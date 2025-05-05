https://sarabic.ae/20250505/الدول-الـ-10-الأكثر-إنتاجا-للطاقة-الكهرومائية-في-2024-1100184313.html
الدول الـ 10 الأكثر إنتاجا للطاقة الكهرومائية في 2024
الدول الـ 10 الأكثر إنتاجا للطاقة الكهرومائية في 2024
سبوتنيك عربي
تشير الإحصاءات إلى أن الصين سجلت طفرة كبيرة في الإنتاج، حيث يقدر إنتاجها بـ 71 في المئة من حجم الزيادة في الإنتاج العالمي خلال 2024. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T13:17+0000
2025-05-05T13:17+0000
2025-05-05T13:17+0000
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وبصورة عامة، فإن إنتاج الطاقة الكهرومائية في العالم مثل 14.3 في المئة من إجمالي الكهرباء التي تم توليدها من جميع مصادرها حول العالم في 2024.
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انفوجرافيك, инфографика
الدول الـ 10 الأكثر إنتاجا للطاقة الكهرومائية في 2024
تشير الإحصاءات إلى أن الصين سجلت طفرة كبيرة في الإنتاج، حيث يقدر إنتاجها بـ 71 في المئة من حجم الزيادة في الإنتاج العالمي خلال 2024.
وبصورة عامة، فإن إنتاج الطاقة الكهرومائية في العالم مثل 14.3 في المئة من إجمالي الكهرباء التي تم توليدها من جميع مصادرها حول العالم في 2024.