4 آلاف و500 ميغاواط، وتتكون من 3 مراحل، كل مرحلة بطاقة 1500 ميغاواط، ومن المتوقع أن تكون جزءا أساسيا في تحسين الإمدادات الكهربائية للعاصمة بغداد.أهمية أكبر 10 محطات كهرباء في الوطن العربيتمثل أكبر 10 محطات كهرباء في الوطن العربي أمثلة على الابتكار والإصرار في مواجهة التحديات البيئية والتنموية، فمن المحطات الغازية والنفطية إلى مشروعات الطاقة النووية والمتجددة، تسعى الدول العربية لتوسيع قدراتها في إنتاج الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، وبفضل هذه المشروعات، تقترب المنطقة من تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة.

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الوطن العربي, اقتصاد, العالم العربي, قطاع الطاقة