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ارتفاع حجم التجارة بين الصين والدول العربية إلى 400 مليار دولار

ارتفاع حجم التجارة بين الصين والدول العربية إلى 400 مليار دولار

سبوتنيك عربي

ظلت الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية لسنوات عديدة متتالية، لا سيما العام الفائت، إذ أكد رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، رن هونغ بين، اليوم... 01.05.2025, سبوتنيك عربي

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وقال رن، خلال الدورة الـ 11 لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب، إن "حجم التجارة بين الصين والدول العربية ارتفع من 36.7 مليار دولار في عام 2004 إلى أكثر من 400 مليار دولار في عام 2024، أي بزيادة أكثر من 10 أضعاف في 20 عامًا"، حسب وكالة "شينخوا" الصينية.وأضاف أن "الاستثمار الثنائي بين الجانبين يشمل العديد من المجالات مثل النفط والغاز والبنية التحتية والتصنيع والطاقة الجديدة والرعاية الطبية والتكنولوجيا الرقمية".وفي السنوات الأخيرة، تم تعميق نموذج التعاون الصيني العربي "النفط والغاز +"، وتم تعزيز التعاون المستمر في مجالات التكنولوجيا الجديدة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والفضاء الجوي وغيرها، مع تكامل متزايد في سلاسل الصناعة والتوريد بين الجانبين.وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قال خلال، الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين، أكد على فتح آفاق مشرقة لمجتمع المصير المشترك بين الصين والدول العربية.وأضافت أن الدول العربية مستعدة لتعزيز التنسيق الاستراتيجي مع الصين لتحقيق ثقة استراتيجية متبادلة أعمق، ومنافع متبادلة عالية الجودة، ومستويات أعلى من الشمولية والتعلم المتبادل.وأصدر الاجتماع إعلان بكين وخطة تنفيذ المنتدى للأعوام 2024 - 2026، وبيانا مشتركا بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية، كما وقعت الصين خلال المؤتمر عددا من وثائق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول المشاركة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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