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أكبر 10 منشآت لتكرير النفط في العالم العربي

أكبر 10 منشآت لتكرير النفط في العالم العربي

سبوتنيك عربي

تشغل مصافي تكرير النفط العربية، حيزا كبيرا، من سوق النفط العالمي، مع احتضان دول المنطقة العديد من المنشآت التي تأتي من بين الأكبر عالميًا. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T08:37+0000

2025-05-03T08:37+0000

2025-05-03T08:37+0000

اقتصاد

العالم العربي

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ويبلغ إجمالي الطاقة التكريرية لأكبر 10 مصاف عربية إلى أكثر من 4.9 مليون برميل يوميًا، حسبما ذكرته منصة "الطاقة"، المتخصصة.وأسهمت مصافي التكرير العربية في ارتفاع إنتاج مصافي الشرق الأوسط إلى 8.2 مليون برميل يوميًا، خلال الربع الأخير من 2024، بدعم من تطوير مصافٍ قائمة، وبدء تشغيل أخرى جديدة في الكويت وسلطنة عُمان والعراق."حصة الأسد" من نصيب الخليجتحتضن منطقة الخليج أكبر مصافي التكرير العربية، لتُعالج الموارد الضخمة التي تمتلكها دول المنطقة، وفقًا لقائمة المصافي الآتية:مصفاة جزائرية بين الـ10 الأوائلسادسًا، جاءت مصفاة ياسرف السعودية بطاقة تكرير 430 ألف برميل يوميًا، وهي تابعة لشركة أرامكو بحصة 62.5% من رأس المال، وافتُتحت رسميًا في يناير/كانون الثاني 2016، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.وفي المركز الثامن، تقبع مصفاة سامرف السعودية بطاقة تكرير تبلغ 400 ألف برميل يوميًا، والتابعة لشركة أرامكو بنسبة تصل لـ50% من رأس المال، ويعود تشغيل المصفاة إلى عام 1984.وفي المركز الأخير ضمن قائمة أكبر مصافي التكرير العربية، جاءت مصفاة سكيكدة الواقعة في الجزائر بطاقة تصل إلى 355 ألف برميل يوميًا.ربط روسيا والصين بميناء مغربي عن طريق بحر الشمال... خطة لإنعاش الاقتصاد من ممر عابر للقارات

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اقتصاد, العالم العربي