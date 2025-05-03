https://sarabic.ae/20250503/أكبر-10-منشآت-لتكرير-النفط-في-العالم-العربي-1100124728.html
أكبر 10 منشآت لتكرير النفط في العالم العربي
أكبر 10 منشآت لتكرير النفط في العالم العربي
سبوتنيك عربي
تشغل مصافي تكرير النفط العربية، حيزا كبيرا، من سوق النفط العالمي، مع احتضان دول المنطقة العديد من المنشآت التي تأتي من بين الأكبر عالميًا. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T08:37+0000
2025-05-03T08:37+0000
2025-05-03T08:37+0000
اقتصاد
العالم العربي
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ويبلغ إجمالي الطاقة التكريرية لأكبر 10 مصاف عربية إلى أكثر من 4.9 مليون برميل يوميًا، حسبما ذكرته منصة "الطاقة"، المتخصصة.وأسهمت مصافي التكرير العربية في ارتفاع إنتاج مصافي الشرق الأوسط إلى 8.2 مليون برميل يوميًا، خلال الربع الأخير من 2024، بدعم من تطوير مصافٍ قائمة، وبدء تشغيل أخرى جديدة في الكويت وسلطنة عُمان والعراق."حصة الأسد" من نصيب الخليجتحتضن منطقة الخليج أكبر مصافي التكرير العربية، لتُعالج الموارد الضخمة التي تمتلكها دول المنطقة، وفقًا لقائمة المصافي الآتية:مصفاة جزائرية بين الـ10 الأوائلسادسًا، جاءت مصفاة ياسرف السعودية بطاقة تكرير 430 ألف برميل يوميًا، وهي تابعة لشركة أرامكو بحصة 62.5% من رأس المال، وافتُتحت رسميًا في يناير/كانون الثاني 2016، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.وفي المركز الثامن، تقبع مصفاة سامرف السعودية بطاقة تكرير تبلغ 400 ألف برميل يوميًا، والتابعة لشركة أرامكو بنسبة تصل لـ50% من رأس المال، ويعود تشغيل المصفاة إلى عام 1984.وفي المركز الأخير ضمن قائمة أكبر مصافي التكرير العربية، جاءت مصفاة سكيكدة الواقعة في الجزائر بطاقة تصل إلى 355 ألف برميل يوميًا.ربط روسيا والصين بميناء مغربي عن طريق بحر الشمال... خطة لإنعاش الاقتصاد من ممر عابر للقارات
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https://sarabic.ae/20250501/ارتفاع-حجم-التجارة-بين-الصين-والدول-العربية-إلى-400-مليار-دولار-1100070125.html
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اقتصاد, العالم العربي
أكبر 10 منشآت لتكرير النفط في العالم العربي
تشغل مصافي تكرير النفط العربية، حيزا كبيرا، من سوق النفط العالمي، مع احتضان دول المنطقة العديد من المنشآت التي تأتي من بين الأكبر عالميًا.
ويبلغ إجمالي الطاقة التكريرية لأكبر 10 مصاف عربية إلى أكثر من 4.9 مليون برميل يوميًا، حسبما ذكرته منصة "الطاقة"، المتخصصة.
وأسهمت مصافي التكرير العربية في ارتفاع إنتاج مصافي الشرق الأوسط إلى 8.2 مليون برميل يوميًا، خلال الربع الأخير من 2024، بدعم من تطوير مصافٍ قائمة، وبدء تشغيل أخرى جديدة في الكويت وسلطنة عُمان والعراق.
"حصة الأسد" من نصيب الخليج
تحتضن منطقة الخليج أكبر مصافي التكرير العربية، لتُعالج الموارد الضخمة التي تمتلكها دول المنطقة، وفقًا لقائمة المصافي الآتية:
1.
الرويس الإماراتية: 837 ألف برميل يوميًا.
2.
الزور الكويتية: 615 ألف برميل يوميًا.
3.
رأس تنورة السعودية: 550 ألف برميل يوميًا.
4.
ساتورب السعودية: 460 ألف برميل يوميًا.
5.
ميناء عبد الله الكويتية: 454 ألف برميل يوميًا.
مصفاة جزائرية بين الـ10 الأوائل
سادسًا، جاءت مصفاة ياسرف السعودية بطاقة تكرير 430 ألف برميل يوميًا، وهي تابعة لشركة أرامكو بحصة 62.5% من رأس المال، وافتُتحت رسميًا في يناير/كانون الثاني 2016، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتليها مصفاة جازان السعودية بطاقة تكرير 400 ألف برميل يوميًا، وتأتي المنشأة الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للبحر الأحمر ضمن أحدث مصافي التكرير العربية، إذ يعود بدء تشغيلها -تجريبيًا- إلى نهاية عام 2021.
وفي المركز الثامن، تقبع مصفاة سامرف السعودية بطاقة تكرير تبلغ 400 ألف برميل يوميًا، والتابعة لشركة أرامكو بنسبة تصل لـ50% من رأس المال، ويعود تشغيل المصفاة إلى عام 1984.
وفي الترتيب التاسع جاءت مصفاة بترورابغ في السعودية بطاقة 400 ألف برميل يوميًا، والتابعة لشركة أرامكو السعودية بحصة 37.5%.
وفي المركز الأخير ضمن قائمة أكبر مصافي التكرير العربية، جاءت مصفاة سكيكدة الواقعة في الجزائر بطاقة تصل إلى 355 ألف برميل يوميًا.