بيان عربي صيني مشترك يدعو مجلس الأمن لتبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة

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الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
11 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
11:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
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البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير: بقاء الولايات المتحدة يعتمد على إشعالها الأزمات
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
غزة ... ماذا بعد سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا ؟
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29 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
17:33 GMT
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بيان عربي صيني مشترك يدعو مجلس الأمن لتبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة
بيان عربي صيني مشترك يدعو مجلس الأمن لتبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
ندد البيان العربي الصيني بسياسة تجويع الشعب الفلسطيني وتعريضه للمجاعة، مشيرا إلى أن الحصار القاتل الذي يتعرض له الفلسطينيون يقطع جميع أسباب الحياة بقطاع غزة. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T15:06+0000
2024-05-30T15:06+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، في بكين، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأدان البيان استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي يستهدف الفلسطينيين، مطالبا بتنفيذ شامل وفعال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728.كما طالب البيان ببذل جهود مشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت، كما دعا إلى إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، مستنكرا العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح وقصف خيام النازحين، وإغلاق المعابر ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.وتسببت الحرب في قطاع غزة في مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة إلى إصابة نحو 82 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240530/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-جنود-من-قواته-خلال-المعارك-في-غزة-والضفة-الغربية-1089333260.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بيان عربي صيني مشترك يدعو مجلس الأمن لتبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة

15:06 GMT 30.05.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مكان إقامة النازحين في رفح، قطاع غزة، الاثنين 27 مايو 2024
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مكان إقامة النازحين في رفح، قطاع غزة، الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
ندد البيان العربي الصيني بسياسة تجويع الشعب الفلسطيني وتعريضه للمجاعة، مشيرا إلى أن الحصار القاتل الذي يتعرض له الفلسطينيون يقطع جميع أسباب الحياة بقطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، في بكين، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود من قواته خلال المعارك في غزة والضفة الغربية
05:49 GMT
وأدان البيان استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي يستهدف الفلسطينيين، مطالبا بتنفيذ شامل وفعال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728.
كما طالب البيان ببذل جهود مشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت، كما دعا إلى إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، مستنكرا العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح وقصف خيام النازحين، وإغلاق المعابر ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وتسببت الحرب في قطاع غزة في مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة إلى إصابة نحو 82 ألفا آخرين.
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