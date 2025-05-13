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https://sarabic.ae/20250513/أكبر-10-دول-عربية-امتلاكا-لسعة-الطاقة-المتجددة--1100466208.html
أكبر 10 دول عربية امتلاكا لسعة الطاقة المتجددة
أكبر 10 دول عربية امتلاكا لسعة الطاقة المتجددة
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة المتجددة، عن قائمة أكبر 10 دول عربية امتلاكا لسعة الطاقة المتجددة. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T09:02+0000
2025-05-13T09:02+0000
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اقتصاد
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طاقة شمسية
طاقة نظيفة
طاقة متجددة
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شهدت سعة الطاقة المتجددة في الدول العربية طفرة واضحة خلال 2024، نتيجة تنفيذ مشروعات ضخمة للطاقة الشمسية والرياح.ووفقا للتقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، فقد شهدت قائمة أكبر الدول العربية امتلاكًا لسعة الطاقة المتجددة تغيرًا في ترتيب العديد من الدول، مع تحقيقها زيادة سنوية، ليصعد ترتيب السعودية وقطر مع استمرار تصدر مصر والإمارات للقائمة.واستعرض التقرير الجديد قائمة أكبر الدول العربية امتلاكًا لسعة الطاقة المتجددة، وفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة، وهي كالآتي:وذكر التقرير أن دولا عربية أخرى لم تنضم لقائمة الـ10 الكبار نجحت في تحقيق زيادة بسعة الطاقة المتجددة. وجاءت منها تونس بمقدار تغيير سنوي 267 ميغاواط، لتصل بنهاية العام الماضي إلى 1.084 غيغاواط، وتتجاوز الغيغاواط لأول مرة في تاريخها، مقابل 817 ميغاواط في العام السابق له.كما ارتفعت سعة الطاقة المتجددة في موريتانيا، خلال العام الماضي، إلى 294 ميغاواط، مقابل 260 ميغاواط في العام السابق له.وفي المقابل، استقرت سعة الطاقة المتجددة في الجزائر، خلال العام الماضي، عند 601 ميغاواط، دون أي تغيير يذكر عن العام السابق له.3 دول عربية ضمن قائمة الـ 10 الكبار عالميا في سوق الغاز المسال دولتان عربيتان ضمن أكثر 10 دول توليدا للكهرباء بالغاز خلال 2024
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https://sarabic.ae/20250503/أكبر-10-منشآت-لتكرير-النفط-في-العالم-العربي-1100124728.html
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اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة الرياح, طاقة شمسية, طاقة نظيفة, طاقة متجددة
اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة الرياح, طاقة شمسية, طاقة نظيفة, طاقة متجددة

أكبر 10 دول عربية امتلاكا لسعة الطاقة المتجددة

09:02 GMT 13.05.2025
© Sputnik . Oleg Matveevطاقة الرياح
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Sputnik . Oleg Matveev
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة المتجددة، عن قائمة أكبر 10 دول عربية امتلاكا لسعة الطاقة المتجددة.
شهدت سعة الطاقة المتجددة في الدول العربية طفرة واضحة خلال 2024، نتيجة تنفيذ مشروعات ضخمة للطاقة الشمسية والرياح.
ووفقا للتقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، فقد شهدت قائمة أكبر الدول العربية امتلاكًا لسعة الطاقة المتجددة تغيرًا في ترتيب العديد من الدول، مع تحقيقها زيادة سنوية، ليصعد ترتيب السعودية وقطر مع استمرار تصدر مصر والإمارات للقائمة.
واستعرض التقرير الجديد قائمة أكبر الدول العربية امتلاكًا لسعة الطاقة المتجددة، وفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة، وهي كالآتي:
1.
مصر
2.
الإمارات العربية المتحدة
3.
السعودية
4.
المغرب
5.
الأردن
6.
السودان
7.
قطر
8.
العراق
9.
سوريا
10.
لبنان
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وذكر التقرير أن دولا عربية أخرى لم تنضم لقائمة الـ10 الكبار نجحت في تحقيق زيادة بسعة الطاقة المتجددة. وجاءت منها تونس بمقدار تغيير سنوي 267 ميغاواط، لتصل بنهاية العام الماضي إلى 1.084 غيغاواط، وتتجاوز الغيغاواط لأول مرة في تاريخها، مقابل 817 ميغاواط في العام السابق له.
وسجّل اليمن أيضًا زيادة في سعة توليد الطاقة المتجددة، بمقدار سنوي 120 ميغاواط، لتصل إلى 410 ميغاواط خلال 2024، مقابل 290 ميغاواط في عام 2023.
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كما ارتفعت سعة الطاقة المتجددة في موريتانيا، خلال العام الماضي، إلى 294 ميغاواط، مقابل 260 ميغاواط في العام السابق له.
وفي المقابل، استقرت سعة الطاقة المتجددة في الجزائر، خلال العام الماضي، عند 601 ميغاواط، دون أي تغيير يذكر عن العام السابق له.
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