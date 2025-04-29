https://sarabic.ae/20250429/4-دول-عربية-ضمن-أكبر-مالكي-خطوط-أنابيب-النفط-عالميا-1099994666.html
4 دول عربية ضمن أكبر مالكي خطوط أنابيب النفط عالميا
4 دول عربية ضمن أكبر مالكي خطوط أنابيب النفط عالميا
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قائمة الدول الأكثر امتلاكا لخطوط أنابيب النفط، والتي شملت 4 دول عربية. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T09:26+0000
2025-04-29T09:26+0000
2025-04-29T09:26+0000
العالم العربي
اقتصاد
خط نفط
أنبوب نفط
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أشار التقرير الجديد إلى أن إجمالي طول خطوط أنابيب نقل النفط قيد التشغيل يبلغ نحو 345.12 ألف كيلومتر على مستوى العالم، حتى نهاية 2024، وهو رقم يكشف عن ضخامة البنية التحتية التي تستند إليها صناعة الوقود الأحفوري حول العالم.ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، تستحوذ 15 دولة وحدها على 282.8 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب النفط العاملة، أي ما يعادل نحو 82% من إجمالي الشبكة العالمية.وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة أكبر 15 دولة من حيث طول خطوط أنابيب نقل النفط قيد التشغيل، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن منصة "غلوبال إنرجي مونيتور" المتخصصة، وهي كالآتي:وتحتل الدول العربية مكانة لافتة على خريطة خطوط أنابيب النفط العاملة، إذ تأتي ليبيا في الصدارة عربيًا بشبكة تمتد إلى 9 آلاف كيلومتر.وتمتلك الجزائر شبكة بطول 4.9 ألف كيلومتر، وهي ركيزة أساسية في علاقتها مع أوروبا، لا سيما عبر خطوط أنابيب تتجه نحو إسبانيا وإيطاليا.كما تظهر السعودية، عملاقة الطاقة العالمية، في القائمة بطول خطوط أنابيب قيد التشغيل يبلغ 4.6 ألف كيلومتر، مع كونها ثاني أكبر منتج للنفط في العالم -بعد الولايات المتحدة-، ويؤدي نفطها دورًا رئيسًا في تلبية الاستهلاك المحلي والعالمي.يذكر أن خطوط أنابيب النفط تعد شرايين الاقتصاد العالمي، إذ تنقل الخام من قلب الآبار إلى مراكز الاستهلاك والتكرير، وتربط بين القارات والدول والمواني والأسواق.صادرات النفط من دولة عربية إلى الصين تسجل "قفزة كبيرة" 15 مليار برميل... أكبر حقل نفطي بحري عالميا في دولة عربية
https://sarabic.ae/20250413/نحو50-مليار-برميل-أكبر-حقل-نفطي-بري-في-العالم-بدولة-عربية-1099498374.html
https://sarabic.ae/20250421/4-دول-عربية-ضمن-الأكثر-تطويرا-لخطوط-أنابيب-النفط-1099742771.html
https://sarabic.ae/20250424/ارتفاع-مؤشرات-فرص-الإعلان-عن-اكتشاف-نفطي-في-العراق---1099847297.html
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العالم العربي, اقتصاد, خط نفط, أنبوب نفط
العالم العربي, اقتصاد, خط نفط, أنبوب نفط
4 دول عربية ضمن أكبر مالكي خطوط أنابيب النفط عالميا
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قائمة الدول الأكثر امتلاكا لخطوط أنابيب النفط، والتي شملت 4 دول عربية.
أشار التقرير الجديد إلى أن إجمالي طول خطوط أنابيب نقل النفط قيد التشغيل يبلغ نحو 345.12 ألف كيلومتر على مستوى العالم، حتى نهاية 2024، وهو رقم يكشف عن ضخامة البنية التحتية التي تستند إليها صناعة الوقود الأحفوري حول العالم.
ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، تستحوذ 15 دولة وحدها على 282.8 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب النفط العاملة، أي ما يعادل نحو 82% من إجمالي الشبكة العالمية.
وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة أكبر 15 دولة من حيث طول خطوط أنابيب نقل النفط قيد التشغيل، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن منصة "غلوبال إنرجي مونيتور" المتخصصة، وهي كالآتي:
1.الولايات المتحدة
: 86.9 ألف كيلومتر.
2.روسيا
: 51.7 ألف كيلومتر.
3.الصين
: 34.5 ألف كيلومتر.
4.كندا
: 26.9 ألف كيلومتر.
5.إيران
: 15.8 ألف كيلومتر.
6.الهند
: 9.2 ألف كيلومتر.
8.كازاخستان
: 8.7 ألف كيلومتر.
9.العراق
: 8.3 ألف كيلومتر.
10.تركيا
: 6.3 ألف كيلومتر.
11.كولومبيا
: 5.7 ألف كيلومتر.
12.المكسيك
: 5.6 ألف كيلومتر.
13.الجزائر
: 4.9 ألف كيلومتر.
14.فرنسا
: 4.7 ألف كيلومتر.
15.السعودية
: 4.6 ألف كيلومتر.
وتحتل الدول العربية مكانة لافتة على خريطة خطوط أنابيب النفط العاملة، إذ تأتي ليبيا في الصدارة عربيًا بشبكة تمتد إلى 9 آلاف كيلومتر.
أما العراق فيمتلك 8.3 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب، في وقت تسعى فيه بغداد إلى استثمار ثرواتها النفطية بأقصى طاقة ممكنة، إذ تنتج البلاد نحو 4 ملايين نفط يوميًا، لكنه يوجه أغلب الإنتاج للتصدير.
وتمتلك الجزائر شبكة
بطول 4.9 ألف كيلومتر، وهي ركيزة أساسية في علاقتها مع أوروبا، لا سيما عبر خطوط أنابيب تتجه نحو إسبانيا وإيطاليا.
كما تظهر السعودية، عملاقة الطاقة العالمية، في القائمة بطول خطوط أنابيب قيد التشغيل يبلغ 4.6 ألف كيلومتر، مع كونها ثاني أكبر منتج للنفط في العالم -بعد الولايات المتحدة-، ويؤدي نفطها دورًا رئيسًا في تلبية الاستهلاك المحلي والعالمي.
يذكر أن خطوط أنابيب النفط
تعد شرايين الاقتصاد العالمي، إذ تنقل الخام من قلب الآبار إلى مراكز الاستهلاك والتكرير، وتربط بين القارات والدول والمواني والأسواق.