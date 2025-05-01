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ارتفاع حجم التجارة بين الصين والدول العربية إلى 400 مليار دولار
ارتفاع حجم التجارة بين الصين والدول العربية إلى 400 مليار دولار
سبوتنيك عربي
ظلت الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية لسنوات عديدة متتالية، لا سيما العام الفائت، إذ أكد رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، رن هونغ بين، اليوم... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T10:01+0000
2025-05-01T10:01+0000
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وقال رن، خلال الدورة الـ 11 لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب، إن "حجم التجارة بين الصين والدول العربية ارتفع من 36.7 مليار دولار في عام 2004 إلى أكثر من 400 مليار دولار في عام 2024، أي بزيادة أكثر من 10 أضعاف في 20 عامًا"، حسب وكالة "شينخوا" الصينية.وأضاف أن "الاستثمار الثنائي بين الجانبين يشمل العديد من المجالات مثل النفط والغاز والبنية التحتية والتصنيع والطاقة الجديدة والرعاية الطبية والتكنولوجيا الرقمية".وفي السنوات الأخيرة، تم تعميق نموذج التعاون الصيني العربي "النفط والغاز +"، وتم تعزيز التعاون المستمر في مجالات التكنولوجيا الجديدة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والفضاء الجوي وغيرها، مع تكامل متزايد في سلاسل الصناعة والتوريد بين الجانبين.وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قال خلال، الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين، أكد على فتح آفاق مشرقة لمجتمع المصير المشترك بين الصين والدول العربية.وأضافت أن الدول العربية مستعدة لتعزيز التنسيق الاستراتيجي مع الصين لتحقيق ثقة استراتيجية متبادلة أعمق، ومنافع متبادلة عالية الجودة، ومستويات أعلى من الشمولية والتعلم المتبادل.وأصدر الاجتماع إعلان بكين وخطة تنفيذ المنتدى للأعوام 2024 - 2026، وبيانا مشتركا بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية، كما وقعت الصين خلال المؤتمر عددا من وثائق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول المشاركة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
https://sarabic.ae/20230611/فيصل-بن-فرحان-الصين-أكبر-شريك-تجاري-للدول-العربية-بـ430-مليار-دولار-1077992829.html
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الصين, اقتصاد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الصين, اقتصاد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

ارتفاع حجم التجارة بين الصين والدول العربية إلى 400 مليار دولار

10:01 GMT 01.05.2025
© Fotolia / Kittiphanعملة اليوان الصينية
عملة اليوان الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Fotolia / Kittiphan
تابعنا عبر
ظلت الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية لسنوات عديدة متتالية، لا سيما العام الفائت، إذ أكد رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، رن هونغ بين، اليوم الخمييس، ارتفاع حجم التجارة بين الصين والدول العربية في عام 2024 ليبلغ أكثر من 400 مليار دولار.
وقال رن، خلال الدورة الـ 11 لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب، إن "حجم التجارة بين الصين والدول العربية ارتفع من 36.7 مليار دولار في عام 2004 إلى أكثر من 400 مليار دولار في عام 2024، أي بزيادة أكثر من 10 أضعاف في 20 عامًا"، حسب وكالة "شينخوا" الصينية.
وأضاف أن "الاستثمار الثنائي بين الجانبين يشمل العديد من المجالات مثل النفط والغاز والبنية التحتية والتصنيع والطاقة الجديدة والرعاية الطبية والتكنولوجيا الرقمية".
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
فيصل بن فرحان: الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية بـ430 مليار دولار
11 يونيو 2023, 09:42 GMT
وفي السنوات الأخيرة، تم تعميق نموذج التعاون الصيني العربي "النفط والغاز +"، وتم تعزيز التعاون المستمر في مجالات التكنولوجيا الجديدة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والفضاء الجوي وغيرها، مع تكامل متزايد في سلاسل الصناعة والتوريد بين الجانبين.
وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قال خلال، الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين، أكد على فتح آفاق مشرقة لمجتمع المصير المشترك بين الصين والدول العربية.
وأكدت كافة الأطراف الحاضرة للاجتماع حينها، أن الدول العربية والصين بينهما مبادئ وأفكار مشتركة، وقدمت مقترحات مشتركة، وكان الاحترام المتبادل والصداقة المخلصة والتعاون متبادل المنفعة، هي دائما المواضيع الرئيسية للعلاقات بين الدول العربية والصين.
وأضافت أن الدول العربية مستعدة لتعزيز التنسيق الاستراتيجي مع الصين لتحقيق ثقة استراتيجية متبادلة أعمق، ومنافع متبادلة عالية الجودة، ومستويات أعلى من الشمولية والتعلم المتبادل.
وأصدر الاجتماع إعلان بكين وخطة تنفيذ المنتدى للأعوام 2024 - 2026، وبيانا مشتركا بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية، كما وقعت الصين خلال المؤتمر عددا من وثائق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول المشاركة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
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