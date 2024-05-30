https://sarabic.ae/20240530/بيان-عربي-صيني-مشترك-يدعو-مجلس-الأمن-لتبني-قرار-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089356085.html
بيان عربي صيني مشترك يدعو مجلس الأمن لتبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة
بيان عربي صيني مشترك يدعو مجلس الأمن لتبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
ندد البيان العربي الصيني بسياسة تجويع الشعب الفلسطيني وتعريضه للمجاعة، مشيرا إلى أن الحصار القاتل الذي يتعرض له الفلسطينيون يقطع جميع أسباب الحياة بقطاع غزة. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T15:06+0000
2024-05-30T15:06+0000
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جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، في بكين، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأدان البيان استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي يستهدف الفلسطينيين، مطالبا بتنفيذ شامل وفعال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728.كما طالب البيان ببذل جهود مشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت، كما دعا إلى إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، مستنكرا العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح وقصف خيام النازحين، وإغلاق المعابر ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.وتسببت الحرب في قطاع غزة في مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة إلى إصابة نحو 82 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240530/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-جنود-من-قواته-خلال-المعارك-في-غزة-والضفة-الغربية-1089333260.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بيان عربي صيني مشترك يدعو مجلس الأمن لتبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة
ندد البيان العربي الصيني بسياسة تجويع الشعب الفلسطيني وتعريضه للمجاعة، مشيرا إلى أن الحصار القاتل الذي يتعرض له الفلسطينيون يقطع جميع أسباب الحياة بقطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، في بكين، اليوم الخميس، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأدان البيان استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي يستهدف الفلسطينيين
، مطالبا بتنفيذ شامل وفعال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728.
كما طالب البيان ببذل جهود مشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت، كما دعا إلى إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، مستنكرا العدوان الإسرائيلي
على مدينة رفح وقصف خيام النازحين، وإغلاق المعابر ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وتسببت الحرب في قطاع غزة في مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة إلى إصابة نحو 82 ألفا آخرين.