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4 دول عربية ضمن الأكثر تطويرا لخطوط أنابيب النفط
4 دول عربية ضمن الأكثر تطويرا لخطوط أنابيب النفط
سبوتنيك عربي
برزت 4 دول عربية ضمن قائمة الدول الأكثر نشاطا في تطوير خطوط أنابيب النفط عالميا، بنهاية العام الماضي 2024. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T09:13+0000
2025-04-21T09:13+0000
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وجاء العراق في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين صاحبة المركز الأول، بإجمالي يبلغ 4010 كيلومترات من خطوط الأنابيب، منها 1155 كيلومترا قيد الإنشاء، و2855 كيلومترا مقترحة.ويواصل العراق أعمال إزالة الألغام من مسارات خطوط النفط والغاز، إلى جانب خطط لإنشاء أنبوب بحري ثالث بطاقة مليوني برميل يوميا لتصدير الخام من مستودعات الفاو إلى الميناء النفطي، وفقا لمنصة "الطاقة".وحلت سوريا في المركز الرابع، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية، إذ تمتلك 2140 كيلومترا من الخطوط المقترحة، دون تحقيق تقدم فعلي في التنفيذ حتى الآن، ويبلغ طول شبكتها الحالية لنقل النفط الخام والمشتقات حوالي 2487 ميلا.أما ليبيا، فجاءت في المرتبة الـ13 بإجمالي 869 كيلومترا، منها 100 كيلومتر قيد الإنشاء و769 كيلومترا مقترحة.وتضم شبكة ليبيا 31 خطا لنقل الخام، و5 خطوط لنقل المشتقات النفطية.وجاءت قطر في المركز الـ14 عالميا في القائمة، بإجمالي 845 كيلومترا من خطوط الأنابيب، جميعها قيد الإنشاء، مما يعكس استثمارا نشطا في البنية التحتية لقطاع الطاقة. وتعكس هذه الأرقام تقدما ملحوظا للدول العربية في تطوير مشاريع البنية التحتية النفطية، رغم التفاوت في التحديات والظروف الاقتصادية والأمنية بين كل دولة وأخرى.
https://sarabic.ae/20250416/وزير-النفط-الليبي-السابق-تجاهل-التوصيات-واحتكار-التفتيش-فتح-الباب-أمام-الفساد-1099613214.html
https://sarabic.ae/20250323/روبوتات-تساعد-باكتشاف-أعطال-أنابيب-النفط-في-دولة-عربية-1098876116.html
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اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار ليبيا اليوم, قطر, العالم العربي
اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار ليبيا اليوم, قطر, العالم العربي

4 دول عربية ضمن الأكثر تطويرا لخطوط أنابيب النفط

09:13 GMT 21.04.2025
© Photo / Unsplash/ Wolfgang Weiserأنابيب نفط
أنابيب نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Photo / Unsplash/ Wolfgang Weiser
تابعنا عبر
برزت 4 دول عربية ضمن قائمة الدول الأكثر نشاطا في تطوير خطوط أنابيب النفط عالميا، بنهاية العام الماضي 2024.
وجاء العراق في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين صاحبة المركز الأول، بإجمالي يبلغ 4010 كيلومترات من خطوط الأنابيب، منها 1155 كيلومترا قيد الإنشاء، و2855 كيلومترا مقترحة.
ويواصل العراق أعمال إزالة الألغام من مسارات خطوط النفط والغاز، إلى جانب خطط لإنشاء أنبوب بحري ثالث بطاقة مليوني برميل يوميا لتصدير الخام من مستودعات الفاو إلى الميناء النفطي، وفقا لمنصة "الطاقة".
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
وزير النفط الليبي السابق: تجاهل التوصيات واحتكار التفتيش فتح الباب أمام الفساد
16 أبريل, 21:18 GMT
وحلت سوريا في المركز الرابع، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية، إذ تمتلك 2140 كيلومترا من الخطوط المقترحة، دون تحقيق تقدم فعلي في التنفيذ حتى الآن، ويبلغ طول شبكتها الحالية لنقل النفط الخام والمشتقات حوالي 2487 ميلا.
أما ليبيا، فجاءت في المرتبة الـ13 بإجمالي 869 كيلومترا، منها 100 كيلومتر قيد الإنشاء و769 كيلومترا مقترحة.
وتضم شبكة ليبيا 31 خطا لنقل الخام، و5 خطوط لنقل المشتقات النفطية.
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
روبوتات تساعد باكتشاف أعطال أنابيب النفط في دولة عربية
23 مارس, 12:50 GMT
وجاءت قطر في المركز الـ14 عالميا في القائمة، بإجمالي 845 كيلومترا من خطوط الأنابيب، جميعها قيد الإنشاء، مما يعكس استثمارا نشطا في البنية التحتية لقطاع الطاقة.
وتعكس هذه الأرقام تقدما ملحوظا للدول العربية في تطوير مشاريع البنية التحتية النفطية، رغم التفاوت في التحديات والظروف الاقتصادية والأمنية بين كل دولة وأخرى.
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