https://sarabic.ae/20240529/وزير-إسرائيلي-حماس-منظمة-أيديولوجية-ولو-أجريت-انتخابات-في-غزة-ستفوز-1089315976.html

وزير إسرائيلي: حماس منظمة أيديولوجية ولو أجريت انتخابات في غزة ستفوز

وزير إسرائيلي: حماس منظمة أيديولوجية ولو أجريت انتخابات في غزة ستفوز

سبوتنيك عربي

صرح عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب"، الوزير غادي آيزنكوت، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في استعادة... 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T14:30+0000

2024-05-29T14:30+0000

2024-05-29T14:30+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غادي آيزنكوت أن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت فشلا ذريعا في استعادة الأمن، مضيفا أن التعامل مع قضايا قطاع غزة سيستغرق سنوات.وأوضح آيزنكوت في مؤتمر صحفي أن "من يقول أننا سنعتني بالكتائب في رفح ثم نعيد المختطفين فهو يزرع الوهم الكاذب"، منوها إلى أن إسرائيل "تحتاج 3 - 5 سنوات لإرساء الاستقرار في غزة ثم تشكيل نظام بديل عن حركة "حماس"، وفق وصفه.يشار إلى أن أكثر من 45 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، بعد قصف الجيش الإسرائيلي مخيما للنازحين شمال غرب رفح الفلسطينية، ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى