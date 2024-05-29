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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في محيط مدينة حمص
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https://sarabic.ae/20240529/مصدر-مصري-لا-اتصالات-مع-إسرائيل-بشأن-ادعاء-وجود-أنفاق-على-حدود-غزة-1089320266.html
مصدر مصري: لا اتصالات مع إسرائيل بشأن ادعاء وجود أنفاق على حدود غزة
مصدر مصري: لا اتصالات مع إسرائيل بشأن ادعاء وجود أنفاق على حدود غزة
سبوتنيك عربي
نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، عن مصدر مصري رفيع المستوى، عدم وجود أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود قطاع غزة... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T16:52+0000
2024-05-29T16:53+0000
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وأوضح المصدر للقناة المصرية أن "إسرائيل توظّف هذه الادعاءات لتبرر مواصلة عملياتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية، وإطالة أمد الحرب على غزة هدف إسرائيلي للتهرب من أزماتها الداخلية".وكان ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، قد أشار في وقت سابق، إلى أن "ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، جاء بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة لإدراكهما مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، وخاصة أن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة، بين إسرائيل وحركة حماس".‌وأكد رشوان أن "مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود الوساطة المصرية، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي".يشار إلى أن أكثر من 45 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، بعد قصف الجيش الإسرائيلي مخيما للنازحين شمال غرب رفح الفلسطينية، الأحد الماضي، ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240528/مصر-لن-نعتمد-التنسيق-مع-إسرائيل-في-معبر-رفح-1089287216.html
https://sarabic.ae/20240529/وزير-إسرائيلي-حماس-منظمة-أيديولوجية-ولو-أجريت-انتخابات-في-غزة-ستفوز-1089315976.html
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طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

مصدر مصري: لا اتصالات مع إسرائيل بشأن ادعاء وجود أنفاق على حدود غزة

16:52 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 16:53 GMT 29.05.2024)
© AFP 2023 / Ahikam Seriجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / Ahikam Seri
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نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، عن مصدر مصري رفيع المستوى، عدم وجود أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود قطاع غزة مع مصر.
وأوضح المصدر للقناة المصرية أن "إسرائيل توظّف هذه الادعاءات لتبرر مواصلة عملياتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية، وإطالة أمد الحرب على غزة هدف إسرائيلي للتهرب من أزماتها الداخلية".
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أمس, 15:56 GMT
وكان ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، قد أشار في وقت سابق، إلى أن "ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، جاء بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة لإدراكهما مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، وخاصة أن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة، بين إسرائيل وحركة حماس".
‌وأكد رشوان أن "مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود الوساطة المصرية، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي".
يشار إلى أن أكثر من 45 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، بعد قصف الجيش الإسرائيلي مخيما للنازحين شمال غرب رفح الفلسطينية، الأحد الماضي، ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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